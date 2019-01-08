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Испытание зарплатой
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GoodZone 08 Января 2019 в 09:59:44
Законопроект о статусе казахстанского педагога не сегодня завтра должен поступить в мажилис. Однако остается открытым один из главных вопросов: повысят ли зарплату учителям? И пока в профильном ведомстве упорно молчат на этот счет, мы решили присмотреться к опыту России, где денежный аспект сеющих разумное, доброе, вечное решили несколько лет назад. Что из этого вышло, с “Временем” поделился советник посольства РФ в Казахстане, а в прошлом начальник отдела Минобрнауки России и доцент МГУ Алексей КОРОПЧЕНКО.

По словам нашего собеседника, день 7 мая 2012 года для российских педагогов стал знаковым: глава РФ издал указ, которым поручил правительству довести “1) в 2012 году среднюю зарплату педагогов общего образования до средней зарплаты в регионе; 2) к 2013 году среднюю зарплату педагогов дошкольных образовательных учреждений до средней зарплаты в регионе; 3) к 2018 году среднюю зарплату преподавателей, мастеров ТиПО и работников учреждений культуры до средней зарплаты в регионе; 4) повысить к 2018 году среднюю зарплату врачей и преподавателей вузов и научных сотрудников до 200 процентов от средней зарплаты в соответствующем регионе”. Всего четыре пункта. Но каких!
С тех пор зарплаты педагогов всех уровней сверяются с данными Федеральной службы госстатистики. В результате самыми высокооплачиваемыми стали учителя богатого на энергоресурсы Ямало-Ненецкого автономного округа, где, к примеру, в минувшем году средняя зарплата составила 100 617 рублей (более 500 тысяч тенге в эквиваленте). Чуть меньше (98 291 рубль) зарабатывают педагоги Чукотки, а замыкает первую зарплатную тройку столица России: школьные педагоги Москвы равняются на среднюю зарплату в 82 471 рубль. К слову, до 2012 года работники сферы “гранита науки” в этих регионах получали до 40 тысяч рублей.
При этом никто не запрещает платить учителям выше средних заработков в регионе, главное - не ниже. Так, в 2016 году зарплата педагогов и врачей на Ямале на 54,8 процента превысила среднюю в регионе и достигала 113 тысяч рублей.
- Конечно, было много случаев, когда в регионах по различным причинам, в основном объективным, не удавалось точно в срок исполнить поручение президента, особенно в 2012-2013 годах, - рассказывает Алексей Коропченко. - Из центра ситуация серьезно отслеживалась, и сейчас показатели, обозначенные в том майском указе, выполнены регионами на 100 процентов. А до того две категории - учителя и врачи - были самыми низкооплачиваемыми бюджетниками в стране. Это те фундаментальные сферы, которые долго недофинансировали.
- У вас сейчас такая же ситуация, какая была у нас шесть лет назад, - продолжает советник российского посольства. - И когда я встречался с министром образования и науки Казахстана Ерланом Кенжегалиевичем (САГАДИЕВЫМ. - Т. Г.), который просил подготовить учителей русского языка или предметников, обучающих на русском, я объяснил, что казахстанские вузы не могут этот дефицит закрыть в том числе потому, что молодежь не идет на эти специальности. Я высказал свою точку зрения: до тех пор, пока эти специальности будут у вас непрестижными и крайне низкооплачиваемыми, молодые люди туда, конечно, не придут. Хотя многим нравится работать в школе. Вот сейчас благодаря президентскому указу профессия педагога у нас стала очень престижной: желающих работать в школах бывает больше, чем мест, резко вырос конкурс в педвузы.
Российские педагоги впервые вошли в средний класс страны, достойная оплата их труда позволила учителям многих регионов работать в одном месте, а не заниматься совместительством.
Конечно, продолжает наш собеседник, есть и недовольные, ведь у кого-то зарплаты поднялись в разы, а у кого-то - совсем немного. Это зависит от социально-экономического положения субъектов России: одни регионы дотационные, другие - доноры с богатыми природными ресурсами. Например, в прошлом году самые маленькие зарплаты зафиксированы в Алтайском крае (24 402 рубля, или порядка 134 тысяч тенге на наши деньги). Примерно столько же зарабатывали в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ивановской области. При этом самые “бедные” регионы получают дотации из федерального и краевого бюджетов. Так, по данным Минтруда и соцзащиты населения РФ, “на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы из федерального бюджета в 2017-2019 годах будет направлено 40, 50, 50 млрд. руб. соответственно”. Это при том, что российские учителя - самая большая категория бюджетников и третья по численности работников профессия в России: по официальным данным, в стране 2 млн. педагогов.
Правда, некоторым школам пришлось предпринять и собственные усилия, чтобы найти резервы для повышения зарплаты своим педколлективам: оптимизировать штатное расписание, сократить административный персонал, активизировать внебюджетную деятельность за счет внедрения платных кружков и секций.
Если примерить этот опыт в качестве одного из вариантов решения денежного вопроса казахстанских учителей, то в прошлом году 282 тысячи тенге получали бы педагоги в Мангистауской области, 279,9 тысячи - в Атырауской, 223,5 тысячи - в Астане, 187,8 тысячи тенге - в Алматы (таковы данные по средним зарплатам в названных регионах за 2018 год). Между тем самые низкие средние зарплаты традиционно в Туркестанской области - в прошлом году 102 080 тенге и в Северном Казахстане - 102 254, но именно эти размеры стали бы точкой отсчета для доходов педагогов в этих регионах - сегодня учителя там получают в среднем 50-60 тысяч тенге.
Интересно мнение нашего экс­перта о том, что лучше - поднять зарплату учителю или обложить его разного рода льготами: на покупку жилья, проезд в транспорте, оплату коммунальных услуг, устройство детей в сады без очереди:
- Я думаю, проще зарплату поднять. Ведь при внедрении различных льгот требуются документы, подтверждающие принадлежность к профессии, и другие, а это уже волокита. Кроме того, как известно, сразу появляется множество охочих до льгот, которые подделывают документы. В России, например, реализовали программу монетизации льгот. Была большая дискуссия о том, что лучше для пенсионеров - бесплатный проезд или повышение пенсии. И выбрали второе, ведь не все ездят на общественном транспорте, кто-то пешком ходит. Наши экономисты посчитали, что для экономики выгоднее все льготы, которые предоставляются человеку, заменить деньгами. Монетизация льгот была проведена для военных и пенсионеров. Поэтому лучше дать больше денег, а человек дальше сам решит, как ими воспользоваться.
Напоследок я задала Алексею Анатольевичу несколько волнующих многих казахстанских учителей вопросов. Ответы на них, думаю, нет смысла комментировать.
- Привлекают ли российских учителей к уборке урожая?
- Нет.
- К заполнению стадионов, залов на концертах?
- Такого давно уже нет. Каких концертов? Это никакого отношения к школе не имеет.
- К раздаче билетов?
- Ни в коем случае!
- Принудительная подписка на СМИ?
- С какой стати?! - со смехом ответил собеседник.
- Субботники?
- Нет.
- В переписи населения задействуют?
- Нет, наши учителя такими вещами не занимаются, у нас есть специальные переписчики.
- А как вы относитесь к идее, чтобы оскорбление учителя приравнять к оскорблению представителя власти?
- Хорошо. Это значит, что я, как родитель, буду каждый раз своему ребенку говорить: “Не обижай учителя! Потому что тебя не то что в угол поставят, нас деньгами накажут”. Значит, дома будет все время просветительская работа проводиться. Это в любом случае поднимает статус учителя. Это один из хороших элементов, но... совершенно недостаточный.

