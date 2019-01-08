Испытание зарплатой

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GoodZone 08 Января 2019 в 09:59:44
По словам нашего собеседника, день 7 мая 2012 года для российских педагогов стал знаковым: глава РФ издал указ, которым поручил правительству довести “1) в 2012 году среднюю зарплату педагогов общего образования до средней зарплаты в регионе; 2) к 2013 году среднюю зарплату педагогов дошкольных образовательных учреждений до средней зарплаты в регионе; 3) к 2018 году среднюю зарплату преподавателей, мастеров ТиПО и работников учреждений культуры до средней зарплаты в регионе; 4) повысить к 2018 году среднюю зарплату врачей и преподавателей вузов и научных сотрудников до 200 процентов от средней зарплаты в соответствующем регионе”. Всего четыре пункта. Но каких!
С тех пор зарплаты педагогов всех уровней сверяются с данными Федеральной службы госстатистики. В результате самыми высокооплачиваемыми стали учителя богатого на энергоресурсы Ямало-Ненецкого автономного округа, где, к примеру, в минувшем году средняя зарплата составила 100 617 рублей (более 500 тысяч тенге в эквиваленте). Чуть меньше (98 291 рубль) зарабатывают педагоги Чукотки, а замыкает первую зарплатную тройку столица России: школьные педагоги Москвы равняются на среднюю зарплату в 82 471 рубль. К слову, до 2012 года работники сферы “гранита науки” в этих регионах получали до 40 тысяч рублей.
При этом никто не запрещает платить учителям выше средних заработков в регионе, главное - не ниже. Так, в 2016 году зарплата педагогов и врачей на Ямале на 54,8 процента превысила среднюю в регионе и достигала 113 тысяч рублей.
- Конечно, было много случаев, когда в регионах по различным причинам, в основном объективным, не удавалось точно в срок исполнить поручение президента, особенно в 2012-2013 годах, - рассказывает Алексей Коропченко. - Из центра ситуация серьезно отслеживалась, и сейчас показатели, обозначенные в том майском указе, выполнены регионами на 100 процентов. А до того две категории - учителя и врачи - были самыми низкооплачиваемыми бюджетниками в стране. Это те фундаментальные сферы, которые долго недофинансировали.
- У вас сейчас такая же ситуация, какая была у нас шесть лет назад, - продолжает советник российского посольства. - И когда я встречался с министром образования и науки Казахстана Ерланом Кенжегалиевичем (САГАДИЕВЫМ. - Т. Г.), который просил подготовить учителей русского языка или предметников, обучающих на русском, я объяснил, что казахстанские вузы не могут этот дефицит закрыть в том числе потому, что молодежь не идет на эти специальности. Я высказал свою точку зрения: до тех пор, пока эти специальности будут у вас непрестижными и крайне низкооплачиваемыми, молодые люди туда, конечно, не придут. Хотя многим нравится работать в школе. Вот сейчас благодаря президентскому указу профессия педагога у нас стала очень престижной: желающих работать в школах бывает больше, чем мест, резко вырос конкурс в педвузы.
Российские педагоги впервые вошли в средний класс страны, достойная оплата их труда позволила учителям многих регионов работать в одном месте, а не заниматься совместительством.
Конечно, продолжает наш собеседник, есть и недовольные, ведь у кого-то зарплаты поднялись в разы, а у кого-то - совсем немного. Это зависит от социально-экономического положения субъектов России: одни регионы дотационные, другие - доноры с богатыми природными ресурсами. Например, в прошлом году самые маленькие зарплаты зафиксированы в Алтайском крае (24 402 рубля, или порядка 134 тысяч тенге на наши деньги). Примерно столько же зарабатывали в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ивановской области. При этом самые “бедные” регионы получают дотации из федерального и краевого бюджетов. Так, по данным Минтруда и соцзащиты населения РФ, “на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы из федерального бюджета в 2017-2019 годах будет направлено 40, 50, 50 млрд. руб. соответственно”. Это при том, что российские учителя - самая большая категория бюджетников и третья по численности работников профессия в России: по официальным данным, в стране 2 млн. педагогов.
