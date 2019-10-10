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Лица казахстанцев будут отслеживать и запоминать по камерам. Почему мы против
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danilov 10 Октября 2019 в 12:25:25
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  Даун 10.10.2019 в 12:42:21   # 733114
Пусть запоминает до фене мне, что в этом плохого
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  Saturn 10.10.2019 в 13:01:45   # 733115
На народные деньги покупают устройства которое будет сдирать с народа еще больше штрафов.
А казнакрады, воры, грабители, насильники и убийцы как были, так и будут на свободе.
Одного они не учли, если когда народ выйдет чтоб выгнать власть, ни одна камера, ни один закон их не спасет
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  Антибиотик 10.10.2019 в 13:24:32   # 733116
Цитата: Saturn от 10.10.2019 07:01:45
На народные деньги покупают устройства которое будет сдирать с народа еще больше штрафов.
А казнакрады, воры, грабители, насильники и убийцы как были, так и будут на свободе.
Одного они не учли, если когда народ выйдет чтоб выгнать власть, ни одна камера, ни один закон их не спасет


Ой не кто не куда не выйдет, все как сидели по своим норам, так и будут сидеть. Только все могут болтать, выйдем, выйдем. Я лично не куда выходить не собираюсь, мне и так хорошо) А на эти камеры плевать, тем кто живет по закону и не нарушает его, зачем им беспокоится за это?
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  Konstant 10.10.2019 в 14:16:19   # 733119
Товарищ с ролика мое мнение кажется все данные полагать сотрудничает с многоуважаемыми западными партнерами все ролики одной тематической направленности как все плохо и ужасно. И на майдана он был вродк6
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  старик 10.10.2019 в 20:00:02   # 733139
Лишь бы камеры стыдливо не отворачивались во время совершения преступлений.
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