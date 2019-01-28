Вчера и сегодня казахской психологии

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едридмадрид 28 Января 2019 в 12:34:14
Фундаментальный труд
Вышедший в свет сборник в 10 томах «Казахская психологическая наука» можно назвать долгожданным событием для всех, кто связывает свою жизнь с этой наукой.
Каждый том содержит законченную мысль, раскрывает заявленную тему. Так, 1-я книга посвящена истории становления и развития казахской психологической мысли (VІ–ХХ вв.). 2-й том раскрывает эту же тему на русском языке, но стоит отметить, что это не перевод с казахского, а специально написанный труд.
3-й том «Қуғындалған қазақ психологиясы» посвящен анализу психологического наследия почитаемых ученых, активных представителей движения «Алаш» Халеля Досмухамедова, Жусипбека Аймауытова, Магжана Жумабаева.
В книге 4-й представлены «Тексты психологических исследований, изданных в советское время (1917–1991 гг.). Стоит отметить, что в казахской науке психология впервые издает научные тексты.
Если том 5-й – это труд для высших учебных заведений общей психологии, то 6-й, под названием «Национальная психология и этика», предназначен для учащихся средних школ.
В 7-й том «Жалпы және қазақ этнопсихологиясы» – «Общая и казахская этнопсихология» включено учебное пособие на казахском и русском языках.
Особое внимание можно обратить на 8-й том, в который включена работа известного ученого Омирзака Озганбаева «Қазақтың шешендігі мен көсемдігі психологиясы (публицистикалық психология)» – «Психология ораторства и лидерства казахов (публицистическая психология)».
«Психологическую библиографию научных трудов, изданных на протяжении I века в течение 1917–2017 гг.», можно увидеть, прочитав том 9.
10-й же будет полезен и интересен всем. Ведь там можно найти «Казахский толковый словарь психологии». Многотомное издание, предназначенное для широкого круга читателей, повествует о полуторатысячелетней истории казахской психологии. Труд написан легким, художественным языком, что, несомненно, понравится читателям.
Успехи и проблемы
За годы обретения суверенитета и независимости республики выросли высококвалифицированные психологические кадры. Сейчас их общее количество составляет более 40 докторов и профессоров и около 170 кандидатов и доцентов. Эта цифра показывает, что в Казахстане их число превышает количество ученых этого профиля Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Азербайджана вместе взятых. В республике в 43 университетах готовятся кадры психологов с университетским образованием.
В Казахском государственном педагогическом университете функционирует ученый совет по подготовке кандидатских диссертаций по психологии, а в КазНУ им. аль-Фараби – докторский совет.
Отдельные вузы сориентированы только на прикладную психологию: консультирование, тренинги, на которые в учебных планах отводится мизерное количество часов. В этих условиях студенты нацелены на узкопрагматические цели, удовлетворение сиюминутных запросов дня. И все же в нашей республике глубокий профессионал-психолог, психолог-теоретик сегодня – большая редкость.
На наш взгляд, одной из задач психологической науки Казахстана в перспективе является разработка теоретико-методологических основ этой отрасли знаний с учетом своеобразных особенностей этого большого региона, так как перенесение методологии психологического исследования Запада, основанной на иных менталитетах, может привести к нежелательным результатам.
В связи с этим приоритетными направлениями в области психологии, на наш взгляд, должны выступать изучение путей формирования и развития полиэтнической личности, установление общих закономерностей социализации детей различных этнических групп и общностей, изучение их духовно-нравственной сферы, механизмов формирования чувств казахстанского патриотизма.
Обновление демократического общества, его суверенизация и гуманизация, политическая реформа, становление правового и гражданского государства, реформа в области образования и здравоохранения, развитие общественно-политической активности людей с учетом полиэтнического и многоконфессионального состава населения страны, повышение уровня профессионализма и овладение новыми видами профессий требуют преодоления застоя и отставания психологической науки, устранения недооценки психологических знаний и психологической культуры во всех звеньях организации и управления экономической, социальной, политической и духовной жизнью страны.
