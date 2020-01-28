Коронавирус 27.01.20 — Ответы на вопросы и вопросы без ответов

ну это заявление противоречит действительности. Смертность составляет от силы 4%. Зачем писать того чего нет?

Почти на 5000 заразившихся окола 100 скончилось.

Quote:Я не врач, но цифры знаю, на сайте написанозаразившихся - 4474, умерших - 107, а- 63. Остальные пока болеют, если количество вылечившихся будет расти, я с вами соглашусь, а пока смертность более 50%.