Факты и результаты

- Повышение зарплат российских учителей сразу же отразилось на приемных кампаниях вузов. Так, в 2013 году пяти учебным заведениям из топ-10 педвузов России удалось попасть в “зеленую зону” (это список университетов со средним проходным баллом ЕГЭ выше 70). В 2012 году таких педвузов не было вообще.
- В 2015 году наряду с традиционно популярными профессиями экономистов и юристов большим спросом у абитуриентов стали пользоваться педагогические специальности. На программы педагогического образования в бакалавриат и магистратуру суммарно было подано в полтора раза больше заявлений, чем в 2014 году. В педвузы пришли абитуриенты с достаточно высокими баллами ЕГЭ, в том числе было зачислено 253 вчерашних школьника, представивших аттестаты с отличием.
- В 2016 году количество зачисленных на укрупненную группу специальностей “Образование и педагогические науки” увеличилось по сравнению с 2015 годом более чем на 4 тысячи человек. Средний балл ЕГЭ поступивших на педспециальности вырос с 60,7 до 63,5. В педвузы зачислено впервые 60 стобалльников. Конкурс на педспециальности вырос до 7,1 заявления на место.
- В 2018 году согласно исследованию портала Superjob.ru выпускники педвузов стали чаще искать работу по специальности: в приоритете у большинства из них работа в педагогике (26,3 процента), тогда как еще 5 лет назад почти такое же количество (24,8 процента) стремилось работать в кадровой сфере.
По данным Минобрнауки РФ (в 2018 г. ведомство было разделено на Миннауки и высшего образования и Минпросвещения)