Одной из основных задач психологической науки Казахстана в ближайшие 10–15 лет должно стать создание необходимых условий для приоритетного развития фундаментальных исследований: необходимо принять действенные меры по коренному перелому в развитии психологической науки с тем, чтобы создать ее качественно новый научный потенциал, соответствующий стратегическим направлениям социально-экономического и духовно-культурного развития страны вплоть до 2030 года. Эти задачи должны мобилизовать усилия психологов на решение актуальных государственных проблем, прежде всего научно-психологического обеспечения задач рыночных отношений.
Прошлое-будущее
Сегодня необходима стратегическая концепция психологической науки Казахстана, с учетом ее важнейшего социокультурного аспекта – евразийства (восточно-западного единства). Нам необходимо позаботиться об интеллектуальном суверенитете нации, подумать о создании собственных современных национальных психологических научных школ: стимулировать оригинальные, самостоятельные исследования, как фундаментального, так и прикладного характера. Разработка Национальной программы психологических исследований здоровья; обеспечение психологических экспертиз социальных мероприятий, способствующих формированию и укреплению здорового образа жизни людей; профилактика алкоголизма, наркомании, неврозов, психосоматических заболеваний, суицидов; экспертиза хозяйственных и социально-правовых, технических и технологических разработок; психологический анализ несчастных случаев, аварий, причин правонарушений и преступлений; организация социально-психологической службы в различных отраслях экономики, здравоохранения, спорта, культуры, государственных учреждениях, в вооруженных силах, правоохранительных органах и т. д. И это далеко не полный перечень сфер деятельности, которые нуждаются в помощи психологов.
Имеется ли потенциальная возможность выхода из психологического кризиса в Казахстане и создания своей собственной национальной психологической школы? Да, это вполне реально.
В условиях, когда идет обновление демократического устройства, его международный имидж, становление правового гражданского государства, происходит реформа образования, развитие общественно-политической активности людей с учетом полиэтнического (Ассамблея народа Казахстана и др.) многоконфессионального состава населения страны, назрела настоятельная необходимость, чтобы психологическая наука Казахстана заняла подобающее ей место в жизни общества.
Актуальной задачей современной психологии Казахстана является также разработка психологически обоснованных методов подготовки бизнесменов-профессионалов, предпринимателей. Нам необходимо развернуть исследования, посвященные раскрытию психологических механизмов радикальной экономической реформы, коммерческой торговли и бизнеса с целью стимулирования различных категорий работников к инициативному труду, изучить происходящие изменения в психологии людей при переходе от командно-административных методов хозяйственного управления к экономическим, с учетом сочетания личных и государственных интересов в условиях различных форм предпринимательства, прежде всего связанных с развитием новых форм организации труда (кооперативная, индивидуальная трудовая деятельность, работа на совместных малых и средних предприятиях), и разработать на этой основе практические рекомендации.
При установлении основных этапов развития психологической мысли Казахстана мы исходим прежде всего из своеобразия социально-экономической и духовной жизни кочевого общества, обусловленной особенностями образа жизни и быта народов этого региона, и выберем содержательные критерии, определившие смену взглядов на природу психологического и отличающего каждый из этих этапов.
Сопоставляя и обосновывая оригинальные и интересные мысли о природе человека, людей тех далеких времен, мы приходим к выводу, что в них в своеобразной форме отразился уровень психологической культуры народа, а в трудах Абу Наср аль-Фараби и творениях других тюркских ученых раннего средневековья (М. Кашгари, А. Югнаки, Ходжа Ахмета Яссауи и др.) они получили свое соответствующее обоснование.
Так, изучение психологических воззрений аль-Фараби и древнетюркских письменных памятников позволило нам проследить дальние истоки и генезис развития отдельных психологических учений Казахстана последующего периода, выявить их значимость и определить тенденцию их развития. Не подлежит сомнению, что без этих истоков (наследие Фараби, древнетюркские памятники) было бы немыслимо последующее поступательное развитие самобытной казахской психологической мысли. Ибо, как показало наше исследование, известная философско-психологическая традиция, еще сложившаяся в те далекие времена в казахской степи, обусловила более интенсивное формирование научных идей в области психологии в последующие годы.