Правда, некоторым школам пришлось предпринять и собственные усилия, чтобы найти резервы для повышения зарплаты своим педколлективам: оптимизировать штатное расписание, сократить административный персонал, активизировать внебюджетную деятельность за счет внедрения платных кружков и секций.
Если примерить этот опыт в качестве одного из вариантов решения денежного вопроса казахстанских учителей, то в прошлом году 282 тысячи тенге получали бы педагоги в Мангистауской области, 279,9 тысячи - в Атырауской, 223,5 тысячи - в Астане, 187,8 тысячи тенге - в Алматы (таковы данные по средним зарплатам в названных регионах за 2018 год). Между тем самые низкие средние зарплаты традиционно в Туркестанской области - в прошлом году 102 080 тенге и в Северном Казахстане - 102 254, но именно эти размеры стали бы точкой отсчета для доходов педагогов в этих регионах - сегодня учителя там получают в среднем 50-60 тысяч тенге.
Интересно мнение нашего эксперта о том, что лучше - поднять зарплату учителю или обложить его разного рода льготами: на покупку жилья, проезд в транспорте, оплату коммунальных услуг, устройство детей в сады без очереди:
- Я думаю, проще зарплату поднять. Ведь при внедрении различных льгот требуются документы, подтверждающие принадлежность к профессии, и другие, а это уже волокита. Кроме того, как известно, сразу появляется множество охочих до льгот, которые подделывают документы. В России, например, реализовали программу монетизации льгот. Была большая дискуссия о том, что лучше для пенсионеров - бесплатный проезд или повышение пенсии. И выбрали второе, ведь не все ездят на общественном транспорте, кто-то пешком ходит. Наши экономисты посчитали, что для экономики выгоднее все льготы, которые предоставляются человеку, заменить деньгами. Монетизация льгот была проведена для военных и пенсионеров. Поэтому лучше дать больше денег, а человек дальше сам решит, как ими воспользоваться.
Напоследок я задала Алексею Анатольевичу несколько волнующих многих казахстанских учителей вопросов. Ответы на них, думаю, нет смысла комментировать.
- Привлекают ли российских учителей к уборке урожая?
- Нет.
- К заполнению стадионов, залов на концертах?
- Такого давно уже нет. Каких концертов? Это никакого отношения к школе не имеет.
- К раздаче билетов?
- Ни в коем случае!
- Принудительная подписка на СМИ?
- С какой стати?! - со смехом ответил собеседник.
- Субботники?
- Нет.
- В переписи населения задействуют?
- Нет, наши учителя такими вещами не занимаются, у нас есть специальные переписчики.
- А как вы относитесь к идее, чтобы оскорбление учителя приравнять к оскорблению представителя власти?
- Хорошо. Это значит, что я, как родитель, буду каждый раз своему ребенку говорить: “Не обижай учителя! Потому что тебя не то что в угол поставят, нас деньгами накажут”. Значит, дома будет все время просветительская работа проводиться. Это в любом случае поднимает статус учителя. Это один из хороших элементов, но... совершенно недостаточный.
Факты и результаты
- Повышение зарплат российских учителей сразу же отразилось на приемных кампаниях вузов. Так, в 2013 году пяти учебным заведениям из топ-10 педвузов России удалось попасть в “зеленую зону” (это список университетов со средним проходным баллом ЕГЭ выше 70). В 2012 году таких педвузов не было вообще.
- В 2015 году наряду с традиционно популярными профессиями экономистов и юристов большим спросом у абитуриентов стали пользоваться педагогические специальности. На программы педагогического образования в бакалавриат и магистратуру суммарно было подано в полтора раза больше заявлений, чем в 2014 году. В педвузы пришли абитуриенты с достаточно высокими баллами ЕГЭ, в том числе было зачислено 253 вчерашних школьника, представивших аттестаты с отличием.
- В 2016 году количество зачисленных на укрупненную группу специальностей “Образование и педагогические науки” увеличилось по сравнению с 2015 годом более чем на 4 тысячи человек. Средний балл ЕГЭ поступивших на педспециальности вырос с 60,7 до 63,5. В педвузы зачислено впервые 60 стобалльников. Конкурс на педспециальности вырос до 7,1 заявления на место.
