Мы наблюдаем деградацию нации - знаковыми людьми культуры стали Есентаева, Нуртас и другие...

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Гопник 09 Сентября 2019 в 16:35:53
**** Вначале небольшое пожелание: мне думается, НСОД не следует заниматься в своей деятельности дублированием работы парламента, сената, госорганов и повторять заезженные темы. Если же они все-таки озвучиваются, то необходимо предлагать меры по их решению. И один уточняющий вопрос: о чем тут позволено говорить? Почему я это спрашиваю?
Долгое время у нас было так: президент как грудничок. Его берегут и кормят тщательно прожеванной пищей. Любую информацию пропускают вначале через блендер. Правильно ли это? У нас есть поговорка: "Ауруын жасырған өледі".
Поэтому, мне думается, что в первую очередь нам нужна беспощадная честность. Я давно ищу ответы на вопросы: почему оно так произошло и почему мы оказались там, где сейчас находимся? И почему мы с этим миримся? Мы уже давно идем не туда. Попробуем разобраться почему.
Зададим себе простой вопрос: чего больше всего построено в стране за эти годы? Торговых центров, базаров, тойханов и… мечетей. Что это означает?
Это означает, что наш человек хочет быстро заработать, быстро спустить все на той, а потом пойти и поблагодарить за все это Аллаха или же попросить у него прощения. Такая вот национальная особенность.
Или же это национальная идея? В любом случае ни то, ни другое непродуктивно.
Мы долго жили под лозунгом: вначале экономика, потом политика. Теперь вроде наоборот: вначале политика, а потом экономика. Но опять же: ни то, ни другое не работает, потому что вначале должна быть культура, а потом уже все остальное. Ибо нельзя допускать бескультурного человека ни к большой политике, ни к большой экономике. Бескультурный человек может, конечно, добиться результата как менеджер, но это будет успех временный. Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда влечет за собой тяжелые последствия. Что мы и наблюдаем сегодня. Чиновники пристраиваются к успехам Димаша и Ержана Максима - Турсунов
Между тем, о чем бы мы не говорили, куда бы мы не обратились, всюду мы встретим отсылку к культуре: финансовая культура, политическая культура, физическая культура, массовая культура, бытовая культура, национальная культура, культура дискуссии, культура спора и т. д. Получается, культура пронизывает все виды жизнедеятельности человека.
К сожалению, в самом начале мы пошли вслед за Марксом, который считал, что экономика это - базис, а все остальное - надстройка. Тысячелетний опыт человечества, все религии мира утверждают, что как раз наоборот: именно культура - базис, а экономика с политикой - ее надстройки.
Говоря о культуре, я не имею в виду вилку слева и нож справа. Или же процент попадания в унитаз. Я имею в виду другое. Я говорю про нравственный минимум, который мы обязаны соблюдать. Какую-то гигиеническую малость. Ведь что такое борьба с коррупцией? По сути, это борьба с безнравственностью. С бескультурьем.
Человек, который вырос на правильных книжках и правильных акцентах в домашнем воспитании, не посмеет шельмовать на тендерах, заниматься подлогом, насилием, совать взятки. Такой человек не будет сорить вокруг себя ни мусором, ни словами, ни грязными идеями. Такой человек постарается установить вокруг себя нравственный минимум.
Культурный человек, как правило, совестлив. Бессовестный - это значит бескультурный. Вот, говорят, нет культуры у человека. Это значит, что прежде всего нет у него совести. И дело тут даже не в том, что у него нет мозгов. С мозгами-то у него как раз все в порядке. Там отсутствует другое. То, чего Господь не дал животным, а дал людям. Я говорю о совести. Вот та же рыночная экономика, она может хорошо работать при более или менее здоровом состоянии базиса. А экономика без базиса совести - это зверинец с открытыми клетками.
