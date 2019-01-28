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Вчера и сегодня казахской психологии
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едридмадрид 28 Января 2019 в 12:34:14
В истории казахского народа немало знаковых личностей, определявших и влиявших на ход истории. Обладая острым умом, стратегическим мышлением, ораторским мастерством, правители, бии, мудрецы, батыры умели убеждать, вести за собой. Кроме этого, великие люди Степи отлично разбирались в психологии, умели обратить человеческие слабости на пользу дела, умели спрогнозировать поведение врага, принимать выверенные решения. И хотя современная психология четко разделяет понятия и категории, истоки науки, призванной служить обществу, помогая людям лучше понимать, взаимодействовать, строить и созидать, уходят в глубь веков. Впервые систематический труд, посвященный психологии кочевого народа, написал просветитель, писатель, государственный деятель Жусипбек Аймауытов. К этой теме не раз обращался в своих трудах и великий Халель Досмухамедов, поэт Магжан Жумабаев и другие.

Фундаментальный труд

Вышедший в свет сборник в 10 томах «Казахская психологическая наука» можно назвать долгожданным событием для всех, кто связывает свою жизнь с этой наукой.

Каждый том содержит законченную мысль, раскрывает заявленную тему. Так, 1-я книга посвящена истории становления и развития казахской психологической мысли (VІ–ХХ вв.). 2-й том раскрывает эту же тему на русском языке, но стоит отметить, что это не перевод с казахского, а специально написанный труд.

3-й том «Қуғындалған қазақ психологиясы» посвящен анализу психологического наследия почитаемых ученых, активных представителей движения «Алаш» Халеля Досмухамедова, Жусипбека Аймауытова, Магжана Жумабаева.

В книге 4-й представлены «Тексты психологических исследований, изданных в советское время (1917–1991 гг.). Стоит отметить, что в казахской науке психология впервые издает научные тексты.

Если том 5-й – это труд для высших учебных заведений общей психологии, то 6-й, под наз­ванием «Национальная психология и этика», предназначен для учащихся средних школ.

В 7-й том «Жалпы және қазақ этнопсихологиясы» – «Общая и казахская этнопсихология» включено учебное пособие на казахском и русском языках.

Особое внимание можно обратить на 8-й том, в который включена работа известного ученого Омирзака Озганбаева «Қазақтың шешендігі мен көсемдігі психологиясы (публицистикалық психология)» – «Психология ораторства и лидерства казахов (пуб­лицистическая психология)».

«Психологическую библиографию научных трудов, изданных на протяжении I века в течение 1917–2017 гг.», можно увидеть, прочитав том 9.

10-й же будет полезен и интересен всем. Ведь там можно найти «Казахский толковый словарь психологии». Многотомное издание, предназначенное для широкого круга читателей, повествует о полуторатысячелетней истории казахской психологии. Труд написан легким, художественным языком, что, несомненно, понравится читателям.

Успехи и проблемы

За годы обретения суверенитета и независимости республики выросли высококвалифицированные психологические кадры. Сейчас их общее количество сос­тавляет более 40 докторов и профессоров и около 170 кандидатов и доцентов. Эта цифра показывает, что в Казахстане их число превышает количество ученых этого профиля Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Азербайджана вместе взятых. В республике в 43 университетах готовятся кадры психологов с университетским образованием.

В Казахском государственном педагогическом университете функционирует ученый совет по подготовке кандидатских диссертаций по психологии, а в КазНУ им. аль-Фараби – докторский совет.

Отдельные вузы сориентированы только на прикладную психологию: консультирование, тренинги, на которые в учебных планах отводится мизерное количество часов. В этих условиях студенты нацелены на узкопраг­матические цели, удовлетворение сиюминутных запросов дня. И все же в нашей республике глубокий профессионал-психолог, психолог-теоретик сегодня – большая редкость.

На наш взгляд, одной из задач психологической науки Казахстана в перспективе является разработка теоретико-методологических основ этой отрасли знаний с учетом своеобразных особенностей этого большого региона, так как перенесение методологии психологического исследования Запада, основанной на иных менталитетах, может привести к нежелательным результатам.

В связи с этим приоритетными направлениями в области психологии, на наш взгляд, должны выступать изучение путей формирования и развития полиэтнической личности, установление общих закономерностей социализации детей различных этнических групп и общностей, изучение их духовно-нравственной сферы, механизмов формирования чувств казахстанского патриотизма.

