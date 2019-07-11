Приватность в школе

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danilov 11 Июля 2019 в 14:13:15
В Америке не так, тут всё индивидуально. Любая информация касающаяся твоего ребёнка всегда обсуждается с глазу на глаз между тобой и учителем. Никого постороннего она касаться не должна - такие вот замечательные установки. Успеваемость, поведение, здоровье и прочее будет между учителем и родителем ребёнка, что максимально логично, ибо зачем каждому родителю знать про внутреннюю школьную жизнь чужого ребенка? Для дальнейших обсуждений с другими мамочками?
И черт! В американских школах никто кроме ученика не знает, что ему поставили. Учитель не будет говорить в слух кто какую получил оценку за контрольную работу, диктант, эссее и тд. И этот подход весьма объективен. Во-первых, это не ставит ребенка в неловкое положение перед другими, он не будет чувствовать себя унизительно, если его оценка ниже средней по классу, в целом - такой подход не будет травмировать ребёнка перед всеми остальными.
В наших же школах, с начальной школы детей могут спокойно унизить перед другими учениками и потом дети вырастают с кучей комплексов.
В США Родители каждую четверть получают оценки в письменном виде, либо можно связаться с учителем и их легко узнать. И ни с кем, кроме родителей успеваемость ученика не обсуждается. Такая вот конспирация на уровне с щепоткой заботы о детском будущем. В старших классах результаты по тестам раздаются ученикам на руки, но их также никто не озвучивает на весь класс.
Родительских собраний, как таковых в американских школах нет. Если нужно сообщить о каких-либо изменениях “школьной жизни” или же если дело касается конкретно вашего ребенка - всю информацию напишут вам на электронную почту. Собирать ради этого родителей никто не будет.
Считаете ли вы такое отношение правильным?
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