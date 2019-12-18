Алматы переименуют обратно? (Токаев и Сагинтаев «поддержали» идею). Про инфошум

Глупый спор. Есть произношение на каждом языке. Россия, Москва, Раша, Москву, Ресей, Мәскеу. Кыргызстан, Бишкек, Киргизия, Пишпек, Қазақстан, Алматы, Казахстан, Алма-Ата, Deutschland, Германия, Алмания, China, Китай, Бейджин, Пекин. Так что по русски правильно Чимкент, Уральск, Актюбинск, Алма-Ата, по казахски правильно Маскеу, Орынбор, Петербор, Омбы.