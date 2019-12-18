Алматы переименуют обратно? (Токаев и Сагинтаев «поддержали» идею). Про инфошум

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danilov 18 Декабря 2019 в 11:26:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 18.12.2019 в 12:21:22 # 736992
Сагинтаев прокомментировал информацию о переименовании Алматы https://newtimes.kz/obshchestvo/102204-sagintaev-prokommentiroval-informatsiyu-o-pereimenovanii-almaty
15.12.2019
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15.12.2019
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toliktommy 19.12.2019 в 02:29:50 # 737018
Цитата: bolatbol от 18.12.2019 13:10:35"Бург" с немецкого - крепость. Как бэ заимствование. А что означает "бор" в казахском варианте?
Глупый спор. Есть произношение на каждом языке. Россия, Москва, Раша, Москву, Ресей, Мәскеу. Кыргызстан, Бишкек, Киргизия, Пишпек, Қазақстан, Алматы, Казахстан, Алма-Ата, Deutschland, Германия, Алмания, China, Китай, Бейджин, Пекин. Так что по русски правильно Чимкент, Уральск, Актюбинск, Алма-Ата, по казахски правильно Маскеу, Орынбор, Петербор, Омбы.
Глупый спор. Есть произношение на каждом языке. Россия, Москва, Раша, Москву, Ресей, Мәскеу. Кыргызстан, Бишкек, Киргизия, Пишпек, Қазақстан, Алматы, Казахстан, Алма-Ата, Deutschland, Германия, Алмания, China, Китай, Бейджин, Пекин. Так что по русски правильно Чимкент, Уральск, Актюбинск, Алма-Ата, по казахски правильно Маскеу, Орынбор, Петербор, Омбы.
Каждый народ говорит как ему удобно. Казахи говорят самаурын, Шай, шайнек, кампит, пешени, Орынбор вместо Оренбург. Русские называли Тбилиси Тифлис, Бишкек Пишпеком но пошли на поводу нациков и стали извращаться и ломать язык (Ашгабад, Тыва, Шымкент, Алматы). Зачем так унижать себя, есть общепринятые правила. Ингланд, Грейт британ, Ландн, Уашингтон пусть говорят англосаксы, другие народы имеют право произносить как им удобно.