Нас ждут трагические последствия, если мы не осознаем, что фундаментом человеческой жизни и целого государства является совесть. Разбуженная совесть - грандиозный источник человеческой энергии. А совесть разбудить может только культура. Просвещение. Образование. И тут не нужно подходить однобоко: образование само по себе мало что решит. Оно всегда должно быть в прочной связке с культурой. Без культуры образование само по себе вещь даже опасная.
Посмотрите вокруг: сейчас много образованных проходимцев. Дикари с букварем, как я их называю. Каков портрет сегодняшнего успешного человека? Умный, богатый, образованный и безнравственный… Некультурный. То есть состоятельный плебей.
Что касается мечетей, то многие путают духовность с религиозностью. Но это совершенно разные вещи. Богу служить легко. Людям - сложнее. Сейчас я замечаю вокруг много религии, но я не вижу там Веры. Много мечетей, но там нет Бога. В этой связи я думаю: забавно, что мы не боимся гневить Аллаха слишком поверхностным отношением к нему.
Мир вообще переживает сейчас глубокий кризис в сфере культуры. Ситуация в нашей стране в этом смысле довольно типична. В обществе не осталось духовных лидеров. Столпов культуры. Не осталось мостов, которые бы соединяли берега. Вопросы культуры сегодня тесно переплетаются с вопросами политики и национальной безопасности. В современном мире не природные ресурсы, не армия и не вооружение определяют будущее страны, а наука и искусство. Поэтому нашим политикам стоило бы подумать о том, какой народ они хотят видеть в стране. Стоит ли в такой ситуации возвращаться к вопросам культуры и нравственности? Образования? Думаю, стоит. Более того, при таком раскладе они приобретают еще большую важность. Елу жылда ел жаңа. Так говорят у нас.
А тут всего то за неполные 30 лет поменялся нравственный код целой нации. Потому что неправильно были расставлены приоритеты. Потому что отнеслись к вопросам культуры как к второстепенным.
А что такое 30 лет? Это три школьных выпуска. Один хуже другого в качественном плане. По сути, мы наблюдаем деградацию нации.
Современный выпускник школы полностью погружен в цифровой мир и опутан сетями глобального Интернета. Он не в состоянии сконцентрироваться. У него фрагментарное мышление. Он не может внятно рассуждать. Потому что он живет в виртуальном мире. Он не может прожить без своего мобильника и пары часов. Потеря телефона для него настоящая катастрофа. Глобальная сеть может быть помощником - на что и рассчитывалось. Но в данном случае Сеть стала врагом.
Здесь мы наблюдаем парадоксальную вещь: страшный разрыв между прогрессом технологий и убожеством в их наполнении. Культурный и образованный человек может ставить фильтры и выбирать из этого вала только то, что ему нужно. А современный молодой человек, тем более школьник, беззащитен перед потоком информации, которая обрушивается на него всей своей неподъемной массой.
Что я предлагаю?
В такой ситуации умный правитель не будет укреплять армию. Армия и полиция это - последний довод. Это довод тех, кто уже проиграл битву за сердце и душу граждан своей страны. Умный правитель займется культурой и образованием. Поэтому нам сегодня нужно коренным образом поменять отношение к культуре в целом. Министерство культуры должно стать важнейшим из всех министерств.
Минкульт должен стать системообразующим министерством. Его надо отделить от спорта. Полностью изменить его методы и принципы деятельности. Он должен перестать заниматься кампанейщиной, поиском конъюнктуры и актуалитетом. Его работа должна быть полностью пересмотрена и распланирована на многие годы.
При Минкульте должен состоять совет (коллегия) по культурной политике. В этот совет должны войти представители творческой интеллигенции. Профессионалы. Совет должен иметь не только статус консультационно-совещательного органа, но и иметь возможность осуществлять надзорные функции.
В министерстве должны работать подготовленные управленцы. Ему не нужен столь громоздкий аппарат. Минкульт не может быть больше на положении пасынка и бюджетироваться по остаточному принципу.
