В чем стыд, брат? Почему уятменов бесит девочка, а не проблемы

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NBE 18 Января 2019 в 19:23:23
Об этом заявил социолог Есет Есенгараев. Для таких людей появление девушки с голой грудью в соцсетях – моральная катастрофа.
Если агрессивных уятменов (или моралфагов, как их называет Есенгараев) прибавится, тогда постановочные ролики избиения «проституток» камчой могут перейти в разряд реальных. А потом и список объектов «уят-воспитания» вполне может вырасти.
Уятмен сам не понимает, что происходит
— Каждое более или менее сложное общество имеет своих моралфагов — они были и будут в любом современном обществе — или тех, которые пытаются модернизироваться. Вопрос лишь в их количестве и формах выражения взглядов.
Как правило, у моралфагов они безапелляционны и даже агрессивны. Они пытаются присвоить себе право на вынесение моральных оценок.
Таким людям присуще огромное самомнение, приводящее к выводу, что только они обладают неким «моральным компасом»
Только следование их пути якобы позволит обществу найти единственно правильное моральное видение. У нас моралфаги получили ироничное определение «уятмены». Термин прижился и стал довольно популярным, что, конечно, свидетельствует об актуальности проблемы, но одновременно и об отношении наших людей к этой группе. То есть в обществе на моралфагов превалирует довольно ироничный, а значит здоровый взгляд.
— Не породил ли уятменов интернет, а точнее – социальные сети?
— Конечно, нет. Но соцсети стали одним из факторов их популярности, того, что на них начали вообще обращать внимание. Однако в основе их появления и дальнейшей эволюции, конечно, лежат общественные причины. В числе прочего связанные с формированием в обществе новых институций и практик.
Появление таковых всегда сопровождается и выработкой моральных оценок, которые люди дают им. Часть общества принимает их и считает условием дальнейшего современного развития. Но всегда будет и группа, которая станет отвергать новые практики и способы их выражения. Эти люди считают, что эти практики якобы противоречат исконным традициям народа. При этом
они не отдают себе отчета в том, что сама традиция не является застывшей субстанцией. Это порождение своего времени,исторический феномен, который со временем всегда меняется. Но моралфаги это просто не понимают в силу собственной интеллектуальной ограниченности.
Поэтому мало того, что они считают, что моральные нормы неизменны, так еще и крайне экзальтированно пытаются их защитить.
Гордыня — это тоже грех. И немалый
— Вообще соцсети отличаются тем, что обмен мнениями здесь может происходить, скажем так, в достаточно хлестких выражениях. Плюс они тиражируют разные взгляды как противников морализаторства, так и их сторонников. Есть определенный простор для обеих групп. Но радует, что уятмены чаще выглядят как ограниченная группа с ограниченными взглядами. И, как я уже говорил, отношение к ним большинства пока ироничное.
— И все-таки откуда берутся эти уятмены? Их же не выращивают в специнкубаторах.
— В современности моральные проблемы обостряются, число моралфагов тоже увеличивается. Это потому что в сложном обществе разные моральные стандарты и нужно как-то их согласовывать. Но только по одним моральным стандартам оно жить не может.
— Некоторые считают, что появлению новых уятменов способствует распространение ислама. Равно как и на агрессивность их поведения.
— Нет, прямой зависимости тут нет. Правда, для многих усеченная версия ислама стала определенной формой легитимации их морализаторства. При этом следует помнить, что многие из них вчера вообще были атеистами. И кстати,эти самые уятмены не выполняют даже требования самого ислама. В частности связанные с трудом, образованием и, самое главное, скромностью
Поэтому хотя уятмены якобы и выступают за «чистоту нравов», но они же сами совершают и моральный, и религиозный грех. Эти люди не только не справились, но и не хотят справляться с собственным тщеславием. Себя они считают некими просветленными людьми, которые должны вещать всем окружающим истину в последней инстанции. Хотя и ислам, и другие религии в первую очередь борются с тщеславием, гордыней и самомнением. А уятмены себя считают особой группой – морально безупречной и религиозно просветленной.
Быть сырьевым придатком им не стыдно, а обнаженная грудь — стыдно
— Возвращаясь к исламу: он требует быть скромным, трудолюбивым и открытым к образованию. А если моралфаги это не делают, относясь к религии очень выборочно,
уже этим дискредитируют ислам в глазах неверующих или немусульман
— Есть ли опасность, что число уятменов будет расти? И чем это в итоге закончится?
— Нужно взглянуть с другой точки зрения. Если эта группа будет увеличиваться, один этот факт уже станет свидетельством морального неблагополучия нашего общества. Потому что эти люди, вроде пытающиеся бороться с болезнями, на самом деле сами являются проявлением морального неблагополучия.
Конечно, если их число будет увеличиваться, это для нас чревато проблемами.
Энергия этих людей направлена на моральные конфликты и войны
Они больше заняты попытками исправлять других, чем самих себя. При этом «в собственном глазу бревна не замечают».
— Какие у них самих бревна?
— Во-первых, проблема с трудовой этикой, причем не только у этой группы, а вообще в обществе. Большинство почему-то не считает моральным прегрешением работать спустя рукава или не иметь должной мотивации для дальнейшего профессионального роста.
Равнодушны они и к образованию.
Для классического уятмена не стыдно осознавать, что мы стали сырьевым придатком более развитых стран
Зато стыдно, что кто-то оголит грудь или наденет слишком короткую, на их взгляд, юбку. Меня, допустим, никак не оскорбляет, что какая-то девочка решила себя прорекламировать в соцсетях именно таким образом. А для уятменов это означает моральную катастрофу общества. Но есть такая народная мудрость – у кого что болит, тот о том и говорит. Значит, у них болит именно это и ничего больше.
Моралфаги таят нешуточную опасность
— Здесь у уятменов, возможно, проблемы и с сублимацией. Ведь они не переживают, например, из-за крайне высокой образовательной миграции: не видел ни одного, кто бы выступил на эту тему. А вот эротические темы их не отпускают.
А ведь проблемы с образованием – это проблема нашего будущего. И если они не будут решены, мы не только не сможем модернизироваться, но и скатимся назад.
А со снижением уровня образования как раз и моралфагов начнет появляться больше. И если возобладают архаические тенденции, уятмены могут стать активной и агрессивной силой.
И сила эта будет пытаться жестко утверждать свои узкие установки и стандарты. То есть преследовать тех, кто не соответствует их моральным нормам и взглядам, связанным не только с одеждой и поведением.
365info.kz
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