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Пенсионная система абсолютно провальная – советник Токаева
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ZSK 20 Января 2020 в 09:30:42
Внештатный советник президента по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов назвал пенсионную систему "абсолютно провальной" и заявил о "жутком дефиците" жилья в городах



Совсем хорошо! Если уже на «Хабаре» советник президента прямым текстом говорит, что пенсионная реформа, которой так гордился Назарбаев, «накрылась медным тазом», а его программа государственного строительства жилья показала полную несостоятельность, это говорит о том, что дела у Елбасы действительно плохи. И такого рода «прозрения» среди людей, обслуживающих власть, звучат все чаще и чаще. Это уже становится неким модным трендом критического переосмысления роли Назарбаева.

https://www.youtube.com/watch?v=Vdtagzy5oJM
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  Skype 20.01.2020 в 15:09:36   # 739274
У елбасы то все отлично, в стране да плохо
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