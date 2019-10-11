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danilov 11 Октября 2019 в 10:32:18
По Конституции мы унитарное государство. А с точки зрения экономики мы даже не федерация, а какое-то раздробленное государство. Есть столица и Алматы, это государства в государстве. А другие регионы так и остались депрессивными. Мы живём в одной стране, но в разных измерениях. И это спустя 30 лет. Неразвитость регионов приводит к тому, что мы имеем неконтролируемую внутреннюю миграцию. Многие регионы теряют людей, человеческий капитал.
Согласно статистике около 60 тыс. казахстанцев ежегодно приезжает из аулов, сёл и малых городов в города покрупнее. Но многие бегут от безысходности, бегут из своих регионов, которые не дают им достойную работу, возможностей для профессионального развития, возможностей для получения качественного образования, медицины, доступа к культуре и развлечениям. Уезжает молодёжь. В результате вокруг крупных городов появляются «пояса шахидов», где живут те, кто приехал в город, но не стал его составной частью. У нас считается, что так создаются агломерации, но это не так, потому что нет системного плана по созданию современных мегаполисов.
Осенью прошлого года на диалоговой площадке Kazakhstan Urban Forum я специально сделал на этом акцент. И вот спустя год, эту тему стали поднимать уже на государственном уровне. Вот только возникает ощущение, что дальше осознания проблемы дело не пойдёт. Ведь чтобы решить проблему с внутренней миграцией, необходимо ликвидировать инфраструктурную и культурно-образовательную сегрегацию наших регионов, когда в стране есть лишь несколько регионов-фаворитов на фоне массы регионов-аутсайдеров.
Хватит деньги тратить только на столицу. Казахстанцы живут не только там. Необходимо принять закон о местном самоуправлении, ввести бюджетную децентрализацию и выборность акимов. А это требует кардинального изменения всей региональной политики государства.
Досым Сатпаев
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Беня Ладен 11.10.2019 в 11:31:39 # 733172
Беня Ладен 11.10.2019 в 11:33:58 # 733173