Обновление демократического общества, его суверенизация и гуманизация, политическая реформа, становление правового и гражданского государства, реформа в области образования и здравоохранения, развитие общественно-политической активности людей с учетом полиэтничес­кого и многоконфессионального состава населения страны, повышение уровня профессионализма и овладение новыми видами профессий требуют преодоления застоя и отставания психологической науки, устранения недооценки психологических знаний и психологической культуры во всех звеньях организации и управления экономической, социальной, политической и духовной жизнью страны.

Одной из основных задач психологической науки Казахстана в ближайшие 10–15 лет должно стать создание необходимых условий для приоритетного развития фундаментальных исследований: необходимо принять действенные меры по коренному перелому в развитии психологической науки с тем, чтобы создать ее качественно новый научный потенциал, соответствующий стратегическим направлениям социально-экономического и духовно-культурного развития страны вплоть до 2030 года. Эти задачи должны мобилизовать усилия психологов на решение актуальных государственных проблем, прежде всего научно-психологического обеспечения задач рыночных отношений.

Прошлое-будущее

Сегодня необходима стратегическая концепция психологичес­кой науки Казахстана, с учетом ее важнейшего социокультурного аспекта – евразийства (восточно-западного единства). Нам необходимо позаботиться об интеллектуальном суверенитете нации, подумать о создании собственных современных национальных психологических научных школ: стимулировать оригинальные, самостоятельные исследования, как фундаментального, так и прикладного характера. Разработка Национальной программы психологических исследований здоровья; обеспечение психологических экспертиз социальных мероприятий, способствующих формированию и укреплению здорового образа жизни людей; профилактика алкоголизма, нар­комании, неврозов, психосоматических заболеваний, суицидов; экспертиза хозяйственных и социально-правовых, технических и технологических разработок; психологический анализ несчастных случаев, аварий, причин правонарушений и преступлений; организация социально-психологической службы в различных отраслях экономики, здравоохранения, спорта, культуры, государственных учреждениях, в вооруженных силах, правоохранительных органах и т. д. И это далеко не полный перечень сфер деятельности, которые нуж­даются в помощи психологов.

Имеется ли потенциальная возможность выхода из психологического кризиса в Казахстане и создания своей собственной национальной психологической школы? Да, это вполне реально.

В условиях, когда идет обновление демократического устройства, его международный имидж, становление правового гражданского государства, происходит реформа образования, развитие общественно-политической активности людей с учетом полиэтнического (Ассамблея народа Казахстана и др.) многоконфессионального состава населения страны, назрела настоятельная необходимость, чтобы психологическая наука Казахстана заняла подобающее ей место в жизни общества.

Актуальной задачей современной психологии Казахстана является также разработка психологически обоснованных методов подготовки бизнесменов-профессионалов, предпринимателей. Нам необходимо развернуть исследования, посвященные раскрытию психологических механизмов радикальной экономической реформы, коммерческой торговли и бизнеса с целью стимулирования различных категорий работников к инициативному труду, изучить происходящие изменения в психологии людей при переходе от командно-административных методов хозяйственного управления к экономическим, с учетом сочетания личных и государственных интересов в условиях различных форм предпринимательства, прежде всего связанных с развитием новых форм организации труда (коопе­ративная, индивидуальная трудовая деятельность, работа на совместных малых и средних предприятиях), и разработать на этой основе практические рекомендации.

При установлении основных этапов развития психологичес­кой мысли Казахстана мы исходим прежде всего из своеобразия социально-экономической и духовной жизни кочевого общества, обусловленной особенностями образа жизни и быта народов этого региона, и выберем содержательные критерии, определившие смену взглядов на природу психологического и отличающего каждый из этих этапов.

Сопоставляя и обосновывая оригинальные и интересные мысли о природе человека, людей тех далеких времен, мы приходим к выводу, что в них в своеобразной форме отразился уровень психологической культуры народа, а в трудах Абу Наср аль-Фараби и творениях других тюркских ученых раннего средневековья (М. Кашгари, А. Югнаки, Ходжа Ахмета Яссауи и др.) они получили свое соответствующее обоснование.

