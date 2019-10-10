Лица казахстанцев будут отслеживать и запоминать по камерам. Почему мы против

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Октября 2019 в 12:25:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
А казнакрады, воры, грабители, насильники и убийцы как были, так и будут на свободе.
Одного они не учли,
Антибиотик 10.10.2019 в 13:24:32 # 733116
Цитата: Saturn от 10.10.2019 07:01:45
На народные деньги покупают устройства которое будет сдирать с народа еще больше штрафов.
А казнакрады, воры, грабители, насильники и убийцы как были, так и будут на свободе.
Одного они не учли,
если когда народ выйдет чтоб выгнать власть, ни одна камера, ни один закон их не спасет
На народные деньги покупают устройства которое будет сдирать с народа еще больше штрафов.
А казнакрады, воры, грабители, насильники и убийцы как были, так и будут на свободе.
Одного они не учли,
Ой не кто не куда не выйдет, все как сидели по своим норам, так и будут сидеть. Только все могут болтать, выйдем, выйдем. Я лично не куда выходить не собираюсь, мне и так хорошо) А на эти камеры плевать, тем кто живет по закону и не нарушает его, зачем им беспокоится за это?