Минкульт - один из главнейших инструментов управления государством и проведения разумной политики. Культура должна стать основным вектором направления государственной политики.
При поступлении на работу на ключевые посты во властных структурах кандидат должен сдавать экзамены на знание культуры собственного народа, а также иметь представление о мировой культуре.
Казахстан должен побороть статус культурной провинции мира. У нас до сих пор нет ни одного Нобелевского лауреата по литературе. Нет ни одного лауреата Пулитцеровской премии. У нас нет ни одного мыслителя мирового уровня.
Культурные достижения носят разовый и случайный характер. Выиграет ли Димаш Кудайберген или Ержан Максим какой-то конкурс, тут же чиновники от культуры спешат пристроиться к их успеху.
На самом же деле успех Димаша или того же Тимура Бекмамбетова - это, скорее, счастливая случайность. Как правило, их не признают на родине, и они вынуждены доказывать свою творческую состоятельность где-нибудь за рубежом.
Только тогда наши ответственные работники начинают шевелиться и преподносить эту победу как результат их продуманной деятельности. Но так не должно быть. Выращивание талантов должно стать нормой. И совсем не обязательно, чтобы все наши таланты побеждали. Достаточно, чтобы они выросли культурными людьми.
А чтобы это произошло, нужно, чтобы Казахстан перестал жить в состоянии культурной сегрегации.
У нас в стране как бы два центра, где присутствует культурная жизнь: Нур-Султан и Алматы. А как же все остальные? Раньше в каждом селе был свой клуб, своя библиотека, была самодеятельность. Смотры были. Велась селекция. Человек из глубинки, пройдя сито отборов, мог попасть на большую сцену. Сейчас этого нет. И если тебе не повезло родиться в центре, то это практически приговор.
Между тем в каждом селе, в каждом районе есть свои Димаши и свои Максимы. Они всегда были и есть. Наш народ богат на таланты. Просто им не могут предоставить возможность. Они не могут пробиться. Нет условий. Поэтому столь высокий процент подросткового суицида. Поэтому столь напряженная обстановка в регионах и обеих столицах. Поэтому так много агрессии и недовольства в обществе. Вся эта отрицательная энергия не возникла вдруг и сейчас. Она не находила выхода и копилась годами. Словом, нужно создавать условия. А этим должны заниматься неравнодушные и профессиональные люди, а не чиновники от культуры.
Между тем, о чем говорит международный опыт? Как решаются вопросы культуры, к примеру, в ОАЭ. Там давно уже поняли, что нефть скоро кончится и надо будет думать, как жить дальше. ОАЭ, как всем известно, ориентированы на туризм. И если Дубай - это туризм торговый, то в Абу-даби открыли филиал Лувра. Тут расчет на туризм культурный. Теперь не только весь арабский мир и Ближний Восток имеют возможность познакомиться с шедеврами мирового искусства, но и любой желающий. Для этого не обязательно ехать в Париж.
Еще один пример. Бильбао. Музей Соломона Гугенхайма. Зачем? Страна Басков до недавних пор была обычной испанской провинцией. Их язык в самой Испании мало кто понимает. Но почему именно там открыли музей современного искусства? В чем был смысл? А в том, что сегодня Бильбао - один из центров мировой индустрии туризма.
Новая Зеландия. Места сьемок "Властелина колец" сегодня превратились в музей под открытым небом и вносят серьезный вклад в экономику страны. Появился даже новый термин "толкиен-туризм". Создано даже специальное министерство. Одним словом, "Властелин колец" стал лучшей бесплатной рекламой Новой Зеландии.
