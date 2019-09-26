О без вины виноватых врачах: Что происходит?

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Гопник 26 Сентября 2019 в 12:03:15
Я не раз уже писал о том, что нельзя сажать врачей за ошибки. Мы изначально работаем в зоне риска. Невозможно предугадать исход любой операции. Любая манипуляция – это риск. Даже обычная инъекция или установка катетера. А что говорить о тяжелых операциях?
Часто мне приходилось "лезть в живот" после ДТП или различных ранений. Что там? Да все что угодно может быть. Пока не откроешь живот, не поймешь. Открыл, и что? Печень, селезенка, кишечник, мочевой пузырь, сердце, аорта – все, что находится в животе. Приходилось все это зашивать, убирать, отрезать. А что делать? Думать о том, что меня посадят из-за того, что я не уролог или не сосудистый хирург? Разве есть время думать в этот момент?
Меня учили мои старшие товарищи, и я был уверен, что сделаю это, и делал. С сегодняшними подходами меня и всех моих коллег давно бы наказали.
На сложную операцию идут только самые опытные, а значит они и находятся "под прицелом". Если мы срочно не решим этот вопрос, то скоро их не останется. Если уже врачи начали массово увольняться, то значит пришла пора государству задуматься.
У нас каждая больница – это отдельное государство. Там работают около 1000 человек. Со своими судьбами, проблемами, традициями. Работают и пока не просят ничего от государства, кроме защиты.
Мы закрывали проблемы, когда не было у государства денег и лекарств, спасали больных, переливая им свою кровь, замерзая в холодных операционных. Мы стояли в очереди наравне со всеми с талонами на хлеб, сахар и делились ими с пациентами. Мы месяцами не получали зарплату и верили, что наступят лучшие времена.
Ни один коллектив не бастовал, не выходил на митинги. Нам было некогда, и до сих пор некогда.
Но теперь, когда наступили светлые времена, оказалось, что мы и есть главное зло в обществе. Странно. И грустно.
Хотя согласитесь, что поводов для возмущения у медиков больше, чем у многих других профессий. Мы как были обслуживающим персоналом, так и остались им. Уже гегемонии пролетариата нет, а мы по-прежнему на том же уровне. Нельзя так.
Мы за конструктивный диалог, суть которого состоит в самом простом: дайте нам возможность спасать вас, ваших детей и родственников. Если есть вопросы, давайте обсуждать их открыто.
Но не силой. "Бей своих, чтоб чужие боялись" в данном случае не работает. Нас и так бьют. Скоро будет некого.
После каждой такой разборки мы теряем специалиста. В нем умирает профессионал и просыпается простой технарь, делающий от и до, согласно инструкции. Строго по нотам. Секунда в секунду. Но это не то. Профессия врача требует вдохновения, творчества.
Кто не ошибается? Даже компьютеры дают сбой. А мы люди. Мы хотели спасти. Не получилось. Остановилось дыхание, сердце, "выстрелил" тромб, организм дал аллергический шок и многое другое. Виноват ли врач? По сегодняшним нормам - да. Надо было предугадать, предусмотреть или даже интуитивно почувствовать. Но так не бывает. Это случается внезапно. Только что разговаривал с пациентом, отошел, и все, нет его. Это часть нашей профессии.
Помню маленькую девочку в реанимации после тяжелейшей операции на сердце. Каждое утро просила заплести ей косичку, потому что ей было неудобно лежать с распущенными волосами. Так как у меня была дочка, я этим и занимался. Она медленно умирала. Я знал это. Она - нет. А что было делать? Не лечить? Не оперировать? Не смогли мы добраться до сосуда, не было тогда нынешних аппаратур и технологий. Сейчас бы спасли. Остановили бы сердце, зашили эту аневризму. А так сделали пластику и ждали. Вдруг сработает?
Не сработало. Умерла через неделю после операции. Надо было нас всех посадить, наверно, тогда. За ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. Наверно, надо было.
