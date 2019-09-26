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Мнения
О без вины виноватых врачах: Что происходит?
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Гопник 26 Сентября 2019 в 12:03:15
События последних дней опять натолкнули на грустные размышления. Стало опасно вообще работать в нашей системе. Что происходит?

​Я не раз уже писал о том, что нельзя сажать врачей за ошибки. Мы изначально работаем в зоне риска. Невозможно предугадать исход любой операции. Любая манипуляция – это риск. Даже обычная инъекция или установка катетера. А что говорить о тяжелых операциях?

​Часто мне приходилось "лезть в живот" после ДТП или различных ранений. Что там? Да все что угодно может быть. Пока не откроешь живот, не поймешь. Открыл, и что? Печень, селезенка, кишечник, мочевой пузырь, сердце, аорта – все, что находится в животе. Приходилось все это зашивать, убирать, отрезать. А что делать? Думать о том, что меня посадят из-за того, что я не уролог или не сосудистый хирург? Разве есть время думать в этот момент?

​Меня учили мои старшие товарищи, и я был уверен, что сделаю это, и делал. С сегодняшними подходами меня и всех моих коллег давно бы наказали.

На сложную операцию идут только самые опытные, а значит они и находятся "под прицелом". Если мы срочно не решим этот вопрос, то скоро их не останется. ​Если уже врачи начали массово увольняться, то значит пришла пора государству задуматься.

​У нас каждая больница – это отдельное государство. Там работают около 1000 человек. Со своими судьбами, проблемами, традициями. Работают и пока не просят ничего от государства, кроме защиты.

​Мы закрывали проблемы, когда не было у государства денег и лекарств, спасали больных, переливая им свою кровь, замерзая в холодных операционных. Мы стояли в очереди наравне со всеми с талонами на хлеб, сахар и делились ими с пациентами. Мы месяцами не получали зарплату и верили, что наступят лучшие времена.

​Ни один коллектив не бастовал, не выходил на митинги. Нам было некогда, и до сих пор некогда.
​Но теперь, когда наступили светлые времена, оказалось, что мы и есть главное зло в обществе. Странно. И грустно.

​Хотя согласитесь, что поводов для возмущения у медиков больше, чем у многих других профессий. Мы как были обслуживающим персоналом, так и остались им. Уже гегемонии пролетариата нет, а мы по-прежнему на том же уровне. Нельзя так.

​Мы за конструктивный диалог, суть которого состоит в самом простом: дайте нам возможность спасать вас, ваших детей и родственников. Если есть вопросы, давайте обсуждать их открыто.
​Но не силой. "Бей своих, чтоб чужие боялись" в данном случае не работает. Нас и так бьют. Скоро будет некого.

​После каждой такой разборки мы теряем специалиста. В нем умирает профессионал и просыпается простой технарь, делающий от и до, согласно инструкции. Строго по нотам. Секунда в секунду. Но это не то. Профессия врача требует вдохновения, творчества.

Кто не ошибается? Даже компьютеры дают сбой. А мы люди. Мы хотели спасти. Не получилось. Остановилось дыхание, сердце, "выстрелил" тромб, организм дал аллергический шок и многое другое. Виноват ли врач? По сегодняшним нормам - да. Надо было предугадать, предусмотреть или даже интуитивно почувствовать. Но так не бывает. Это случается внезапно. Только что разговаривал с пациентом, отошел, и все, нет его. Это часть нашей профессии.

Помню маленькую девочку в реанимации после тяжелейшей операции на сердце. Каждое утро просила заплести ей косичку, потому что ей было неудобно лежать с распущенными волосами. Так как у меня была дочка, я этим и занимался. Она медленно умирала. Я знал это. Она - нет. А что было делать? Не лечить? Не оперировать? Не смогли мы добраться до сосуда, не было тогда нынешних аппаратур и технологий. Сейчас бы спасли. Остановили бы сердце, зашили эту аневризму. А так сделали пластику и ждали. Вдруг сработает?

Не сработало. Умерла через неделю после операции. Надо было нас всех посадить, наверно, тогда. За ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. Наверно, надо было.

Прошло уже 30 лет, а воспоминание это живет в нас. Считайте, что мы 30 лет отбываем это наказание…

Слава Аллаху, что сейчас есть возможность спасать таких пациентов, есть первоклассные специалисты. Каждый инфаркт, инсульт 10 лет назад был смертельным диагнозом и причиной инвалидности. Каждый пациент с лейкозом умирал. В том числе наши знакомые, друзья, родственники.

А теперь что? Все это уже история. И мы нашли способ наказывать врачей уже за другое. ЗА ОШИБКУ.
Я знаю одно, что, когда предстану перед Всевышним, каждая благодарность моих пациентов учтется, потому что там совсем другой ведется учет. И мне не страшно.