Сколько у нас в стране таких мест, потенциально готовых стать культурными центрами? В одном только западном Казахстане таких свыше 300. А ЮКО? А Туркестан? А Сарайшик? Я уж не говорю про Улытау. Но чтобы проявить интерес к собственной истории, ее нужно правдиво и красиво рассказать. Не заниматься поздравительными открытками, приуроченными к той или иной дате, а честно отразить наиболее драматичные моменты истории, рассказать, как развивалась нация. Как она эволюционировала. Но тут встает еще одна важная проблема. Молодые творческие кадры покидают Казахстан, потому что для них здесь нет условий. Они готовы работать в любых "голливудах" лишь бы им позволили проявить себя. А нынешняя так называемая творческая интеллигенция в массе своей себя полностью дискредитировала.
Как такое произошло? Государство вначале просеяло всю интеллигенцию. При этом отбор происходил не по умению что-либо делать, иначе говоря профпригодности, а по принципу преданности. Поэтому неугодных и неудобных вытравили и набрали новых, вернее назначили.
Теперь у нас творческая элита, в массе своей, назначенная. Почему не стало больших произведений? Почему нет творческих прорывов?
Потому что творцов превратили в обслуживающий персонал. Наша творческая интеллигенция стала сословием мещан. Они теперь обслуживают тех, кто платит и заказывает музыку. То есть хозяев жизни. Теперь мы как в ресторане, где на сцене стоят наемные музыканты, готовые сбацать любой шлягер за пятак.
А так шедевры не рождаются. Шедевры не делаются по заказу. По заказу можно лишь "отработать тему". И все.
Очень редко когда интересы заказчика и творца совпадают. Но для этого заказчику надо быть соответствующего уровня понимания, образования и культуры. Фазиль Искандер говорил: "Читатель - соавтор". То есть, творчество - это со-участие.
Со-творчество. Имеются в виду те, кто читает, кто смотрит и слушает.
А у нас изначально был заключен негласный договор: вы не поднимаете кое-какие вопросы, а мы обязуемся оплачивать ваше молчание. Соблюдение негласного договора сулит бонусы и привилегии. Но заигрались и не поняли, что игра уже за пределами нравственной гигиены.
Распределение ролевых игр: вы - заказчики, мы - исполнители-творцы, дало свои "плоды". За эти годы расплодилось неимоверное количество "творческих рабов".
В принципе, интеллигенция всегда была в массе своей продажна. Но так бесстыдно продажна она еще не была никогда.
Народ нужно возвращать к книге. Чтобы люди вновь начали читать, в стране должна сложиться соответствующая культурная обстановка. А что сейчас определяет культуру? Кто сегодня дает обобщенную картину жизни? Интернет и телевидение. Но никакой великой традиции, никакого искусства там нет.
Особенно в нашем телевизионном контенте. Открылось множество каналов развлекательного характера, где с утра до поздней ночи беснуется той-бизнес.
На главных республиканских каналах ничего, кроме мордобоя, стрельбы и слезливых сериалов.
Сегодня телевидение занимается разложением сознания людей. На мой взгляд, это преступная организация, подчиненная антиобщественным интересам.
С экрана идет лишь один призыв: "Обогащайтесь любыми способами - воровством, насилием, обманом!"
В результате каков сегодня качественный уровень читателя, слушателя и зрителя? Сегодня по стране бродят стада невежественных молодых людей, чьи вкусы и эстетические взгляды формирует сотовый телефон. Выросло целое поколение, которое живет в гаджетах.
А что такое сегодня соцсети? Это поток нефильтрованной информации. Это микрофон без очереди. Стоит "там" залаять одной собаке впустую, остальные подхватывают всерьез. Получается замкнутый круг. Убогая беззубая творческая интеллигенция и невзыскательный зритель (слушатель, читатель), который "схавает" любую подделку.
Сегодня знаковыми людьми культуры Казахстана стали такие люди, как баянесентаева, кайратнуртас, тореали и прочие. Если у нас такие культурные маяки, то что мы за народ?
