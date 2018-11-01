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Министр финансов: богатые люди неглупые
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danilov 01 Ноября 2018 в 15:38:43
Комментарии,
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андремас
01.11.2018 в 16:47:27
# 700056
-Э.вот
- да да да..
Два черта
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lokidogma
01.11.2018 в 17:39:08
# 700066
У нас пока чуть лучше. Но идет к тому же. Законы принимаются одни и те же. У нас чуть раньше, а у них позже и наоборот.
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Ал
01.11.2018 в 18:34:21
# 700071
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stasik02
01.11.2018 в 21:49:55
# 700121
Мужик молодец!
По больше таких роликов!
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stasik02
01.11.2018 в 21:52:49
# 700122
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stasik02
01.11.2018 в 21:58:48
# 700123
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stasik02
01.11.2018 в 21:59:24
# 700124
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stasik02
01.11.2018 в 22:00:56
# 700125
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