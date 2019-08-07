Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Очередной плаксавсепропопало... Заработал бабла в этой "страшной, прогнившей, бесправной, тоталитарной, не демократичной" России и чухнул в "демократический толерантный рай" рассказывать как его там в России гнобили и вынудили свалить... Ну что сказать - пЭтриот, удачи тебе в твоей эмигрантской судьбе... Дай бог чтобы хватило ума жить тихо и не продаваться за забугорные печеньки, возможно еще вернешься. Уже не один писал о ностальгии, о березках родных..."Как умру похороните...Тарас Шевченко "Завещание", кстати выполнено". Но Шевченко не из таких...