Торжество посредственности отразилось и на политической сцене. На смену ярким политикам пришли невзрачные, серые, убогие людишки. Достаточно посмотреть на физиономии наших деятелей, чтобы вспомнить если не пособие по патопсихологии, то как минимум книгу Макса Нордау "Вырождение". Вся их эрудиция и знания нагуглены. Но ведь быть разумным и быть информированным - это совершенно разные вещи.
Страна маргинализировалась. Маргиналы нынче везде. В политике, бизнесе, культуре и даже науке. Наше время запомнится как эпоха маргиналов. Давно пора что-то делать. Нужно серьезно заняться разработкой культурной политики и начать ее неотлагательную реализацию. И начать нужно с бесстрастного анализа.
Вначале обзор СМИ. Телеканалов. Подумать над засильем попсы и чернухи. Ограничить их распространение. Пару лет назад закрылся единственный канал "Мәдениет". Почему? Нечего показывать или некому?
Вернуть людей к книге. Бразилия выделяет ежемесячную 25-долларовую стипендию рабочим для чтения книг, посещения кинотеатров и музеев. Кроме того, в Бразилии действует закон, который положил начало интересному эксперименту: заключенным четырех крупнейших тюрем страны уменьшают сроки за чтение книг.
Вернуть людей в театры и филармонии. В классические времена Афин просмотр театральной постановки трагедии был обязателен для всех жителей Афин, кроме рабов. Поэтому на представления собирался весь город. Неимущим платили компенсацию за незаработанные в это время деньги. Когда лица, ведавшие постановками, стали взимать плату за вход, правительство Афин также начало выплачивать эти деньги гражданам.
Вернуть выдающихся соотечественников, гуманитариев, творцов, музыкантов, режиссеров… людей творческих профессий в страну. Предоставить им условия для работы и передачи опыта молодым.
Минкульт должен работать в тесном тандеме с Министерством образования. Конечно, нужно понимать, что культура не создается по решению партии и правительства. Ее нельзя культивировать. Ей можно лишь создать условия. И самый главный капитал в этом деле - люди. Личности. Если они появятся, то появится и культура. Не появятся - будем оплакивать свое былое величие.
И еще одно важное замечание: культуру надо насаждать, по возможности избегая кровопролития. Джобс перед смертью как-то сказал, что променял бы все свое состояние на один вечер в компании Сократа. Наверное, он не зря это сказал…
https://tengrinews.kz/opinion/933/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Огромное желание угодить пиндосам, вдруг похвалят примут куда нибудь, а интересы страны по боку.
А вообщем то по большому виноваты все мы. Конечно можно спихнуть все на него типа он виноват. Но тогда будет не совсем честно, если по чесноку. А по беспределу виновать он и моя хата с краю
вон Баян даж .. вроде образованная баба .. бизнесменша херова .. вырвала кусок из сказанного и херь пишет про член маленький и т.д. .. ну и плюсы себе хуярит .. типа за нароТТ впряглась .. мол : МЫ не такие .. типа великие ..
а нужно то всего лишь признать что мы "пиздюки" херовы .. маргиналы типа .. в основном .. ну и встать на светлый путь ..
этож как от алкашки лечиться .. пока ты не признаешь что алкаголик херов .. нихрена не буш бухать меньше .. ну и лечиться ..
Вот вам обобщенный портрет кррупционера составленный прокуратурой:
40 лет, высшее образование, высокий уровень самоконтроля и стрессоустойчивости. Общительный и работоспособный, равнодушен к деньгам, славе и развлечениям. Главное в жизни — свобода, любовь, здоровье, образование, семья и дети.
Культура говорите? А если вместо культуры дать народу стабильности, ну хотя бы лет на 50 для начала? Может быть и подстраховываться люди перестанут? Начнут заниматься тем, что действительно приносит им радость, любимым делом как говорится. Перестанут бояться что завтра обесценят деньги, отберут дом и землю под нужды яйцеголовых чиновников, и многое, многое другое...
toliktommy 10.09.2019 в 15:49:49 # 730764