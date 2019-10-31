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Шпекбаев: Руководители берут взятки из алчности, простые специалисты - от нужды
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danilov 31 Октября 2019 в 12:42:25
Уровень зарплат госслужащих тормозит процесс противодействия коррупции. Об этом заявил председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Текущая зарплата госслужащего на исполнительской должности со стажем работы более 20 лет в госорганах, не перешедших на новую систему оплаты труда, ниже среднего показателя по стране. Несмотря на масштабную работу по цифровизации госуслуг, повышение открытости и прозрачности деятельности, карательные меры, нынешний уровень зарплат госслужащих серьезно тормозит процесс противодействия коррупции", - указал Шпекбаев на коллегии агентства.

По его словам, в странах с низким уровнем коррупции - Сингапуре, Гонконге, европейских странах - приток специалистов в госаппарат обеспечило радикальное повышение зарплат.

"За последние пять лет в Казахстане 75 процентов привлеченных за коррупцию – это госслужащие среднего и низового звена с низкой зарплатой. Видится вполне справедливым общественное мнение о том, что руководители берут взятки из алчности, а простые специалисты - от нужды и откровенной безысходности", - заявил глава Антикоррупционной службы.

Он отметил, что повышение зарплат не должно ложиться дополнительным бременем на бюджет, необходима комплексная оптимизация госорганов и подведомственных организаций.

Для этого, по его словам, первые руководители могут самостоятельно выбирать штатную численность и организационную структуру госоргана, а сэкономленные средства останутся в их распоряжении для повышения зарплат.

"Резервы в госорганах есть, поэтому увеличить зарплату госслужащим как минимум в два раза вполне реально", - заявил он.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shpekbaev-rukovoditeli-berut-vzyatki-alchnosti-prostyie-382931/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Black_chi 31.10.2019 в 13:04:52   # 734407
вообще шикарный метод. будут повышаться зарплаты опять же своим
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  Антибиотик 31.10.2019 в 13:13:22   # 734408
"За последние пять лет в Казахстане 75 процентов привлеченных за коррупцию – это госслужащие среднего и низового звена с низкой зарплатой.

Так ведь это самые взяточные места, если чел работает менеджером по продажам, кто ему взятку то даст?
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  jumanjiqz 31.10.2019 в 14:38:51   # 734416
В не зависимости от социального статуса, человек по сути жаден и завистлив, вот из таких пороков возникают такие вещи как коррупция! И человек который берет взятку, и тот который дает, тоже делает это для какой-то выгоды для себя, и оба в этом виноваты! Наверное надо с детства приучать всех что так делать не хорошо, может тогда у нынешнего поколения появится понятие и здравый смысл. Хотя, в последнее время все реже замечаю коррупцию на бытовом уровне...
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  Dragon 31.10.2019 в 14:53:27   # 734417
Quote:
Хотя, в последнее время все реже замечаю коррупцию на бытовом уровне...


Жопализ, так ты ж в жопе целиком у ворсултана, как ты заметишь, аскарида ты провластная?!
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