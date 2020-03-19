ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭПИДЕМИЯ

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Цитата: htmaker от

Стагнация экономики невыгодна никому, поэтому эпидемия - это реальность. Стагнация экономики невыгодна никому, поэтому эпидемия - это реальность.



Стагнация мировой экономики это реальность которая длится с 2008 года, сегодняшние события это всего лишь финальная часть, а грипп, это банальное прикрытие раздутое в инфо-пространстве для того что бы «списать» ответственность чиновников и финансовых воротил перед гражданами за то, что в ближайшее время они лишатся накоплений, пенсий, пособий и т.д., форс-мажор пАнимаишь. Стагнация мировой экономики это реальность которая длится с 2008 года, сегодняшние события это всего лишь финальная часть, а грипп, это банальное прикрытие раздутое в инфо-пространстве для того что бы «списать» ответственность чиновников и финансовых воротил перед гражданами за то, что в ближайшее время они лишатся накоплений, пенсий, пособий и т.д., форс-мажор пАнимаишь.



Абсолютно разные ситуации с экономикой у стран СНГ, Европы, Китая, и Запада. То что в СНГ в вопросе экономики всё катилось в низ не означает что у других стран были подобные проблемы. Скажем Китаю, Штатам и Европе из-за экономических проблем закрываться было ни к чему, они не сидят на одной нефти. Эпидемия им тоже ничего по большому счёту не даёт, только убытки.