- В 2018 году согласно исследованию портала Superjob.ru выпускники педвузов стали чаще искать работу по специальности: в приоритете у большинства из них работа в педагогике (26,3 процента), тогда как еще 5 лет назад почти такое же количество (24,8 процента) стремилось работать в кадровой сфере.
По данным Минобрнауки РФ (в 2018 г. ведомство было разделено на Миннауки и высшего образования и Минпросвещения)
Тогжан ГАНИ
КСТАТИ
Штрафы...
В проекте закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя” названы планируемые размеры штрафов за нарушения прав учителей в Казахстане.
“Статью 409 (КоАП. - КазТАГ) дополнить частями: “1-1. Унижение чести и достоинства педагога - влечет штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП)”; “1-2. Привлечение педагога к видам работ, не связанных с его профессиональными обязанностями, - влечет штраф на должностных лиц в размере 10 МРП”, - говорится в законопроекте.
Кроме того, согласно предложенным поправкам, за “необоснованное вмешательство в профессиональную деятельность педагога или воспрепятствование профессиональной деятельности педагога” намерены наказывать предупреждением или штрафом в размере 3 МРП. За требование от педагога предоставить какие-либо формы отчетности либо информацию, не предусмотренные законодательством Казахстана, должностных лиц также намерены предупреждать либо наказывать штрафом в размере 3 МРП.
“1-5. Возложение на педагога обязанности приобретать какие-либо товарно-материальные ценности для обеспечения учебно-воспитательного процесса за счет собственных средств - влечет штраф на должностных лиц в размере 3 МРП”, - сказано в документе.
1 МРП в 2019 году составляет 2525 тенге.
...качество...
Понятие “качество образования” планируется законодательно закрепить в Казахстане.
“Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия государственному общеобязательному стандарту образования соответствующего уровня образования, государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов соответствующей образовательной программы”, - такую формулировку планируется ввести в закон об образовании.
Вместе с тем разработчики поправок предлагают исключить проведение государственных аттестаций организаций образования. Также планируется исключение госконтроля в системе образования.
...домашнее задание
Ответственность за выполнение детьми домашних заданий планируется возложить на родителей.
Статью 49 (“Права и обязанности родителей и иных законных представителей”) закона об образовании предлагается дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания: “Обеспечить качественное выполнение обучающимися домашних учебных заданий”.
Кроме того, указанную статью предлагают дополнить пунктом 3 следующего содержания: “В случае возникновения у ребенка академической задолженности педагог и родители и иные законные представители обязаны создать ему условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации”.
Законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя” вынесен на публичное обсуждение до 14 января.
http://www.time.kz/articles/territory/2019/01/07/ispitanie-zarplatoj По сообщениям КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 08.01.2019 в 11:18:59 # 708026
Цитата: Iron от 08.01.2019 11:07:13
ПО поводу этого "домашнее задание. Ответственность за выполнение детьми домашних заданий планируется возложить на родителей." п....ц полный, это тогда пусть родителям пособие платят т.к. чтобы заниматься полностью с ребёнком надо находить работу на пол дня или же вообще не работать. Но тогда возникает вопрос, а на кой чёрт нам тогда педагоги которые ничего не будут объяснять расчитывая на родителей, что сейчас уже происходит в некоторых школах Шымкента. В таком случае родителям будет проще скоро наверное самим обучать детей дома. Куда катимся
ПО поводу этого "домашнее задание. Ответственность за выполнение детьми домашних заданий планируется возложить на родителей." п....ц полный, это тогда пусть родителям пособие платят т.к. чтобы заниматься полностью с ребёнком надо находить работу на пол дня или же вообще не работать. Но тогда возникает вопрос, а на кой чёрт нам тогда педагоги которые ничего не будут объяснять расчитывая на родителей, что сейчас уже происходит в некоторых школах Шымкента. В таком случае родителям будет проще скоро наверное самим обучать детей дома. Куда катимся
Как всегда в конце облсрались
Не могут чинуши заплывшие жиром от бешбармака писать законы
Цитата: Iron от 08.01.2019 11:07:13
