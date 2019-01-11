Как СМИ освещали убийство и массовую драку в Караганде?
danilov 14 Января 2019 в 12:37:01
Депутаты казахстанского парламента попросили обеспечить проверку вышедших в СМИ материалов о массовой драке в Караганде, в результате которой один человек погиб и трое получили ранения. «Касательно данного случая некоторыми средствами массовой информации приводятся разные сведения», — заявил депутат мажилиса парламента Нуртай Сабильянов. «Новый репортер» проанализировал, как и о чем писали СМИ.
Для выборки материалов для анализа на русском языке мы использовали сервис Яндекс.Новости, который агрегирует публикации СМИ. Всего с 1 января 2019 года, когда произошла драка, до 9 января, когда было опубликовано заявление депутатов, в выборку попали 140 материалов.
95 материалов были подготовлены казахстанскими СМИ, 45 — зарубежными.
108 материалов — оригинальные публикации, 32 — перепечатки с ссылками.
Больше всего материалов по теме, из попавших в выборку Яндекс. Новости, публиковали Nur.kz, Tengrinews.kz, Zakon.kz, Спутник.kz. Чаще всего медиа цитировали Tengrinews.kz и Zakon.kz.
Во всех материалах были указаны источники информации.
Три материала были удалены. Два материала Комсомольской правды в Казахстане, один — Atameken Business. Сохраненные версии в Google показывают нейтральный характер публикаций в «Комсомолке» со ссылками на госорганы, Atameken опубликовал по ссылкой на КазТАГ информацию о депортации 23 человек после драки у ресторана.
Два международных медиа (Азаттык и Спутник) писали о событиях в Караганде одновременно на своих ресурсах, как в Казахстане, так и в других странах. По сути одинаковые материалы различались заголовками.
Ни в одной из публикаций казахстанских СМИ до 8 января и официальной пресс-конференции МВД не было слова «армяне», о драке рассказывали, не называя национальностей. После пресс-конференции МВД СМИ использовали термин граждане Армении.
Освещение реакции населения
6 января в СМИ появился пресс-релиз о встрече акима области Ерлана Кошанова с родственниками погибшего. На встрече присутствовали 200-250 человек. Термин «встреча» был основным в публикациях казахстанских СМИ.
В публикациях армянских СМИ после разговора начальника полиции Армении Валерия Осипяна и главы МВД Казахстана Калмуханбета Касымова присутствовали другие формулировки.
В выборке на Яндекс.Новости нет упоминаний информации о том, что этот материал выходил в казахстанских СМИ.
Одно СМИ (в выборке на Яндекс.Новости) в публикациях приводило комментарии активистов встреч — Азаттык. Также только Азаттык и два российских СМИ «Новая газета» и EADaily использовали комментарии экспертов.
Новый репортер также проанализировал 80 публикаций СМИ на казахском языке, которые выдаются поисковыми машинами по тегу «Қарағандыдағы төбелес», «Қарағандыдағы төбелес». В выборку попали публикации на сайтах Nur.kz, Stan.kz, Sn.kz, Tengrinews.kz, Qazaquni.kz, Baq.kz, Inform.kz, Egemen.kz, azattyq.org.
Анализ источников информации показал, что большинство публикаций также были сделаны после брифинга МВД. В публикациях не упоминается национальность подозреваемых, делается предупреждение об ответственности за нераспространение ложных сведений. Azattyq наряду с информационных материалами подготовил хронику этих новогодних событий в Караганде.
Также по пресс-релизам рассказывали о выходе акима Ерлана Кошанова к народу. Только в Stan.kz была опубликована его «живая» цитата, о том, что нельзя переносить отношения на весь армянский народ, и это стало единственным проявлением эмоций на фоне пресс-релизов.
Анализ показывает, что основной подход казахстанских СМИ к освещению событий в Караганде — трансляция официальных заявлений. Тексты были практически лишены оценочных слов, не было мнений пострадавших, участников конфликта, оценок экспертов. По сути, это то, к чему всегда призывали власти и чего, судя по анализу, добились, создавая в законодательстве систему запретов и ограничений. Но официальнозаявительная журналистика «проиграла» в охвате социальным сетям, где отсутствие разносторонней и полной информации создавало почву для слухов.
http://newreporter.org/2019/01/11/kak-smi-osveshhali-ubijstvo-i-massovuyu-draku-v-karagande/