Тогжан ГАНИ

КСТАТИ

Штрафы...
В проекте закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя” названы планируемые размеры штрафов за нарушения прав учителей в Казахстане.
“Статью 409 (КоАП. - КазТАГ) дополнить частями: “1-1. Унижение чести и достоинства педагога - влечет штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП)”; “1-2. Привлечение педагога к видам работ, не связанных с его профессиональными обязанностями, - влечет штраф на должностных лиц в размере 10 МРП”, - говорится в законопроекте.
Кроме того, согласно предложенным поправкам, за “необоснованное вмешательство в профессиональную деятельность педагога или воспрепятствование профессиональной деятельности педагога” намерены наказывать предупреждением или штрафом в размере 3 МРП. За требование от педагога предоставить какие-либо формы отчетности либо информацию, не предусмотренные законодательством Казахстана, должностных лиц также намерены предупреждать либо наказывать штрафом в размере 3 МРП.
“1-5. Возложение на педагога обязанности приобретать какие-либо товарно-материальные ценности для обеспечения учебно-воспитательного процесса за счет собственных средств - влечет штраф на должностных лиц в размере 3 МРП”, - сказано в документе.
1 МРП в 2019 году составляет 2525 тенге.

...качество...
Понятие “качество образования” планируется законодательно закрепить в Казахстане.
“Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия государственному общеобязательному стандарту образования соответствующего уровня образования, государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов соответствующей образовательной программы”, - такую формулировку планируется ввести в закон об образовании.
Вместе с тем разработчики поправок предлагают исключить проведение государственных аттестаций организаций образования. Также планируется исключение госконтроля в системе образования.

...домашнее задание
Ответственность за выполнение детьми домашних заданий планируется возложить на родителей.
Статью 49 (“Права и обязанности родителей и иных законных представителей”) закона об образовании предлагается дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания: “Обеспечить качественное выполнение обучающимися домашних учебных заданий”.
Кроме того, указанную статью предлагают дополнить пунктом 3 следующего содержания: “В случае возникновения у ребенка академической задолженности педагог и родители и иные законные представители обязаны создать ему условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за свое­временностью ее ликвидации”.
Законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя” вынесен на публичное обсуждение до 14 января.

http://www.time.kz/articles/territory/2019/01/07/ispitanie-zarplatoj По сообщениям КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Iron 08.01.2019 в 11:07:13   # 708025
ПО поводу этого "домашнее задание. Ответственность за выполнение детьми домашних заданий планируется возложить на родителей." п....ц полный, это тогда пусть родителям пособие платят т.к. чтобы заниматься полностью с ребёнком надо находить работу на пол дня или же вообще не работать. Но тогда возникает вопрос, а на кой чёрт нам тогда педагоги которые ничего не будут объяснять расчитывая на родителей, что сейчас уже происходит в некоторых школах Шымкента. В таком случае родителям будет проще скоро наверное самим обучать детей дома. Куда катимся
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  alpha_portal 08.01.2019 в 11:18:59   # 708026
Цитата: Iron от 08.01.2019 11:07:13
ПО поводу этого "домашнее задание. Ответственность за выполнение детьми домашних заданий планируется возложить на родителей." п....ц полный, это тогда пусть родителям пособие платят т.к. чтобы заниматься полностью с ребёнком надо находить работу на пол дня или же вообще не работать. Но тогда возникает вопрос, а на кой чёрт нам тогда педагоги которые ничего не будут объяснять расчитывая на родителей, что сейчас уже происходит в некоторых школах Шымкента. В таком случае родителям будет проще скоро наверное самим обучать детей дома. Куда катимся

Как всегда в конце облсрались
Не могут чинуши заплывшие жиром от бешбармака писать законы
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  TTK 08.01.2019 в 11:23:34   # 708027
https://youtu.be/oZOjw3Dww6I
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  TTK 08.01.2019 в 11:24:37   # 708028
Так то мы тоже в среднем на семью 500к получаем)))
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  GoodZone 08.01.2019 в 12:05:23   # 708032
Цитата: Iron от 08.01.2019 11:07:13
ПО поводу этого "домашнее задание. Ответственность за выполнение детьми домашних заданий планируется возложить на родителей." п....ц полный, это тогда пусть родителям пособие платят т.к. чтобы заниматься полностью с ребёнком надо находить работу на пол дня или же вообще не работать. Но тогда возникает вопрос, а на кой чёрт нам тогда педагоги которые ничего не будут объяснять расчитывая на родителей, что сейчас уже происходит в некоторых школах Шымкента. В таком случае родителям будет проще скоро наверное самим обучать детей дома. Куда катимся