ПО поводу этого "домашнее задание. Ответственность за выполнение детьми домашних заданий планируется возложить на родителей." п....ц полный, это тогда пусть родителям пособие платят т.к. чтобы заниматься полностью с ребёнком надо находить работу на пол дня или же вообще не работать. Но тогда возникает вопрос, а на кой чёрт нам тогда педагоги которые ничего не будут объяснять расчитывая на родителей, что сейчас уже происходит в некоторых школах Шымкента. В таком случае родителям будет проще скоро наверное самим обучать детей дома. Куда катимся
ПО поводу этого "домашнее задание. Ответственность за выполнение детьми домашних заданий планируется возложить на родителей." п....ц полный, это тогда пусть родителям пособие платят т.к. чтобы заниматься полностью с ребёнком надо находить работу на пол дня или же вообще не работать. Но тогда возникает вопрос, а на кой чёрт нам тогда педагоги которые ничего не будут объяснять расчитывая на родителей, что сейчас уже происходит в некоторых школах Шымкента. В таком случае родителям будет проще скоро наверное самим обучать детей дома. Куда катимся
Вы меня конечно извините за излишнюю прямоту, НО ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ на то и ДОМАШНЕЕ, чтобы его делали дома - с родителями или самостоятельно, НО ДОМА. Есть утвержденная школьная программа, которая предусматривает домашку, так что родители будьте добры контролируйте своих детей и не спихивайте свою ответственность на учителей, не путайте процесс обучения с самостоятельной подготовкой - это ваша прямая обязанность. А на счет статьи, думаю, что в России тоже не все так радужно, платят им действительно больше, есть готовые программы и поурочные планы и главное остались еще учителя (много учителей приехало из СНГ) на переходный период, пока новые кадры воспитают, чего у нас к сожалению нет .
Цитата: GoodZone от 08.01.2019 12:05:23
Вы меня конечно извините за излишнюю прямоту, НО ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ на то и ДОМАШНЕЕ, чтобы его делали дома - с родителями или самостоятельно, НО ДОМА. Есть утвержденная школьная программа, которая предусматривает домашку, так что родители будьте добры контролируйте своих детей и не спихивайте свою ответственность на учителей, не путайте процесс обучения с самостоятельной подготовкой - это ваша прямая обязанность. А на счет статьи, думаю, что в России тоже не все так радужно, платят им действительно больше, есть готовые программы и поурочные планы и главное остались еще учителя (много учителей приехало из СНГ) на переходный период, пока новые кадры воспитают, чего у нас к сожалению нет .
Цитата: Iron от 08.01.2019 11:07:13
ПО поводу этого "домашнее задание. Ответственность за выполнение детьми домашних заданий планируется возложить на родителей." п....ц полный, это тогда пусть родителям пособие платят т.к. чтобы заниматься полностью с ребёнком надо находить работу на пол дня или же вообще не работать. Но тогда возникает вопрос, а на кой чёрт нам тогда педагоги которые ничего не будут объяснять расчитывая на родителей, что сейчас уже происходит в некоторых школах Шымкента. В таком случае родителям будет проще скоро наверное самим обучать детей дома. Куда катимся
ПО поводу этого "домашнее задание. Ответственность за выполнение детьми домашних заданий планируется возложить на родителей." п....ц полный, это тогда пусть родителям пособие платят т.к. чтобы заниматься полностью с ребёнком надо находить работу на пол дня или же вообще не работать. Но тогда возникает вопрос, а на кой чёрт нам тогда педагоги которые ничего не будут объяснять расчитывая на родителей, что сейчас уже происходит в некоторых школах Шымкента. В таком случае родителям будет проще скоро наверное самим обучать детей дома. Куда катимся
Вы меня конечно извините за излишнюю прямоту, НО ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ на то и ДОМАШНЕЕ, чтобы его делали дома - с родителями или самостоятельно, НО ДОМА. Есть утвержденная школьная программа, которая предусматривает домашку, так что родители будьте добры контролируйте своих детей и не спихивайте свою ответственность на учителей, не путайте процесс обучения с самостоятельной подготовкой - это ваша прямая обязанность. А на счет статьи, думаю, что в России тоже не все так радужно, платят им действительно больше, есть готовые программы и поурочные планы и главное остались еще учителя (много учителей приехало из СНГ) на переходный период, пока новые кадры воспитают, чего у нас к сожалению нет .
