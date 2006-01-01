Общественное мнение

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Января 2020 в 15:04:58
У нас это мнение формируется в социальных сетях. В пространстве, как нам кажется, лишенном цензуры, где каждый может высказывать самостоятельно сформулированную точку зрения.
Хотя не стоит питать иллюзий. В реальности, точка зрения формируется под влиянием информации об интересующем объекте, высказываний других акторов сетевого пространства. Которые тщательно подобраны сетевыми алгоритмами, нацеленными на формирование у пользователя «комфортной» среды, состоящей из наиболее близкого ему по предпочтениям контента. То есть, критически настроенный индивид видит только критические посты и комментарии, лента позитивного полна восторженных откликов.
То есть, цензура в сети не только присутствует, а носит тотальный характер. Поскольку модерируют ее не люди, а беспристрастный искусственный интеллект. И выводы пользователя самостоятельны ровно настолько, сколько свободы определяют для него сети. По сути, в поисках личной свободы индивид попадает в ловушку, которую собственноручно помогает сконструировать.
Это в значительной степени упрощает работу манипуляторам. Даже начинающий специалист по SMM способен влиять на настроения масс, а стоит появиться опытной команде, как массы готовы идти линчевать или героизировать, изменять принципам и приоритетам.
В сухом остатке получаем повышенную нервозность, конфликтность, всплеск агрессивных настроений, в том числе, и рост разводов. Поскольку в сетях разводы не характеризуются как личная трагедия, а как путь к свободе и самовыражению. То есть, соцсети оказывают мощное корректирующее воздействие на ценностные установки как общества, так и индивидов, изменяя границы социально порицаемого и одобряемого. Насколько, учитывая все это, мы самостоятельны?
P.S. Если бы в эпоху Геббельса существовали соцсети, он бы легко превратил в «стадо свиней» добрую половину человечества.
https://t.me/kaliyevchannel
Комментарии, по рейтингу, по дате