Вокруг 2-го президента не только расставлены многочисленные "красные флажки", но и бетонные заграждения
danilov 23 Октября 2019 в 12:50:30
Странно видеть ажиотаж по поводу того, что Касым-Жомарт Токаев будет согласовывать с председателем Совета безопасности основные кадровые назначения по всей вертикали власти. С 19 марта я постоянно говорил о том, что Н.Назарбаев формально ушёл, чтобы фактически остаться и то, что многие сейчас называют транзитом власти на самом деле является "полутранзитом" (настоящий транзит начнётся только с окончательным уходом 01), так как при живом первом президенте вокруг второго президента не только расставлены многочисленные "красные флажки", но и бетонные заграждения в том числе в кадровых вопросах. Первая попытка прорвать это заграждение во время громкой отставки акима Шымкента была также демонстративно отбита окружением 01. Логика сторонников сохранения политического и внутриэлитного "status quo" примитивна и понятна. Без своей команды и широкой сети сторонников как в регионах, так и в центре, Токаев более управляем и уязвим. Неудивительно, что с Н.Назарбаевым необходимо согласовывать назначение акимов областей, городов республиканского значения и столицы, чтобы в регионах не появилась фронда из региональной элиты. А то, что назначения руководителей госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, также будут согласовываться с главой Совбеза было ясно уже с 19 марта, ведь это довольно ключевые должности руководителя АП, генеральная прокуратура, КНБ, агентство по противодействию коррупции и др. Но все это идёт в явное противоречие с озвученным Токаевым тезисом в его послании о "сильном президенте, влиятельном парламенте и подотчетном правительстве", так как бюрократической аппарат получил чёткий сигнал о том, кто в доме еще хозяин. И это плохо для Токаева, так как степень управляемости этим аппаратом у него еще больше уменьшиться, что будет приводить к саботажу принятых решений и озвученных задач. С другой стороны, вся эта кадровая схема может рассыпаться как карточный домик по причине того, что первый президент сам заложил детонатор под эту странную конструкцию чья прочность иллюзорна, так как основа этой конструкции лишь традиционный баланс внутриэлитных интересов, а не желание повысить эффективность госуправления с целью повышения доверия и лояльности со стороны граждан.
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