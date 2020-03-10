Рост цен и обвал национальной валюты: эксперт рассказал как отразится дешевая нефть на экономике Казахстана

Если посмотреть в валютном выражении, то средняя зарплата ниже нижнего – 200 долларов.

Среднемесячная заработная плата граждан Казахстана в І полугодии 2019 года достигла уровня 168 489 тенге. Индекс номинальной зарплаты по отношению к кварталу 2018 года составил 110,5%, реальной — 105,2%.