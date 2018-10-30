Нужныли нам китайские инвестиции?

россияне в своё время аляску продали ,у нас что только не официально но арабы уже в горах аренда 50лет ,китай на заводах и фабриках я только знаю в Шымкенте ШНОС,Цементный и металургический,пару десятков магазинов с мебелью и штатом рабочих порядка 1000человек,а ведь это начало рядом они в Жанатасе поднимают завод город отсраивают ,сейчас ветряки запустят ,поля огороды ,пестицыды и пр.химия с Шноса и закрутится круговорот