А вам?

https://tengrinews.kz/opinion/940/
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  lokidogma 26.09.2019 в 12:29:16   # 732021
Можно понять его если он специалист ответственный. А сколько безолаберных мясников.
Адекватное разбирательство и наказание должно быть, за те или иные проступки и результаты. Про очереди он это зря, они как жили лучше среднестата, так и живут. Пашут за это местами будь здоров, ну а как иначе? Итак к ним отношение пациентов, как богам - и подношения и жертвы и почтение. Как то так.....
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  NBE 26.09.2019 в 12:54:24   # 732025
Наказывать хирургов нельзя, нужно улучшать учебный процесс, нужно бороться с коррупцией, ведь работа хирурга - это искусство, каждый организм уникален, случится может все что угодно. Ведь не даром говорят у каждого врача есть своё кладбище. Сейчас проблема в другом, у нас есть коррумпированное правительство, от которого все приходит в упадок, но они не хотят меняться, поэтому придумывают костыли - множество проверок и наказании для других нижестоящих, и такой бардак не только в медицине, просто в медицине сразу виден результат.
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  PHATik 26.09.2019 в 14:02:03   # 732031
Да очень печально что сейчас происходит с медициной. Умер сын главного полицейского Алматы. Так пицес наказали так что аж ахнули все врачи в Казахстане. К сожалению все меньше таких врачей будет оставаться как этот автор. Будут только мясники да бизнесмены. Вот вам и истребление без всякого окна. Если медицина приедит, будет попа. Коррупция делает свое нехитрое дело. Сами себя постепенно загубим. В универах все начинается, не хотят учить уму разуму наши ректора, им в первую очередь деньги интересны, а потом качество образования получаемое их студентами. Если где начинать менять то только там. А там рой нечисти. Эт конечно мое сугубо личное мнение, но если молодежь будет воспитываться правильно, то она реально изменит мир вокруг себя. А Высшей власти это не интересно, их детей разбалованных скинут с приготовленных кресел, нужна живая, настоящая конкуренция, тогда будет эволюция. А так гнием как в болоте потихоньку.
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  Templar 26.09.2019 в 14:18:34   # 732032
Что-то зачастили душеизливания врачей. Насчет именно автора не возьмусь рассуждать, но видел куеву тучу безолаберных врачей. Бесчеувственных, черствых, гнилых. Пациенты к таким с надеждой, а им лишь бабло поиметь с них.

На всех врачей не кидаюсь.
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  Zoggyla 26.09.2019 в 16:21:01   # 732045
Цитата: Templar от 26.09.2019 08:18:34
Что-то зачастили душеизливания врачей. Насчет именно автора не возьмусь рассуждать, но видел куеву тучу безолаберных врачей. Бесчеувственных, черствых, гнилых. Пациенты к таким с надеждой, а им лишь бабло поиметь с них.

На всех врачей не кидаюсь.
ты этот пост написал из вредности - это я тебе как психиатр пишу.)
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  Templar 26.09.2019 в 16:29:40   # 732049
Цитата: Zoggyla от 26.09.2019 10:21:01
Цитата: Templar от 26.09.2019 08:18:34
Что-то зачастили душеизливания врачей. Насчет именно автора не возьмусь рассуждать, но видел куеву тучу безолаберных врачей. Бесчеувственных, черствых, гнилых. Пациенты к таким с надеждой, а им лишь бабло поиметь с них.

На всех врачей не кидаюсь.
ты этот пост написал из вредности - это я тебе как психиатр пишу.)

Что-то некудышный из тебя психиатр)
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  Zoggyla 26.09.2019 в 16:36:00   # 732050
Цитата: Templar от 26.09.2019 10:29:40
Цитата: Zoggyla от 26.09.2019 10:21:01
Цитата: Templar от 26.09.2019 08:18:34
Что-то зачастили душеизливания врачей. Насчет именно автора не возьмусь рассуждать, но видел куеву тучу безолаберных врачей. Бесчеувственных, черствых, гнилых. Пациенты к таким с надеждой, а им лишь бабло поиметь с них.

На всех врачей не кидаюсь.
ты этот пост написал из вредности - это я тебе как психиатр пишу.)

Что-то некудышный из тебя психиатр)
ну так ты ж сам про это писал, вот и опять наткнулся. Мы ж вокруг и нас все больше.
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  старик 26.09.2019 в 20:38:06   # 732081
Его послушаешь-прав на сто процентов, и родственникам умерших тоже только посочувствовать. Где истина-сие неизвестно.
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  Zhycie est 26.09.2019 в 21:32:01   # 732093
Блэт, а сук, купивших дипломы тоже что ли не наказывать? Ладно, хирургов не будем за операции. А за то, что не делают их, денег ждут? А за то, что к пациенту не подойдут после, пока не подмажешь? За это тоже не будем?
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  Zhycie est 26.09.2019 в 21:34:48   # 732095
Не верю я, что все они уйдут. Им самим и их родичами что, врачи не нужны будут? Или они сами не болеют?
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