С образованием первого казахского государственного объединения раннефеодального типа (середина XV в.) постепенно начинает складываться самобытная казахская психологическая мысль. В рассматриваемом периоде мы находим ряд интересных идей о самобытном характере кочевников, о своеобразии их национальной психологии. В казахском фольклоре, в произведениях степных ученых, мыслителей–жырау запечатлены замечательные крупицы научно-психологических идей, практического опыта по воспитанию подрастающего поколения, молодежи. В произведениях Асана-Кайгы, Отейбойдака Тлеукабылулы, Мухаммеда Хайдара Дулати, Кыдыргали Жалайри, Шалкииза, Актамберди, Бухара Шала, Дулата, Махамбета и других указанные идеи выступают наиболее отчетливо и рельефно.
Во второй половине XIX века в психологическом плане особого внимания заслуживают воззрения Ч. Валиханова, И. Алтынсарина, А. Кунанбаева и их последователей конца XIX и начала ХХ вв. (С. Торайгыров, Ш. Кудайбердиев, М. Ж. Копеев, Г. Карашев, М. Кашимов и др.), осветивших в своих сочинениях отдельные вопросы научной психологии. Так, для казахской психологии этого периода было характерно и то, что задолго до возникновения на Западе специальной научной дисциплины «этнопсихология» (М. Лацарус, Х. Штейнталь, В. Вундт), выдающимся казахским ученым Ч. Валихановым была выдвинута идея о «духе народа» (или «народный дух»), понятие, почти однозначное с понятием «этнопсихология».
Анализ истории развития психологической мысли этого периода позволил нам несколько расширить и уточнить содержание таких понятий, как «народная психология», «этнопсихология», и ввести в научный оборот ряд новых понятий и выражений («психология кочевников», «психология старцев-аксакалов», «психология народных традиций и обычаев» и др.).
Как известно, только в середине XIX в. во многих странах, как Запада, так и Востока, психология из разрозненных знаний становится самостоятельной наукой. Это вовсе не значит, что в предшествующие времена представления о психике, сознании были лишены признаков научности. В течение многих столетий и даже тысячелетий происходило накопление и теоретическое осмысление психологических знаний. Они прорезывались в недрах различных отраслей знаний, культуры, религиозных верований, в различных явлениях социальной практики. Веками осознавались проблемы, строились концепции, готовящие почву для современной науки о психологической организации человека. В этом поиске на протяжении веков научно-психологическая мысль очерчивала грани своего предмета.
В сфере сказанного нам небезынтересно проследить пути зарождения и становления психологической мысли казахского народа так, как его выдающиеся представители осмысляли психологию. Поэтому нам небезынтересно сделать экскурс в ее предысторию и проследить, как на этой почве впоследствии зародилась научная психология в Казахстане. Анализ большого количества фактического материала казахской истории, фольклористики, этнографии, этнологии, искусства, этнопедагогики, этнолингвистики дал нам возможность выяснить своеобразие психологической культуры казахского народа, обычаев, обрядов, традиций, бытовых реалий, сложившихся в многовековом укладе кочевого образа жизни.
Задача, поставленная авторами исследования, состояла не в том, чтобы дать историю конкретных исследований тех или иных казахстанских психологов, как это иногда делают отдельные историки науки, а в том, чтобы показать, как формировались самобытные общенаучные принципы казахской психологии на тех или иных этапах ее развития, те своеобразные основы национальной психологии, которые становились предпосылкой и результатом конкретных психологических исследований.
АВТОР:
Кубыгул Жарыкбаев, доктор психологических наук, Омирзак Озганбаев, доктор исторических наук
13:01 , 25 Января 2019
https://www.kazpravda.kz/fresh/view/vchera-i-segodnya-kazahskoi-psihologii
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