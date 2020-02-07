Программа утилизации авто похожа на аферу — эксперт

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danilov 07 Февраля 2020 в 22:10:34
Как сообщает портал 365info, утилизационный сбор в Казахстане очень похож на аферу, в которой в выигрыше только интересы частной компании, но не общества и не государства. Такую точку зрения в интервью порталу высказал эксперт Эдуард Эдоков, председатель независимого автомобильного союза Казахстана.
На утилизации зарабатывают уже сейчас, но самой утилизации нет и в помине! Кто получает деньги?
По подсчетам Эдуарда Эдокова, самостоятельно сдав старую машину на разбор, можно получить плюс-минус тысячу долларов (250-400 тысяч тенге), тогда как местные «утилизаторы» предлагают 48, а в лучшем случае 150 тысяч тенге.
— Меня терзают смутные сомнения, что вся эта «программа утилизации» — очень успешная кампания по «утилизации» наших с вами денег в пользу чьих-то бездонных карманов и больше напоминает многоходовую аферу! — говорит председатель автомобильного союза Казахстана Эдуард Эдоков. — Сами посудите. Утилизационных производств нет и неизвестно, когда появятся. Но деньги на утилизацию, и очень немаленькие, должен вам сказать, успешно собираются!
Правительство решило: казахстанцы не получат много денег за автохлам
Утилизация автомобильных отходов стала серьезной проблемой с тех самых пор, как страна вступила в ВТО, по условиям которой пошлины на ввоз авто надо было снижать.
До 2016 года средние ставки ввозных пошлин на новые автомобили в Казахстане составляли порядка 27,9 %. Теперь их уровень снизился до 13,3% и будет продолжать снижаться, пока не достигнет среднего уровня в странах ВТО (10,8%)
Чтобы стоимость новых или достаточно свежих машин в автосалонах не изменилась, в январе ввели утилизационный сбор, средства от которого должны пойти на утилизацию отслуживших свой век авто.
Запуская, по примеру России, программу утилизации, чиновники утверждают, что надеются в значительной мере обновить местный автопарк, который, по их мнению, на 58,8% состоит из хлама. Но фактически утилизационный сбор — это компенсация сниженной растаможки, призванной защитить интересы местных автосборщиков
К тому же новый дополнительный «налог» на продажу транспортных средств уже приносит гораздо больше денег, чем планируется выплатить за приговоренные к утилизации авто. Сейчас при покупке новой машины человек переплачивает в среднем порядка двух миллионов тенге (такую сумму придется заплатить производителям и импортерам за утилизацию транспортных средств с объемом двигателя свыше 3 000 куб. см., — прим.).
— Согласитесь, можно очень неплохой бизнес организовать, скупая у населения автохлам по 48-150 тысяч и реализовывая по запчастям на 250-400 тысяч — и никаких утилизационных заводов строить не надо! — говорит Эдоков. — При этом гарантий, что мою машину когда-либо утилизируют, нет абсолютно никаких. ТОО-шка, которая собирает все деньги, может в любой момент обанкротиться или просто раствориться в неизвестности — отвечать по обязательствам она будет в пределах своего уставного фонда (минимальный уставной фонд для ТОО около 200 тысяч тенге, — прим.). А собрав миллиарды, можно потом печально сказать: «Ну, извините, не смогла… Поймите и простите…».
Обманутые надежды
Когда местные автопроизводители настаивали на скорейшем запуске программы, то рассчитывали, что сдавая в утиль старый автомобиль казахстанцы смогут получить сертификат для покупки нового на сумму до 350 тысяч тенге. По логике, это должно было стимулировать продажи.
«В АКАБ (Ассоциации казахстанского автобизнеса) рассчитывают на повышение интереса со стороны казахстанцев после введения сертификации за утилизацию. В совокупности с программой льготного кредитования сертификата даже за одну сданную машину хватит на покрытие первоначального взноса по бюджетным моделям», — писал АКАБ в сентябрьском аналитическом отчете.
Но их расчеты не оправдались. Более того, заинтересованные ведомства — минэнерго и Министерство по инвестициям и развитию видимо решили, что 300 с лишним тысяч тенге — слишком много для казахстанцев
Транспортное средство будет оцениваться по двум категориям:
полная комплектация — 150 тысяч тенге,
автомобили не на ходу, но при обязательном наличии кузова, дверей, двигателя, коробки передач — 48 тысяч тенге.
— Ранее планировалось реализовать программу по выдаче сертификатов размером в 315 тысяч тенге, с которым можно было обратиться к отечественным производителям и получить на данную сумму скидку. Эта программа находится на доработке в Министерстве энергетики — требуются изменения в нормативно-правовые акты. Мы ожидаем, что эта программа заработает, но после соответствующих изменений, — объяснил причину новых условий Рустам Темирбек, управляющий директор ТОО «Оператор РОП» (той самой ТОО-шки, которая собирает деньги на утилизационный сбор, — прим. ред.).
Занимательная арифметика
По словам известного автомобильного журналиста Ибраша Нусупбаева, выходит очень занимательная арифметика с этой «утилизацией»:
«…Средняя сумма утилизационного налога для дилера составляет 4,5 тысячи долларов. Сумма, полученная покупателем за старый автомобиль, составляет 145 долларов. Вопрос: кто положит себе в карман 4335 (4500 – 145 = 4335) долларов?
Для справки: утилизация старых машин, после вычета всех расходов, приносит чистую прибыль от 600 до 800 евро с каждого автомобиля.»
— Классный бизнес, не находите?! — подытоживает Эдуард Эдоков. — И вообще, когда я слышу, что через 20 лет кто-то собирается утилизировать мой автомобиль, сразу вспоминаю одну из историй, когда Ходжа Насреддин пообещал за 20 лет научить ишака богословию. Очень удобный подход!
https://365info.kz/2016/10/pravitelstvo-reshilo-kazahstantsy-ne-poluchat-mnogo-deneg-za-avtohlam
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