Якубович о нехватке мобилизационного ресурса пилотов
danilov 26 Сентября 2019 в 14:14:27
Телеведущий Леонид Якубович, помимо 28 лет в эфире телепрограммы «Поле чудес» — активно летающий частный пилот с налётом более 1600 часов (для частного пилота, как и для военного, это очень солидный стаж). Имеет действующие допуски КВС Ан-2, Ми-2, Як-52. Также он окончил Калужское авиаучилище как пилот 3 класса (второй пилот) Як-40. На Конгрессе авиации общего назначения Якубович сказал, что частная авиация это мобилизационный ресурс лётчиков в случае войны. И он сам, «несмотря на свои 74 года, готов сесть за штурвал, если возникнет потребность в случае чего». Он рассказывает, что в сейчас в российской авиации «главенствуют люди, которые в жизни не держались ни за «ручку», ни за "рога"; они ненавидят авиаторов.» Якубович рассказывает, что ДОСААФ перестал учить пилотов, да и учить уже особо не на чем. И предлагает варианты, что нужно сделать для того, чтобы в России люди умели летать.