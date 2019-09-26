О без вины виноватых врачах: Что происходит?

Цитата: Templar от

Что-то зачастили душеизливания врачей. Насчет именно автора не возьмусь рассуждать, но видел куеву тучу безолаберных врачей. Бесчеувственных, черствых, гнилых. Пациенты к таким с надеждой, а им лишь бабло поиметь с них.



На всех врачей не кидаюсь. Что-то зачастили душеизливания врачей. Насчет именно автора не возьмусь рассуждать, но видел куеву тучу безолаберных врачей. Бесчеувственных, черствых, гнилых. Пациенты к таким с надеждой, а им лишь бабло поиметь с них.На всех врачей не кидаюсь.

ты этот пост написал из вредности - это я тебе как психиатр пишу.)