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Приватность в школе
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danilov 11 Июля 2019 в 14:13:15
Если у вас есть ребенок или же вы не понаслышке знаете от родителей, как проходит собрание в школе - скорее всего вы тоже не особо довольны тем, на каких нотках оно выстраивается. В нашей системе вполне себе принято унижать одновременно детей и родителей. Находиться в школьном классе с едва знакомыми тебе людьми и слушать как классный руководитель рассказывает всем насколько ужасно ведёт себя твой ребёнок или как плохо он учится, сколько раз он подергал за косички девчонок и какой дурачок будет в будущем.

В Америке не так, тут всё индивидуально. Любая информация касающаяся твоего ребёнка всегда обсуждается с глазу на глаз между тобой и учителем. Никого постороннего она касаться не должна - такие вот замечательные установки. Успеваемость, поведение, здоровье и прочее будет между учителем и родителем ребёнка, что максимально логично, ибо зачем каждому родителю знать про внутреннюю школьную жизнь чужого ребенка? Для дальнейших обсуждений с другими мамочками?

И черт! В американских школах никто кроме ученика не знает, что ему поставили. Учитель не будет говорить в слух кто какую получил оценку за контрольную работу, диктант, эссее и тд. И этот подход весьма объективен. Во-первых, это не ставит ребенка в неловкое положение перед другими, он не будет чувствовать себя унизительно, если его оценка ниже средней по классу, в целом - такой подход не будет травмировать ребёнка перед всеми остальными.

В наших же школах, с начальной школы детей могут спокойно унизить перед другими учениками и потом дети вырастают с кучей комплексов.
В США Родители каждую четверть получают оценки в письменном виде, либо можно связаться с учителем и их легко узнать. И ни с кем, кроме родителей успеваемость ученика не обсуждается. Такая вот конспирация на уровне с щепоткой заботы о детском будущем. В старших классах результаты по тестам раздаются ученикам на руки, но их также никто не озвучивает на весь класс.

Родительских собраний, как таковых в американских школах нет. Если нужно сообщить о каких-либо изменениях “школьной жизни” или же если дело касается конкретно вашего ребенка - всю информацию напишут вам на электронную почту. Собирать ради этого родителей никто не будет.

Считаете ли вы такое отношение правильным?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 11.07.2019 в 14:18:08   # 726401
Выращивая ребенка в тепличных условиях вы его не подготовите к реальной жизни
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  Manitu 11.07.2019 в 14:33:02   # 726402
Как говорится "Что хорошо русскому, для немца-смерть". Абсолютно разные страны с совершенно разным менталитетом и образом жизни. Сравнивать где лучше или хуже сложно. Многое из того, что у нас воспринимается нормально, заставляет американца бежать к психоаналитику, и пачками глотать антидепресанты. И наоборот. А что касается школьных собраний, то и у нас они практически сходят на нет. Все вопросы решаются в Ватсапе. А собираемся в основном в начале и в конце года, чтобы решить вопрос с ремонтом класса
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  jumanjiqz 11.07.2019 в 14:52:41   # 726403
Статья западофила какого-то!? Сейчас наблюдаю отнюдь обратное явление, наоборот ученики неуважительно относятся к учителям, и это факт! Кстати видео вспомнил...

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  Софруджу 11.07.2019 в 15:46:14   # 726416
И, кстати, очень спорно, если ученик не знает, как оценили ответ его товарища. 1. Здоровая конкуренция это хорошо. 2. Это какая-никакая защита от злоупотреблений: за плохой ответ сложно поставить "5" и наоборот 3. Ребёнку сложно понять, как надо отвечать, чтобы это было хорошо или удовлетворительно Ну, и т.д. Вот представьте себе, что в спорте спортсмен не знает результатов своих соперников и (или) товарищей по команде, чтобы не травмировать нежную психику спортсменов.
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