Нужныли нам китайские инвестиции?

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IliasB 30 Октября 2018 в 17:35:31
Но споры должны иметь под собой основание. Ведь основы даже близко не наблюдается.
Выдвинутая Китаем идея «Одного пояса и одного пути» по объединению инфраструктурных проектов вокруг Китая и внутри него в Великий Шелковый Путь пока остается только идеей.
Изначально руководство КНР не озвучивало никаких конкретных предложений по определенному маршруту, по которому могли бы потянуться караваны китайских грузовиков с товарами. В этом усматривается мудрость древней и опытной цивилизации, которая перед началом крупномасштабного проекта решила провести апробацию, проведя его презентацию.
Весь мир повелся! США напряглись в ожидании того, что Китай направит свои усилия на формирование альянса союзников по маршруту Шелкового Пути. Европа, предвкушая приход китайских инвестиций даже затеяла небольшой развод в виде Брекзита, надеясь, что кто-то из разведенных получит больше всех. Окружающие Китай страны стали косо посматривать друг на друга, понимая, что теперь они конкуренты.
Не избежали этой участи и страны центрально-азиатского региона. Казахстан объявил о том, что Китай будет осуществлять грузоперевозки по международной трассе «Западный Китай -Западная Европа». Узбекистан, оспаривающий лавры лидера региона (и не безуспешно) также объявил о планах по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан с возможным продолжением через Туркменистан-Азербайджан или Туркменистан-Иран.
В умах интеллигенции возникла коллизия о временах Тамерлана и Золотой Орды, когда Великий Хромец смог разрушить караванные пути, которые шли через Казахстан и перенаправить Шелковый Путь через Самарканд и Бухару. Золотая Орда, как известно, после потери караванного пути захирела и вскоре была поглощена молодым Российским государством.
Но в одну реку дважды не войдешь. И Китай изначально не собирался проводить Шелковый Путь через страны ЦАР и не собирался впринципе возрождать Шелковый Путь. Название Шелкового Пути возникло в головах политиков как историческая быль, которая стала в настоящее время небылью. Китайцы ни о каком Шелковом Пути не говорили. У них все четко написано — Один пояс-Один Путь, но сама идея воплощения туманна, как китайская грамота.
Считаю, что Китай не собирается заниматься созданием инфраструктурной среды для своего Пути. Китай планирует контролировать торговые пути (в том числе поставок энергоносителей), которые идут из Азии в Европу. Вот это задача для супердержавы. Что по сравнению с ним какой-то Шелковый Путь? Контроль над 50 % мирового товарооборота!
Поэтому Китай развернул свою базу морской пехоты в Джибути, которая контролирует вход в Красное море, а значит и Суэцкий канал. А через Суэц идет трафик энергоносителей в Европу.
Союзник Китая — Россия начала совместную с Египтом зачистку Ливии от проамериканских группировок, схематически относящихся к ДАИШ.
Также россияне начали активное сотрудничество с саудитами, которым они активно помогают оружием. А значит, саудиты используя оружие, скорее всего могут подчинить хусситов в Йемене. Это уже противоположная точка, напротив Джибути, которая позволит полноценно контролировать вход в Красное море.
Чего же следует ожидать?
По Суэцу пойдет мощный поток энергоресурсов из Ирана и Ирака, где скоро добьют ДАИШовцев. Контролировать этот поток будут китайцы. В Ливию вернется старое войсковое правительство времен Каддафи. И оттуда также пойдет нефть в Европу. Это будет российская зона. Что и всегда было. Но при Горбачеве Россия отдала этот участок европейцам. Теперь дует по старому.
В общем ситуация возвращается к расстановке сил начала 80-х годов прошлого века времен Андропова. С некоторым тактическим улучшением для Китая в виде Саудовской Аравии. А так США будут вне Ближнего Востока, Европа продолжит сидеть на энергоресурсах, контролируемых Китаем и Россией.
Так что зря вы ребята спорите о том, нужны нам или нет китайские инвестиции? Они пойдут в другом направлении. А у нас в ЦАР будет тихо и спокойно.
Еркин Сарсенбаев
https://ca-voice.info/tiha-ukrainskaya-noch-takoy-zhe-budet-kazahstanskaya/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но знаю что уже должны 13 лярдов.
В Таджикистане за долги целый район китайцы забрали официально.
Деньги пыль. Завтра земли отдавать будем.
Вот в чем проблема.
