Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

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danilov 07 Августа 2019 в 16:12:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
Никогда о нем не слышал...
Quote:
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, изобретатель[1], бизнесмен, блогер[2], путешественник и автор «Ководства» — руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор[3] «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика»[2]. Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама. Ру»[2][4]. С 2008 года представитель акционеров в компании «Суп», владеющей русскоязычным проектом «Живой Журнал»[2].
Какая потеря для страны! Россия от этого никогда не оправится.
Пастафариан 07.08.2019 в 17:13:53 # 728241
И жизнь там для всех прекрасна ?
Там нет забастовок и полиция такая гуманная ?
Только трусы бросают борьбу и бегут как крысы.
Ну прощай, хоть тебя и не знаем. И знать не хотим !
А что бы понят что там происходит в Москве.... да и в общем в мире, вот видео, в котором все объяснил на пальцах ныне известный Гена М (толковый мужик)
Цитата: GoodZone от 07.08.2019 10:35:19
Очередной плаксавсепропопало... Заработал бабла в этой "страшной, прогнившей, бесправной, тоталитарной, не демократичной" России и чухнул в "демократический толерантный рай" рассказывать как его там в России гнобили и вынудили свалить... Ну что сказать - пЭтриот, удачи тебе в твоей эмигрантской судьбе... Дай бог чтобы хватило ума жить тихо и не продаваться за забугорные печеньки, возможно еще вернешься. Уже не один писал о ностальгии, о березках родных..."Как умру похороните...Тарас Шевченко "Завещание", кстати выполнено". Но Шевченко не из таких...
Очередной плаксавсепропопало... Заработал бабла в этой "страшной, прогнившей, бесправной, тоталитарной, не демократичной" России и чухнул в "демократический толерантный рай" рассказывать как его там в России гнобили и вынудили свалить... Ну что сказать - пЭтриот, удачи тебе в твоей эмигрантской судьбе... Дай бог чтобы хватило ума жить тихо и не продаваться за забугорные печеньки, возможно еще вернешься. Уже не один писал о ностальгии, о березках родных..."Как умру похороните...Тарас Шевченко "Завещание", кстати выполнено". Но Шевченко не из таких...
Ну заработал то он своим талантом а не на нефти или приватизации. И плохо что уезжают люди которые были лицом новых технологий.
У этих лиц, новых технологий, электричество из розетки выходит..
Смешно, КаскырQZ
Цитата: андремас от 07.08.2019 14:20:53
Новые технологии? Лицо?
У этих лиц, новых технологий, электричество из розетки выходит..
Смешно, КаскырQZ
Новые технологии? Лицо?
У этих лиц, новых технологий, электричество из розетки выходит..
Смешно, КаскырQZ
печально, а не смешно. Все настолько плохо что даже лучших вы не считаете у себя на уровне и нах шлете
Но и лучшим" его не считаю.
Возможно он хороший дизайнер, наверное это так, но потеря не велика.
Сейчас дизайнеров и прочих креативщиков полно, пруд пруди.
Другое печально. Прославляют не тех.
Не инженеров атомщиков, не конструкторов, не шахтёров и комбайнеров, людей которые создают своим трудом материальные блага.
У нас нынче "клоуны" в почёте и ворье
ЗЫ. Ну уехал и хрен с ним, другой креакл его нишу займет.