Вы меня конечно извините за излишнюю прямоту, НО ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ на то и ДОМАШНЕЕ, чтобы его делали дома - с родителями или самостоятельно, НО ДОМА. Есть утвержденная школьная программа, которая предусматривает домашку, так что родители будьте добры контролируйте своих детей и не спихивайте свою ответственность на учителей, не путайте процесс обучения с самостоятельной подготовкой - это ваша прямая обязанность. А на счет статьи, думаю, что в России тоже не все так радужно, платят им действительно больше, есть готовые программы и поурочные планы и главное остались еще учителя (много учителей приехало из СНГ) на переходный период, пока новые кадры воспитают, чего у нас к сожалению нет .
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  Iron 08.01.2019 в 13:31:40   # 708055
Цитата: GoodZone от 08.01.2019 12:05:23
Цитата: Iron от 08.01.2019 11:07:13
ПО поводу этого "домашнее задание. Ответственность за выполнение детьми домашних заданий планируется возложить на родителей." п....ц полный, это тогда пусть родителям пособие платят т.к. чтобы заниматься полностью с ребёнком надо находить работу на пол дня или же вообще не работать. Но тогда возникает вопрос, а на кой чёрт нам тогда педагоги которые ничего не будут объяснять расчитывая на родителей, что сейчас уже происходит в некоторых школах Шымкента. В таком случае родителям будет проще скоро наверное самим обучать детей дома. Куда катимся

Вы меня конечно извините за излишнюю прямоту, НО ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ на то и ДОМАШНЕЕ, чтобы его делали дома - с родителями или самостоятельно, НО ДОМА. Есть утвержденная школьная программа, которая предусматривает домашку, так что родители будьте добры контролируйте своих детей и не спихивайте свою ответственность на учителей, не путайте процесс обучения с самостоятельной подготовкой - это ваша прямая обязанность. А на счет статьи, думаю, что в России тоже не все так радужно, платят им действительно больше, есть готовые программы и поурочные планы и главное остались еще учителя (много учителей приехало из СНГ) на переходный период, пока новые кадры воспитают, чего у нас к сожалению нет .

Мы из необидчевых на прямоту. Просто раньше в школе обговаривали как то прорабатывали ДЗ перед тем как отправить ребёнка домой, ДЗ задавали по пройденным темам в классе чтобы закрепить его дома.
А сейчас сам сталкиваюсь и вижу что ДЗ не объясняют причём когда задают ДЗ оно в большинстве случаев на тему которую только на следующем уроке пройдут, классную работу в 80% из 100% доделывают дома. А с этим законом учителя расслабятся и забьют на всё и на всех, есть большая вероятность, это уже потихоньку начинается.
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  quny 08.01.2019 в 14:01:21   # 708063
Давайте будем честными - забивают на учебу именно большинство учеников. А педагог должен к этому как-то "найти подход"... А какой может быть "подход", если он ничего не делает и, самое главное, не желает делать?! Лекции про доброе и вечное, сами понимаете, сейчас не подействуют - дети тоже живут в нашей реальности и они прекрасно видят чего стоят слова об справедливости - кто у нас сейчас "самые успешные"? Совсем не те, кто хорошо и с желанием учился в школе, потом в ВУЗе , а потом свои трудом чего-то добился, так ведь? Правят бал совсем другие вещи, ведь так?
А по новой системе даже двойки нельзя поставить в журнал. Я по себе представляю - если бы в свое время за невыполнение домашки мне бы не лепили банан в дневник-журнал, а родители бы не драли за него, разве стал бы я аккуратно выполнять ДЗ?
Не понаслышке зная систему, могу утверждать - как минимум половина учащихся не учится почти совсем. И не желает этого делать - нет достаточной мотивации. А если ее нет, как может повысить мотивацию учитель, если этого не смогли сделать родители и общество?
И наоборот - те дети, кто стремится в школе именно учиться, получить знания и поступить самостоятельно в ВУЗ - те от учителей имеют вполне лояльное отношение и помощь. Не без вариантов, конечно - в школы уже сейчас идет поток учителей, отученных и воспитанных в Педвузах РК, отечественного разлива за годы независимости. То, что качество образования в вузах не ахти - никто и не отрицает, ясное дело- на ту зарплату, что получают в школах, учиться в педвузы, в -основном, шли и идут только когда уже нигде не светит. Результат очевиден.
Так что путь верный - подняв зарплату, будут привлечены талантливые ребята, которые не пойдут в экономисты, банкиры и прочая. Так в своё время решили вопрос с офицерами в армии - как талибы полезли из Афгана, воякам подняли зарплату в разы, отбоя от желающих служить не было и нет...
Ужас в том, что быстро это все не сделаешь, а дети растут уже сейчас.. Но путь в целом верный - исходя из статьи - как минимум в РФ это помогло.
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  GoodZone 08.01.2019 в 14:29:13   # 708069
Цитата: Iron от 08.01.2019 13:31:40

