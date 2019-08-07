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Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
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danilov 07 Августа 2019 в 16:12:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 07.08.2019 в 16:16:02   # 728234
Ребята, он уезжает! Ребята, кто это?
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  Hairless 07.08.2019 в 16:27:21   # 728235
Неужели тот самый Артемий Лебедев?
Никогда о нем не слышал...
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  Hairless 07.08.2019 в 16:34:25   # 728236
Не поленился, залез в Педивикию:
Quote:
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, изобретатель[1], бизнесмен, блогер[2], путешественник и автор «Ководства» — руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор[3] «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика»[2]. Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама. Ру»[2][4]. С 2008 года представитель акционеров в компании «Суп», владеющей русскоязычным проектом «Живой Журнал»[2].

Какая потеря для страны! Россия от этого никогда не оправится.
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  GoodZone 07.08.2019 в 16:35:19   # 728237
Очередной плаксавсепропопало... Заработал бабла в этой "страшной, прогнившей, бесправной, тоталитарной, не демократичной" России и чухнул в "демократический толерантный рай" рассказывать как его там в России гнобили и вынудили свалить... Ну что сказать - пЭтриот, удачи тебе в твоей эмигрантской судьбе... Дай бог чтобы хватило ума жить тихо и не продаваться за забугорные печеньки, возможно еще вернешься. Уже не один писал о ностальгии, о березках родных..."Как умру похороните...Тарас Шевченко "Завещание", кстати выполнено". Но Шевченко не из таких...
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  Zoggyla 07.08.2019 в 16:39:18   # 728238
Эх, Артемка!Тяжело тебе жилось в тюрьме народов! На свободу,с чистой совестью!
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  Пастафариан 07.08.2019 в 17:13:53   # 728241
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  Skype 07.08.2019 в 17:33:43   # 728244
Довай досвидания, бабки кончатся приедет
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  Маке0912 07.08.2019 в 17:34:24   # 728246
А что в гей-европе всё хорошо ?
И жизнь там для всех прекрасна ?
Там нет забастовок и полиция такая гуманная ?
Только трусы бросают борьбу и бегут как крысы.
Ну прощай, хоть тебя и не знаем. И знать не хотим !
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  vohodonoo 07.08.2019 в 18:56:06   # 728250
Ну зря вы так, Лебедев очень крутой чувак в мире дизайна, то что вы его не знаете или не слышали о нем, совсем не означает что он не крут. Ну да ладно, то что он так говорит, значит по какой-то причине лично сам он попал под замес.
А что бы понят что там происходит в Москве.... да и в общем в мире, вот видео, в котором все объяснил на пальцах ныне известный Гена М (толковый мужик)
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  Wolfkz 07.08.2019 в 19:53:30   # 728254
Цитата: GoodZone от 07.08.2019 10:35:19
Очередной плаксавсепропопало... Заработал бабла в этой "страшной, прогнившей, бесправной, тоталитарной, не демократичной" России и чухнул в "демократический толерантный рай" рассказывать как его там в России гнобили и вынудили свалить... Ну что сказать - пЭтриот, удачи тебе в твоей эмигрантской судьбе... Дай бог чтобы хватило ума жить тихо и не продаваться за забугорные печеньки, возможно еще вернешься. Уже не один писал о ностальгии, о березках родных..."Как умру похороните...Тарас Шевченко "Завещание", кстати выполнено". Но Шевченко не из таких...

Ну заработал то он своим талантом а не на нефти или приватизации. И плохо что уезжают люди которые были лицом новых технологий.
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  андремас 07.08.2019 в 20:20:53   # 728255
Новые технологии? Лицо?

У этих лиц, новых технологий, электричество из розетки выходит..

Смешно, КаскырQZ
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  Wolfkz 07.08.2019 в 20:29:52   # 728256
Цитата: андремас от 07.08.2019 14:20:53
Новые технологии? Лицо?

У этих лиц, новых технологий, электричество из розетки выходит..

Смешно, КаскырQZ

печально, а не смешно. Все настолько плохо что даже лучших вы не считаете у себя на уровне и нах шлете
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  андремас 07.08.2019 в 21:13:32   # 728260
Ну я например, нах никого не слал.
Но и лучшим" его не считаю.
Возможно он хороший дизайнер, наверное это так, но потеря не велика.
Сейчас дизайнеров и прочих креативщиков полно, пруд пруди.
Другое печально. Прославляют не тех.
Не инженеров атомщиков, не конструкторов, не шахтёров и комбайнеров, людей которые создают своим трудом материальные блага.

У нас нынче "клоуны" в почёте и ворье
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  Zoggyla 07.08.2019 в 21:32:25   # 728262
Да что же это такое! Я сейчас разрыдаюсь!
ЗЫ. Ну уехал и хрен с ним, другой креакл его нишу займет.
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  kkafp 07.08.2019 в 22:35:48   # 728271
Татьяныч ставит пиар эксперименты
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