Так, изучение психологичес­ких воззрений аль-Фараби и древнетюркских письменных памятников позволило нам прос­ледить дальние истоки и генезис развития отдельных психологических учений Казахстана пос­ледующего периода, выявить их значимость и определить тенденцию их развития. Не подлежит сомнению, что без этих истоков (наследие Фараби, древнетюркские памятники) было бы немыслимо последующее поступательное развитие самобытной казахской психологичес­кой мысли. Ибо, как показало наше исследование, известная философско-психологическая традиция, еще сложившаяся в те далекие времена в казахской степи, обусловила более интенсивное формирование научных идей в области психологии в пос­ледующие годы.

С образованием первого казахского государственного объединения раннефеодального типа (середина XV в.) постепенно начинает складываться самобытная казахская психологическая мысль. В рассматриваемом перио­де мы находим ряд интересных идей о самобытном характере кочевников, о своеобразии их национальной психологии. В казахском фольклоре, в произведениях степных ученых, мыслителей–жырау запечатлены замечательные крупицы научно-психологических идей, практического опыта по воспитанию подрастающего поколения, молодежи. В произведениях Асана-Кайгы, Отейбойдака Тлеу­кабылулы, Мухаммеда Хайдара Дулати, Кыдыргали Жалайри, Шалкииза, Актамберди, Бухара Шала, Дулата, Махамбета и других указанные идеи выступают наиболее отчетливо и рельефно.

Во второй половине XIX века в психологическом плане особого внимания заслуживают воззрения Ч. Валиханова, И. Алтынсарина, А. Кунанбаева и их последователей конца XIX и начала ХХ вв. (С. Торайгыров, Ш. Кудайбердиев, М. Ж. Копеев, Г. Карашев, М. Кашимов и др.), осветивших в своих сочинениях отдельные воп­росы научной психологии. Так, для казахской психологии этого периода было характерно и то, что задолго до возникновения на Западе специальной научной дисциплины «этнопсихология» (М. Лацарус, Х. Штейнталь, В. Вундт), выдающимся казахским ученым Ч. Валихановым была выдвинута идея о «духе народа» (или «народный дух»), понятие, почти однозначное с понятием «этнопсихология».

Анализ истории развития психологической мысли этого перио­да позволил нам несколько расширить и уточнить содержание таких понятий, как «народная психология», «этнопсихология», и ввести в научный оборот ряд новых понятий и выражений («психология кочевников», «психология старцев-аксакалов», «психология народных традиций и обычаев» и др.).

Как известно, только в середине XIX в. во многих странах, как Запада, так и Востока, психология из разрозненных знаний становится самостоятельной наукой. Это вовсе не значит, что в предшествующие времена представления о психике, сознании были лишены признаков научности. В течение многих столетий и даже тысячелетий происходило накопление и теоретическое осмысление психологических знаний. Они прорезывались в недрах различных отраслей знаний, культуры, религиозных верований, в различных явлениях социальной практики. Веками осознавались проблемы, строи­лись концепции, готовящие поч­ву для современной науки о психологической организации человека. В этом поиске на протяжении веков научно-психологическая мысль очерчивала грани своего предмета.

В сфере сказанного нам небезынтересно проследить пути зарождения и становления психологической мысли казахского народа так, как его выдающиеся представители осмысляли психологию. Поэтому нам небезын­тересно сделать экскурс в ее предысторию и проследить, как на этой почве впоследствии зародилась научная психология в Казахстане. Анализ большого количества фактического материала казахской истории, фольклористики, этнографии, этнологии, искусства, этнопедагогики, этнолингвистики дал нам возможность выяснить своеобразие психологической культуры казахского народа, обычаев, обрядов, традиций, бытовых реалий, сложившихся в многовековом укладе кочевого образа жизни.

Задача, поставленная авторами исследования, состояла не в том, чтобы дать историю конкретных исследований тех или иных казахстанских психологов, как это иногда делают отдельные историки науки, а в том, чтобы показать, как формировались самобытные общенаучные принципы казахской психологии на тех или иных этапах ее развития, те своеобразные основы на­циональной психологии, которые становились предпосылкой и результатом конкретных психологических исследований.

АВТОР:
Кубыгул Жарыкбаев, доктор психологических наук, Омирзак Озганбаев, доктор исторических наук
13:01 , 25 Января 2019
https://www.kazpravda.kz/fresh/view/vchera-i-segodnya-kazahskoi-psihologii
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