Прошло уже 30 лет, а воспоминание это живет в нас. Считайте, что мы 30 лет отбываем это наказание…
Слава Аллаху, что сейчас есть возможность спасать таких пациентов, есть первоклассные специалисты. Каждый инфаркт, инсульт 10 лет назад был смертельным диагнозом и причиной инвалидности. Каждый пациент с лейкозом умирал. В том числе наши знакомые, друзья, родственники.
А теперь что? Все это уже история. И мы нашли способ наказывать врачей уже за другое. ЗА ОШИБКУ.
Я знаю одно, что, когда предстану перед Всевышним, каждая благодарность моих пациентов учтется, потому что там совсем другой ведется учет. И мне не страшно.
А вам?
https://tengrinews.kz/opinion/940/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Адекватное разбирательство и наказание должно быть, за те или иные проступки и результаты. Про очереди он это зря, они как жили лучше среднестата, так и живут. Пашут за это местами будь здоров, ну а как иначе? Итак к ним отношение пациентов, как богам - и подношения и жертвы и почтение. Как то так.....
На всех врачей не кидаюсь.
Цитата: Templar от 26.09.2019 08:18:34ты этот пост написал из вредности - это я тебе как психиатр пишу.)
Что-то зачастили душеизливания врачей. Насчет именно автора не возьмусь рассуждать, но видел куеву тучу безолаберных врачей. Бесчеувственных, черствых, гнилых. Пациенты к таким с надеждой, а им лишь бабло поиметь с них.
На всех врачей не кидаюсь.
Что-то зачастили душеизливания врачей. Насчет именно автора не возьмусь рассуждать, но видел куеву тучу безолаберных врачей. Бесчеувственных, черствых, гнилых. Пациенты к таким с надеждой, а им лишь бабло поиметь с них.
На всех врачей не кидаюсь.
Цитата: Zoggyla от 26.09.2019 10:21:01
Цитата: Templar от 26.09.2019 08:18:34ты этот пост написал из вредности - это я тебе как психиатр пишу.)
Что-то зачастили душеизливания врачей. Насчет именно автора не возьмусь рассуждать, но видел куеву тучу безолаберных врачей. Бесчеувственных, черствых, гнилых. Пациенты к таким с надеждой, а им лишь бабло поиметь с них.
На всех врачей не кидаюсь.
Что-то зачастили душеизливания врачей. Насчет именно автора не возьмусь рассуждать, но видел куеву тучу безолаберных врачей. Бесчеувственных, черствых, гнилых. Пациенты к таким с надеждой, а им лишь бабло поиметь с них.
На всех врачей не кидаюсь.
Что-то некудышный из тебя психиатр)
Цитата: Templar от 26.09.2019 10:29:40ну так ты ж сам про это писал, вот и опять наткнулся. Мы ж вокруг и нас все больше.
Что-то некудышный из тебя психиатр)
Цитата: Zoggyla от 26.09.2019 10:21:01
Цитата: Templar от 26.09.2019 08:18:34ты этот пост написал из вредности - это я тебе как психиатр пишу.)
Что-то зачастили душеизливания врачей. Насчет именно автора не возьмусь рассуждать, но видел куеву тучу безолаберных врачей. Бесчеувственных, черствых, гнилых. Пациенты к таким с надеждой, а им лишь бабло поиметь с них.
На всех врачей не кидаюсь.
Что-то зачастили душеизливания врачей. Насчет именно автора не возьмусь рассуждать, но видел куеву тучу безолаберных врачей. Бесчеувственных, черствых, гнилых. Пациенты к таким с надеждой, а им лишь бабло поиметь с них.
На всех врачей не кидаюсь.
Что-то некудышный из тебя психиатр)
Zhycie est 26.09.2019 в 21:32:01 # 732093
Zhycie est 26.09.2019 в 21:34:48 # 732095