Испытание зарплатой

Давайте будем честными - забивают на учебу именно большинство учеников. А педагог должен к этому как-то "найти подход"... А какой может быть "подход", если он ничего не делает и, самое главное, не желает делать?! Лекции про доброе и вечное, сами понимаете, сейчас не подействуют - дети тоже живут в нашей реальности и они прекрасно видят чего стоят слова об справедливости - кто у нас сейчас "самые успешные"? Совсем не те, кто хорошо и с желанием учился в школе, потом в ВУЗе , а потом свои трудом чего-то добился, так ведь? Правят бал совсем другие вещи, ведь так?А по новой системе даже двойки нельзя поставить в журнал. Я по себе представляю - если бы в свое время за невыполнение домашки мне бы не лепили банан в дневник-журнал, а родители бы не драли за него, разве стал бы я аккуратно выполнять ДЗ?Не понаслышке зная систему, могу утверждать - как минимум половина учащихся не учится почти совсем. И не желает этого делать - нет достаточной мотивации. А если ее нет, как может повысить мотивацию учитель, если этого не смогли сделать родители и общество?И наоборот - те дети, кто стремится в школе именно учиться, получить знания и поступить самостоятельно в ВУЗ - те от учителей имеют вполне лояльное отношение и помощь. Не без вариантов, конечно - в школы уже сейчас идет поток учителей, отученных и воспитанных в Педвузах РК, отечественного разлива за годы независимости. То, что качество образования в вузах не ахти - никто и не отрицает, ясное дело- на ту зарплату, что получают в школах, учиться в педвузы, в -основном, шли и идут только когда уже нигде не светит. Результат очевиден.Так что путь верный - подняв зарплату, будут привлечены талантливые ребята, которые не пойдут в экономисты, банкиры и прочая. Так в своё время решили вопрос с офицерами в армии - как талибы полезли из Афгана, воякам подняли зарплату в разы, отбоя от желающих служить не было и нет...Ужас в том, что быстро это все не сделаешь, а дети растут уже сейчас.. Но путь в целом верный - исходя из статьи - как минимум в РФ это помогло.