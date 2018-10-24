Почему люди умирают на марафонах

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GoodZone 24 Октября 2018 в 10:27:04
На публикации в нашей газете о смерти 18-летнего студента из Астаны Максима КОРОЛЁВА, который всего квартал не добежал до финиша на Алматинском полумарафоне, откликнулся бывший заведующий кафедрой физического воспитания одного из крупных университетов южной столицы, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, тренер по плаванию, многоборью и настольному теннису Олег Терещенко.
После трагической гибели спортсмена эксперт решил поделиться этими простыми знаниями через нашу газету со всеми - и с тренерами, и со спортсменами, и просто с любителями здорового образа жизни. А ведь еще перед самым первым марафоном в Алматы когда-то именно Олег Никитич предугадал, что смертей на подобных длительных забегах не избежать.
- В мае 2012 года мне как заведующему кафедрой физического воспитания в одном из университетов пришел приказ от акимата Алматы: выставить в первом марафоне 50 своих студентов. Но у моих студентов была сессия, они были неподготовлены, и я отказался. Их жизнь и здоровье важнее любых приказов! На меня стали давить. Тогда я обратился в вашу газету и через нее предупредил читателей, да и тех, кто на меня давил, о возможных последствиях подобных забегов. Я мог поплатиться своей должностью, однако ректор пошел мне навстречу и тоже отказал акимату. А через два дня прошел тот самый марафон на стадионе “Динамо”, на котором умер 64-летний алматинец Жунизбай ТУРАРОВ. Врачи тогда констатировали мгновенную смерть. А ведь мы предупреждали...
Олег Терещенко - специалист, который 17 лет был заведующим кафедрой физического воспитания одного из крупных университетов южной столицы и не раз убеждался: ни в школах, ни в колледжах ученикам не дают знаний о том, как элементарно не умереть во время бега, как не стать инвалидом после интенсивных тренировок.
Олег Никитич по собственной инициативе провел анкетирование 100 учеников школы-гимназии № 27 и более полутора тысяч студентов вуза. Выяснял, насколько хорошо они знают свой организм: болезни, показания и противопоказания к различным видам спорта, свой пульс, артериальное давление и прочее. Итоги получились неутешительными: знают свой пульс в состоянии покоя всего 7,1 процента, артериальное давление - 7,8 процента. Зачем ему это было нужно?
- На днях самому известному врачу-кардиологу России Александру МЯСНИКОВУ на телевизионной программе один мужчина задал вопрос: “У меня был инсульт, могу ли я заниматься хоккеем?” Тогда врач спросил его, знает ли он показатели своего организма. Но мужчина, как оказалось, ничего не знал, - рассказывает Терещенко. - И тогда Мясников задал неожиданный вопрос: “А есть ли у вас машина?”. И уже на дополнительные вопросы (на какой предельной скорости ездит машина? какой у нее расход топлива?) мужчина ответил подробно и без заминки. Тогда Мясников выдал: “Вы ничего не знаете о своем холестерине, давлении и пульсе, но зато знаете все о своей машине?!”. А именно показатели своего организма должен знать каждый из нас, особенно те, кто участвует в подобных марафонах!
- Насколько важны эти показатели?
- Если вы бежите не в своем индивидуальном пульсовом диапазоне, то последствия могут быть разные: у кого-то обморок и постепенный приход в себя, у кого-то резкая внезапная смерть, как и случилось с Максимом. Как рассчитать этот самый пульс, при котором можно бегать? Для этого есть специальная формула. Берем стандартную цифру - максимальную частоту сердечных сокращений - 220 ударов в минуту. Отнимаем от нее свой возраст, допустим, 20 лет. От полученной цифры берем 65-80 процентов и получаем свой беговой пульс, примерно 160 ударов в минуту. Это общий показатель, его вам скажет любой специалист.
Но как практик я скажу другое, приведя простой пример: вот вам 20 лет, но и вашему соседу по беговой дорожке тоже 20. Формула для всех одна, но она убога и не отражает индивидуальных особенностей каждого. Ведь у соседа в спокойном состоянии 100 ударов в минуту (учащенное сердцебиение), а у вас всего 40 (редкий ритм сердца, брадикардия). Вы оба здоровы - вам с 40 ударами сердца в минуту придется при беге увеличить пульс аж в четыре раза, а вашему соседу максимум в полтора. Если он его превысит, то получается так называемый кислородный долг. Это как надеть пакет на голову или задержать дыхание под водой: наступает кислородное голодание, организм всеми клетками должен усваивать кислород, а усвоить его не может. Происходит удушье и, как следствие, смерть. То есть бегать на предельном пульсе вредно и опасно. А на марафонах как происходит? Все разом стартуют на предельной скорости, стараясь обогнать друг друга, ведь за первенство обещают призы.