Мы из необидчевых на прямоту. Просто раньше в школе обговаривали как то прорабатывали ДЗ перед тем как отправить ребёнка домой, ДЗ задавали по пройденным темам в классе чтобы закрепить его дома.
А сейчас сам сталкиваюсь и вижу что ДЗ не объясняют причём когда задают ДЗ оно в большинстве случаев на тему которую только на следующем уроке пройдут, классную работу в 80% из 100% доделывают дома. А с этим законом учителя расслабятся и забьют на всё и на всех, есть большая вероятность, это уже потихоньку начинается.
А по новой системе даже двойки нельзя поставить в журнал. Я по себе представляю - если бы в свое время за невыполнение домашки мне бы не лепили банан в дневник-журнал, а родители бы не драли за него, разве стал бы я аккуратно выполнять ДЗ?
Не понаслышке зная систему, могу утверждать - как минимум половина учащихся не учится почти совсем. И не желает этого делать - нет достаточной мотивации. А если ее нет, как может повысить мотивацию учитель, если этого не смогли сделать родители и общество?
И наоборот - те дети, кто стремится в школе именно учиться, получить знания и поступить самостоятельно в ВУЗ - те от учителей имеют вполне лояльное отношение и помощь. Не без вариантов, конечно - в школы уже сейчас идет поток учителей, отученных и воспитанных в Педвузах РК, отечественного разлива за годы независимости. То, что качество образования в вузах не ахти - никто и не отрицает, ясное дело- на ту зарплату, что получают в школах, учиться в педвузы, в -основном, шли и идут только когда уже нигде не светит. Результат очевиден.
Так что путь верный - подняв зарплату, будут привлечены талантливые ребята, которые не пойдут в экономисты, банкиры и прочая. Так в своё время решили вопрос с офицерами в армии - как талибы полезли из Афгана, воякам подняли зарплату в разы, отбоя от желающих служить не было и нет...
Ужас в том, что быстро это все не сделаешь, а дети растут уже сейчас.. Но путь в целом верный - исходя из статьи - как минимум в РФ это помогло.
Цитата: Iron от 08.01.2019 13:31:40
Мы из необидчевых на прямоту. Просто раньше в школе обговаривали как то прорабатывали ДЗ перед тем как отправить ребёнка домой, ДЗ задавали по пройденным темам в классе чтобы закрепить его дома.
А сейчас сам сталкиваюсь и вижу что ДЗ не объясняют причём когда задают ДЗ оно в большинстве случаев на тему которую только на следующем уроке пройдут, классную работу в 80% из 100% доделывают дома. А с этим законом учителя расслабятся и забьют на всё и на всех, есть большая вероятность, это уже потихоньку начинается.
Мы из необидчевых на прямоту. Просто раньше в школе обговаривали как то прорабатывали ДЗ перед тем как отправить ребёнка домой, ДЗ задавали по пройденным темам в классе чтобы закрепить его дома.
А сейчас сам сталкиваюсь и вижу что ДЗ не объясняют причём когда задают ДЗ оно в большинстве случаев на тему которую только на следующем уроке пройдут, классную работу в 80% из 100% доделывают дома. А с этим законом учителя расслабятся и забьют на всё и на всех, есть большая вероятность, это уже потихоньку начинается.
А вот эти претензии не к учителю, а к министерству образования и новой программе...
Цитата: quny от 08.01.2019 14:01:21
Давайте будем честными - забивают на учебу именно большинство учеников. А педагог должен к этому как-то "найти подход"... А какой может быть "подход", если он ничего не делает и, самое главное, не желает делать?! Лекции про доброе и вечное, сами понимаете, сейчас не подействуют - дети тоже живут в нашей реальности и они прекрасно видят чего стоят слова об справедливости - кто у нас сейчас "самые успешные"? Совсем не те, кто хорошо и с желанием учился в школе, потом в ВУЗе , а потом свои трудом чего-то добился, так ведь? Правят бал совсем другие вещи, ведь так?
А по новой системе даже двойки нельзя поставить в журнал. Я по себе представляю - если бы в свое время за невыполнение домашки мне бы не лепили банан в дневник-журнал, а родители бы не драли за него, разве стал бы я аккуратно выполнять ДЗ?
