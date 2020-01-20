Пенсионная система абсолютно провальная – советник Токаева

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ZSK 20 Января 2020 в 09:30:42
Совсем хорошо! Если уже на «Хабаре» советник президента прямым текстом говорит, что пенсионная реформа, которой так гордился Назарбаев, «накрылась медным тазом», а его программа государственного строительства жилья показала полную несостоятельность, это говорит о том, что дела у Елбасы действительно плохи. И такого рода «прозрения» среди людей, обслуживающих власть, звучат все чаще и чаще. Это уже становится неким модным трендом критического переосмысления роли Назарбаева.
https://www.youtube.com/watch?v=Vdtagzy5oJM