Все видели, что Максим умер именно во время бега, на дистанции. Но есть и отсроченный инфаркт, и отстроченный инсульт. То есть после подобных силовых нагрузок не по своему пульсу человек может умереть завтра или через день, и его смерть уже никак не будут связывать с бегом. А именно это и будет причиной. Человек может пробежать марафон и даже чувствовать себя после него нормально, а его пульс будет восстанавливаться в течение целой недели.
- Однако организаторы марафона на наш вопрос заявили: участники забега должны брать ответственность за собственное здоровье на себя.
- Не только любители бегать, но и спортсмены, и тренеры, и преподаватели не знают этих элементарных правил, хотя есть госстандарт, разработанный Министерством образования и науки. К тому же в законе о физической культуре и спорте сказано: несоблюдение требований по обеспечению участников спортивных мероприятий медицинской помощью и допуску спортсменов, не прошедших медицинское обследование в соответствии с нормативными требованиями, влечет штраф юридических лиц в размере 500 МРП. Но несут ли на самом деле организаторы марафона ответственность за смерть участников забега? Нет. Да и медосмотр накануне марафона пройти нереально. Если любой человек придет в медицинское учреждение и скажет: “Хочу пробежать марафон”, врачи справку не дадут даже здоровому! Обязательно найдут какое-нибудь противопоказание, потому что не хотят рисковать, ведь с них могут спросить.
- Могли ли такие факторы, как климат и плохая экологическая обстановка, привести к смерти марафонца?
- Нельзя в нашем “крематории” проводить кросс - правильно высказались тогда эксперты в ваших статьях! В центре загазованного города бег больше вреден, чем полезен. Это отравление организма, ведь во время бега на проезжей части в легкие попадают тяжелые металлы! Но и на Медеу я бы тоже не советовал проводить забеги - высокогорье сразу добавляет нагрузку на сердце. Оптимальный вариант - проводить марафоны на Первомайских озерах. Только тем, кто к ним подготовлен и не превышает показатели своего бегового пульса. Тот, кто вышел на дистанцию без подготовки, может умереть.
Советы эксперта
- Я не знал, какие студенты приходят ко мне на первый курс - вдруг у них липовые справки, а я же в итоге нес ответственность за их здоровье! Я придумал такой тест и предлагаю его всем физкультурникам в учебных учреждениях: выводить учеников на старт и давать команду бежать медленно, трусцой. Первый свисток - команда “стоп”. И каждый, остановившись там, где он бежал, ставит руку на сердце. Второй свисток - считаем удары сердца именно за 10 секунд. Если за это время насчитали 25 ударов, то нельзя бежать, нужно просто идти шагом. Если ударов меньше - можно продолжать бег. Такую функциональную готовность каждого к марафону можно проверять и без врачей.
- В кардиологии есть другой тест, не менее эффективный. Сначала считаем пульс в состоянии сидя. Потом 20 приседаний за 30 секунд. Снова садимся и проверяем пульс. Если он восстановился за минуту-полторы - отлично, за две минуты - хорошо, за три минуты - удовлетворительно. А если пульс не восстанавливается ни за 4, ни за 5, ни за 10 минут, то бегать нельзя категорически.
- Чтобы начать заниматься оздоровительным бегом, нужно сначала не менее полугода тренироваться в быстрой спортивной ходьбе, а только потом, через несколько лет тренировок, стартовать в марафоне.
- Нельзя заниматься по ночам: сердце “садится” и из-за смещения биологических ритмов.
Екатерина ТИХОНОВА
http://www.time.kz/articles/territory/2018/10/23/fizkult-otvet
Комментарии, по рейтингу, по дате
А то привыкли у нас сломя голову все делать... А потом хоть трава не расти.
Цитата: КЕДЫ от 24.10.2018 10:55:57
Вообще не понимаю марафоны эти. Делать нехуй людям. Сплошная показуха. Не знаю как в КЗ но в России именно так.
Вообще не понимаю марафоны эти. Делать нехуй людям. Сплошная показуха. Не знаю как в КЗ но в России именно так.
показуха ө кому надо понты и фотки в инстаграмме. Я второй год бегу просто чтоб проверить себя.. 10 км без фанатизма... 21 км - без подготовки не пробежишь - поэтому туда даже не суюсь ибо знаю что не буду бегать ежедневно и готовиться.... Жена бегает 5 км ей хватает.