Не понаслышке зная систему, могу утверждать - как минимум половина учащихся не учится почти совсем. И не желает этого делать - нет достаточной мотивации. А если ее нет, как может повысить мотивацию учитель, если этого не смогли сделать родители и общество?
И наоборот - те дети, кто стремится в школе именно учиться, получить знания и поступить самостоятельно в ВУЗ - те от учителей имеют вполне лояльное отношение и помощь. Не без вариантов, конечно - в школы уже сейчас идет поток учителей, отученных и воспитанных в Педвузах РК, отечественного разлива за годы независимости. То, что качество образования в вузах не ахти - никто и не отрицает, ясное дело- на ту зарплату, что получают в школах, учиться в педвузы, в -основном, шли и идут только когда уже нигде не светит. Результат очевиден.
Так что путь верный - подняв зарплату, будут привлечены талантливые ребята, которые не пойдут в экономисты, банкиры и прочая. Так в своё время решили вопрос с офицерами в армии - как талибы полезли из Афгана, воякам подняли зарплату в разы, отбоя от желающих служить не было и нет...
Ужас в том, что быстро это все не сделаешь, а дети растут уже сейчас.. Но путь в целом верный - исходя из статьи - как минимум в РФ это помогло.
Давайте будем честными - забивают на учебу именно большинство учеников. А педагог должен к этому как-то "найти подход"... А какой может быть "подход", если он ничего не делает и, самое главное, не желает делать?! Лекции про доброе и вечное, сами понимаете, сейчас не подействуют - дети тоже живут в нашей реальности и они прекрасно видят чего стоят слова об справедливости - кто у нас сейчас "самые успешные"? Совсем не те, кто хорошо и с желанием учился в школе, потом в ВУЗе , а потом свои трудом чего-то добился, так ведь? Правят бал совсем другие вещи, ведь так?
А по новой системе даже двойки нельзя поставить в журнал. Я по себе представляю - если бы в свое время за невыполнение домашки мне бы не лепили банан в дневник-журнал, а родители бы не драли за него, разве стал бы я аккуратно выполнять ДЗ?
Не понаслышке зная систему, могу утверждать - как минимум половина учащихся не учится почти совсем. И не желает этого делать - нет достаточной мотивации. А если ее нет, как может повысить мотивацию учитель, если этого не смогли сделать родители и общество?
И наоборот - те дети, кто стремится в школе именно учиться, получить знания и поступить самостоятельно в ВУЗ - те от учителей имеют вполне лояльное отношение и помощь. Не без вариантов, конечно - в школы уже сейчас идет поток учителей, отученных и воспитанных в Педвузах РК, отечественного разлива за годы независимости. То, что качество образования в вузах не ахти - никто и не отрицает, ясное дело- на ту зарплату, что получают в школах, учиться в педвузы, в -основном, шли и идут только когда уже нигде не светит. Результат очевиден.
Так что путь верный - подняв зарплату, будут привлечены талантливые ребята, которые не пойдут в экономисты, банкиры и прочая. Так в своё время решили вопрос с офицерами в армии - как талибы полезли из Афгана, воякам подняли зарплату в разы, отбоя от желающих служить не было и нет...
Ужас в том, что быстро это все не сделаешь, а дети растут уже сейчас.. Но путь в целом верный - исходя из статьи - как минимум в РФ это помогло.
Что то есть правдивое в том что Вы аписали, но не совсем соглашусь. По зарплате я ничего не говорил и даже согласен что надо поднимать уровень, а когда вспоминаю про поднятие ЗП, то приходят воспоминания по недавним оглашённым ЗП в 500тыс. тенге .
По поводу кто на что забивает (родители, дети) это их проблема, т.к. то что написал я здесь, это из личного опыта и т.к. ребёнок учится старается, а когда он приходит то выясняется как я описал выше "раньше ДЗ задавали по пройденным темам в классе чтобы закрепить его дома, а сейчас задают ДЗ по темам которые они только будут проходить и это началось не 2-3 года назад, а лет около 6 назад" и это в том числе зависит от учитиле, т.к. я разговаривал с другими учителями данной школы, других школ этого города и других городов КЗ и программа то одна но как я понимаю наши преподаватели некоторые не знают, а некоторые может не хотят знать новую программу и отсебячину городят и вешают на уши.
Но спасибо за мнение, интересно было почитать.