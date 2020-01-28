Коронавирус 27.01.20 — Ответы на вопросы и вопросы без ответов

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danilov 28 Января 2020 в 09:40:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
Спасибо Комаровскому это настоящий просветитель,его советы проверены на своей семье и знакомых сэкономили много нервов и времени.
alpha_portal 28.01.2020 в 12:53:39 # 739829
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Цитата: СССР от 28.01.2020 07:21:07
к сведению паникёров - в год от гриппа умирает 650 тыс человек https://www.who.int/en/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year
к сведению паникёров - в год от гриппа умирает 650 тыс человек https://www.who.int/en/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year
Показатели смертности от гриппа в мире составляют 0,01–0,2%(http://www.diod.ru/articles/view_articles/16)заболевают гриппом более миллиарда человек в год, умирает до 650 000. У этого коронавируса смертность выше 50%, и если он будет распространяться как грипп, то мало не покажется...
alpha_portal 28.01.2020 в 14:54:52 # 739837
.У этого коронавируса смертность выше 50%,ну это заявление противоречит действительности. Смертность составляет от силы 4%. Зачем писать того чего нет?
Почти на 5000 заразившихся окола 100 скончилось. От осложнений. И в основном в китае. а почему? Потому что они грипп этот перенесли на ногах. Погибают от осложнений или от слабого имунитета.
ну это заявление противоречит действительности. Смертность составляет от силы 4%. Зачем писать того чего нет?
Почти на 5000 заразившихся окола 100 скончилось.
Почти на 5000 заразившихся окола 100 скончилось.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Я не врач, но цифры знаю, на сайте написано
заразившихся - 4474, умерших - 107, а вылечившихся - 63. Остальные пока болеют, если количество вылечившихся будет расти, я с вами соглашусь, а пока смертность более 50%.
alpha_portal 28.01.2020 в 21:21:27 # 739855
Цитата: NBE от 28.01.2020 09:16:04
Quote:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Я не врач, но цифры знаю, на сайте написано
заразившихся - 4474, умерших - 107, а вылечившихся - 63. Остальные пока болеют, если количество вылечившихся будет расти, я с вами соглашусь, а пока смертность более 50%.
Quote:
ну это заявление противоречит действительности. Смертность составляет от силы 4%. Зачем писать того чего нет?
Почти на 5000 заразившихся окола 100 скончилось.
Почти на 5000 заразившихся окола 100 скончилось.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Я не врач, но цифры знаю, на сайте написано
заразившихся - 4474, умерших - 107, а вылечившихся - 63. Остальные пока болеют, если количество вылечившихся будет расти, я с вами соглашусь, а пока смертность более 50%.
Если погибло бы 2200 человек была бы смертность 50% так что факты есть факты. Не факт что они не вылечаться но и не факт что умрут. Так что говорить тут не очем. Цифры говорят за себя.