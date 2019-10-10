Лица казахстанцев будут отслеживать и запоминать по камерам. Почему мы против

если

На народные деньги покупают устройства которое будет сдирать с народа еще больше штрафов.А казнакрады, воры, грабители, насильники и убийцы как были, так и будут на свободе.Одного они не учли,когда народ выйдет чтоб выгнать власть, ни одна камера, ни один закон их не спасет