Мы из необидчевых на прямоту. Просто раньше в школе обговаривали как то прорабатывали ДЗ перед тем как отправить ребёнка домой, ДЗ задавали по пройденным темам в классе чтобы закрепить его дома.
А сейчас сам сталкиваюсь и вижу что ДЗ не объясняют причём когда задают ДЗ оно в большинстве случаев на тему которую только на следующем уроке пройдут, классную работу в 80% из 100% доделывают дома. А с этим законом учителя расслабятся и забьют на всё и на всех, есть большая вероятность, это уже потихоньку начинается.


А вот эти претензии не к учителю, а к министерству образования и новой программе...
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  Iron 08.01.2019 в 15:01:35   # 708083
Цитата: quny от 08.01.2019 14:01:21
Давайте будем честными - забивают на учебу именно большинство учеников. А педагог должен к этому как-то "найти подход"... А какой может быть "подход", если он ничего не делает и, самое главное, не желает делать?! Лекции про доброе и вечное, сами понимаете, сейчас не подействуют - дети тоже живут в нашей реальности и они прекрасно видят чего стоят слова об справедливости - кто у нас сейчас "самые успешные"? Совсем не те, кто хорошо и с желанием учился в школе, потом в ВУЗе , а потом свои трудом чего-то добился, так ведь? Правят бал совсем другие вещи, ведь так?
А по новой системе даже двойки нельзя поставить в журнал. Я по себе представляю - если бы в свое время за невыполнение домашки мне бы не лепили банан в дневник-журнал, а родители бы не драли за него, разве стал бы я аккуратно выполнять ДЗ?
Не понаслышке зная систему, могу утверждать - как минимум половина учащихся не учится почти совсем. И не желает этого делать - нет достаточной мотивации. А если ее нет, как может повысить мотивацию учитель, если этого не смогли сделать родители и общество?
И наоборот - те дети, кто стремится в школе именно учиться, получить знания и поступить самостоятельно в ВУЗ - те от учителей имеют вполне лояльное отношение и помощь. Не без вариантов, конечно - в школы уже сейчас идет поток учителей, отученных и воспитанных в Педвузах РК, отечественного разлива за годы независимости. То, что качество образования в вузах не ахти - никто и не отрицает, ясное дело- на ту зарплату, что получают в школах, учиться в педвузы, в -основном, шли и идут только когда уже нигде не светит. Результат очевиден.
Так что путь верный - подняв зарплату, будут привлечены талантливые ребята, которые не пойдут в экономисты, банкиры и прочая. Так в своё время решили вопрос с офицерами в армии - как талибы полезли из Афгана, воякам подняли зарплату в разы, отбоя от желающих служить не было и нет...
Ужас в том, что быстро это все не сделаешь, а дети растут уже сейчас.. Но путь в целом верный - исходя из статьи - как минимум в РФ это помогло.

Что то есть правдивое в том что Вы аписали, но не совсем соглашусь. По зарплате я ничего не говорил и даже согласен что надо поднимать уровень, а когда вспоминаю про поднятие ЗП, то приходят воспоминания по недавним оглашённым ЗП в 500тыс. тенге .
По поводу кто на что забивает (родители, дети) это их проблема, т.к. то что написал я здесь, это из личного опыта и т.к. ребёнок учится старается, а когда он приходит то выясняется как я описал выше "раньше ДЗ задавали по пройденным темам в классе чтобы закрепить его дома, а сейчас задают ДЗ по темам которые они только будут проходить и это началось не 2-3 года назад, а лет около 6 назад" и это в том числе зависит от учитиле, т.к. я разговаривал с другими учителями данной школы, других школ этого города и других городов КЗ и программа то одна но как я понимаю наши преподаватели некоторые не знают, а некоторые может не хотят знать новую программу и отсебячину городят и вешают на уши.
Но спасибо за мнение, интересно было почитать.
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