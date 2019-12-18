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Мнения
Алматы переименуют обратно? (Токаев и Сагинтаев «поддержали» идею). Про инфошум
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danilov 18 Декабря 2019 в 11:26:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 18.12.2019 в 11:50:46   # 736990
А чё не в Нурсултан-2?
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  alpha_portal 18.12.2019 в 12:21:22   # 736992
Интересные выпуски, но слушать его капец невозможно. не буду больше смотреть. Капец он глатает слова. бесит
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  shlenchak 18.12.2019 в 13:48:44   # 736994
Мдааа грандиозный распил ждет нас (
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  Ал 18.12.2019 в 14:03:35   # 736996
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  старик 18.12.2019 в 17:09:00   # 737002
Лишь бы название не походило на Куев!
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  звукач 18.12.2019 в 18:54:58   # 737008
А чем исконно историческое название не устроило небожителей? - (Серебряный дирхам, чеканенный в городе Алмату 684 г. Хиджры (1285—86 г. н. э.) .В VI-III веках до н. э.) Ну тогда пусть переименуют в город Верный а? - (Начало современному городу было положено 4 февраля 1854, когда было принято решение построить на левом берегу реки Малая Алматинка военное укрепление. Весной 1854 г. вблизи развалин древней Алматы, началось строительство Заилийского укрепления, позднее названного Верное. Строительством руководил майор Перемышельский и инженер — поручик Александровский. К осени того же года строительные работы были завершены. В бревенчатых деревянных домах и казармах разместились 470 солдат и офицеров Заилийского отряда.) Что за бредятина в головах наших чиновников живет....Ладно Целиноград-Акмола-Астана-НурСултан город без древней истории,но Алмаата то ........
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  bolatbol 18.12.2019 в 19:10:35   # 737011
Глупый спор. Есть произношение на каждом языке. Россия, Москва, Раша, Москву, Ресей, Мәскеу. Кыргызстан, Бишкек, Киргизия, Пишпек, Қазақстан, Алматы, Казахстан, Алма-Ата, Deutschland, Германия, Алмания, China, Китай, Бейджин, Пекин. Так что по русски правильно Чимкент, Уральск, Актюбинск, Алма-Ата, по казахски правильно Маскеу, Орынбор, Петербор, Омбы.
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  toliktommy 19.12.2019 в 02:29:50   # 737018
Цитата: bolatbol от 18.12.2019 13:10:35
Глупый спор. Есть произношение на каждом языке. Россия, Москва, Раша, Москву, Ресей, Мәскеу. Кыргызстан, Бишкек, Киргизия, Пишпек, Қазақстан, Алматы, Казахстан, Алма-Ата, Deutschland, Германия, Алмания, China, Китай, Бейджин, Пекин. Так что по русски правильно Чимкент, Уральск, Актюбинск, Алма-Ата, по казахски правильно Маскеу, Орынбор, Петербор, Омбы.
"Бург" с немецкого - крепость. Как бэ заимствование. А что означает "бор" в казахском варианте?
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  bolatbol 19.12.2019 в 06:47:07   # 737021
"Бург" с немецкого - крепость. Как бэ заимствование. А что означает "бор" в казахском варианте?"
Каждый народ говорит как ему удобно. Казахи говорят самаурын, Шай, шайнек, кампит, пешени, Орынбор вместо Оренбург. Русские называли Тбилиси Тифлис, Бишкек Пишпеком но пошли на поводу нациков и стали извращаться и ломать язык (Ашгабад, Тыва, Шымкент, Алматы). Зачем так унижать себя, есть общепринятые правила. Ингланд, Грейт британ, Ландн, Уашингтон пусть говорят англосаксы, другие народы имеют право произносить как им удобно.
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