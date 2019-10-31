Шпекбаев: Руководители берут взятки из алчности, простые специалисты - от нужды

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danilov 31 Октября 2019 в 12:42:25
"Текущая зарплата госслужащего на исполнительской должности со стажем работы более 20 лет в госорганах, не перешедших на новую систему оплаты труда, ниже среднего показателя по стране. Несмотря на масштабную работу по цифровизации госуслуг, повышение открытости и прозрачности деятельности, карательные меры, нынешний уровень зарплат госслужащих серьезно тормозит процесс противодействия коррупции", - указал Шпекбаев на коллегии агентства.
По его словам, в странах с низким уровнем коррупции - Сингапуре, Гонконге, европейских странах - приток специалистов в госаппарат обеспечило радикальное повышение зарплат.
"За последние пять лет в Казахстане 75 процентов привлеченных за коррупцию – это госслужащие среднего и низового звена с низкой зарплатой. Видится вполне справедливым общественное мнение о том, что руководители берут взятки из алчности, а простые специалисты - от нужды и откровенной безысходности", - заявил глава Антикоррупционной службы.
Он отметил, что повышение зарплат не должно ложиться дополнительным бременем на бюджет, необходима комплексная оптимизация госорганов и подведомственных организаций.
Для этого, по его словам, первые руководители могут самостоятельно выбирать штатную численность и организационную структуру госоргана, а сэкономленные средства останутся в их распоряжении для повышения зарплат.
"Резервы в госорганах есть, поэтому увеличить зарплату госслужащим как минимум в два раза вполне реально", - заявил он.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shpekbaev-rukovoditeli-berut-vzyatki-alchnosti-prostyie-382931/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 31.10.2019 в 13:13:22 # 734408
Так ведь это самые взяточные места, если чел работает менеджером по продажам, кто ему взятку то даст?
Хотя, в последнее время все реже замечаю коррупцию на бытовом уровне...
Жопализ, так ты ж в жопе целиком у ворсултана, как ты заметишь, аскарида ты провластная?!