GogaAshkenaz 30.10.2018 в 18:28:45 # 699764
Цитата: Пришелец от 30.10.2018 18:36:05
россияне в своё время аляску продали ,у нас что только не официально но арабы уже в горах аренда 50лет ,китай на заводах и фабриках я только знаю в Шымкенте ШНОС,Цементный и металургический,пару десятков магазинов с мебелью и штатом рабочих порядка 1000человек,а ведь это начало рядом они в Жанатасе поднимают завод город отсраивают ,сейчас ветряки запустят ,поля огороды ,пестицыды и пр.химия с Шноса и закрутится круговорот
россияне в своё время аляску продали ,у нас что только не официально но арабы уже в горах аренда 50лет ,китай на заводах и фабриках я только знаю в Шымкенте ШНОС,Цементный и металургический,пару десятков магазинов с мебелью и штатом рабочих порядка 1000человек,а ведь это начало рядом они в Жанатасе поднимают завод город отсраивают ,сейчас ветряки запустят ,поля огороды ,пестицыды и пр.химия с Шноса и закрутится круговорот
Какой завод в Жанатасе восстанавливают китайцы? Казфосфат?
Максим112233 30.10.2018 в 21:07:52 # 699787
Цитата: Маке0912 от 30.10.2018 18:21:28Quote:
Таджикистан передал часть земли Китаю https://rus.azattyq.org/a/china_tajikistan_kazakhstan_kyrgyzstan_land/24350707.html
Октябрь 06, 2011
...
Октябрь 06, 2011
...
Quote:
Таджикистан расплатился с Китаем за строительство ТЭЦ золотым рудником
Еще: https://ru.sputnik.kg/asia/20180417/1038699880/tadzhikistan-tbea-kitay-mestorozhdenie-dolg.html
Еще: https://ru.sputnik.kg/asia/20180417/1038699880/tadzhikistan-tbea-kitay-mestorozhdenie-dolg.html
alpha_portal 30.10.2018 в 21:57:18 # 699798
Цитата: Маке0912 от 30.10.2018 18:21:28
Честно скажу не читал.
Но знаю что уже должны 13 лярдов.
В Таджикистане за долги целый район китайцы забрали официально.
Деньги пыль. Завтра земли отдавать будем.
Вот в чем проблема.
Честно скажу не читал.
Но знаю что уже должны 13 лярдов.
В Таджикистане за долги целый район китайцы забрали официально.
Деньги пыль. Завтра земли отдавать будем.
Вот в чем проблема.
Вопрос в другом: где эти деньги? и кому расплачиваться потом?
Цитата: Manitu от 30.10.2018 21:18:37
Вместо того, чтобы развивать собственное производство, сидим и ждем как разбойники у дороги. Чтобы снять дань с проезжающего купца.
Вместо того, чтобы развивать собственное производство, сидим и ждем как разбойники у дороги. Чтобы снять дань с проезжающего купца.
Пережитки совка.
Цитата: Даун от 30.10.2018 21:25:27
Маган похуй гой
Маган похуй гой
Тогда зачем нам страна,ведь для Казаха родина святое.Или я не прав?
Цитата: alpha_portal от 30.10.2018 21:57:18
Вопрос в другом: где эти деньги? и кому расплачиваться потом?
Цитата: Маке0912 от 30.10.2018 18:21:28
Честно скажу не читал.
Но знаю что уже должны 13 лярдов.
В Таджикистане за долги целый район китайцы забрали официально.
Деньги пыль. Завтра земли отдавать будем.
Вот в чем проблема.
Честно скажу не читал.
Но знаю что уже должны 13 лярдов.
В Таджикистане за долги целый район китайцы забрали официально.
Деньги пыль. Завтра земли отдавать будем.
Вот в чем проблема.
Вопрос в другом: где эти деньги? и кому расплачиваться потом?
Спроси у тех кто брал кредит у китайцев.
На высшем уровне.
А отдавать будешь лично ты и мы со своих налогов.
И доходов со всей своей семьёй.
Цитата: Ал от 30.10.2018 21:33:27[/quote]
[quote]Таджикистан расплатился с Китаем за строительство ТЭЦ золотым рудником
Еще: https://ru.sputnik.kg/asia/20180417/1038699880/tadzhikistan-tbea-kitay-mestorozhdenie-dolg.html
Цитата: Маке0912 от 30.10.2018 18:21:28Quote:
Таджикистан передал часть земли Китаю https://rus.azattyq.org/a/china_tajikistan_kazakhstan_kyrgyzstan_land/24350707.html
Октябрь 06, 2011
...
Октябрь 06, 2011
...
[quote]Таджикистан расплатился с Китаем за строительство ТЭЦ золотым рудником
Еще: https://ru.sputnik.kg/asia/20180417/1038699880/tadzhikistan-tbea-kitay-mestorozhdenie-dolg.html
Ал рахмет !
Документально для слепых подтвердил.