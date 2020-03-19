ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭПИДЕМИЯ

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danilov 19 Марта 2020 в 12:28:28
А между тем, судя по всему кризис о котором так много говорили уже начался, причем не просто начался а оглушительно долбанул.
Ситуация всей прошлой недели, когда валилось все на этой неделе усугубляется. Обвал американских бирж на 12 % это удар крайне разрушительной силы для устойчивости американской экономики. И это после вброса за считанные дни на рынки 1,7 триллионов долларов!
Общемировая гонка повышателей ликвидности очень сильно напоминает заезд на каталках для перевозки трупов. От таких заездов трупы не встанут.
Итальянское правительство национализирует Alitalia. Это цветочки. Вопрос в том, кто будет национализировать итальянские долги, на фоне Испанских и прочих.
Уже завтра (если не сегодня) могут начаться массовые заявки на банкротства компаний, чьи акции обрушились, может начаться паника вкладчиков банков (ну в конце концов не все же время стоять в супермаркетах за туалетной бумагой). В таком случае обрушения банков собственно и станет показателем, что полярная лисица уже тут и кризис будет наконец то обозначен как кризис, хотя мантры "это не так,как в 2008, это несколько иначе" будут раздаваться еще долго.
Коронавирус выбрали идеальным объектом для спекуляций. И вот почему...
Мировой финансовый пузырь раздут до невероятных размеров. Реальные стоимости корпораций в десятки раз ниже тех цифр, которые объявляют акционерам.
Страны закредитованы по самые уши и отдать эти кредиты просто невозможно.
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Но в любом, даже самом простом, договоре есть пункт о форс-мажоре.
Природные катаклизмы не помогли. Развязать войну на ближнем востоке не удалось.
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А вот коронавирус, он же зомбиапокалипсис, зашел на ура!
Закрывают страны, останавливают производства, кошмарят людей... то есть, стараются замутить мировой финансовый кризис и «обнулиться» по всем финобязательствам, в том числе, перед рядовыми гражданами.
Напомню, Трамп закрыл Нью-Йорк после 6-ой смерти от коронавируса. Нью-Йорк! Мировой финасовый центр!
«Когда идёт война скупай недвижимость». И война идет. Промышленность, логистика, мировая торговля, туризм и море других сфер остановлены. А, значит, банкротятся. А, значит, скоро их можно будет скупать за бесценок. Прекрасная возможность для мирового передела собственности.
Что можно сделать простому гражданину? Только не паниковать и постараться минимизировать риски. Ведь если верхушка решила замутить новый кризис, то в один миг наши деньги в банках превратятся в пыль, а деньги под подушкой сильно обесценятся.
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А вот что не потеряет своей ценности?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: htmaker от 19.03.2020 07:10:26
Стагнация экономики невыгодна никому, поэтому эпидемия - это реальность.
Стагнация экономики невыгодна никому, поэтому эпидемия - это реальность.
Стагнация мировой экономики это реальность которая длится с 2008 года, сегодняшние события это всего лишь финальная часть, а грипп, это банальное прикрытие раздутое в инфо-пространстве для того что бы «списать» ответственность чиновников и финансовых воротил перед гражданами за то, что в ближайшее время они лишатся накоплений, пенсий, пособий и т.д., форс-мажор пАнимаишь.
Цитата: htmaker от 19.03.2020 07:10:26
Стагнация экономики невыгодна никому, поэтому эпидемия - это реальность.
Стагнация экономики невыгодна никому, поэтому эпидемия - это реальность.
От макароновируса 60 трупов в день, от тубика 3000. Чё тогда тубик эпидемией не объявят? Про сезонный грипп вообще молчу. Зато под этим соусом сейчас такое творят...
Цитата: Пермяк от 19.03.2020 07:28:52
Стагнация мировой экономики это реальность которая длится с 2008 года, сегодняшние события это всего лишь финальная часть, а грипп, это банальное прикрытие раздутое в инфо-пространстве для того что бы «списать» ответственность чиновников и финансовых воротил перед гражданами за то, что в ближайшее время они лишатся накоплений, пенсий, пособий и т.д., форс-мажор пАнимаишь.
Цитата: htmaker от 19.03.2020 07:10:26
Стагнация экономики невыгодна никому, поэтому эпидемия - это реальность.
Стагнация экономики невыгодна никому, поэтому эпидемия - это реальность.
Стагнация мировой экономики это реальность которая длится с 2008 года, сегодняшние события это всего лишь финальная часть, а грипп, это банальное прикрытие раздутое в инфо-пространстве для того что бы «списать» ответственность чиновников и финансовых воротил перед гражданами за то, что в ближайшее время они лишатся накоплений, пенсий, пособий и т.д., форс-мажор пАнимаишь.
Абсолютно разные ситуации с экономикой у стран СНГ, Европы, Китая, и Запада. То что в СНГ в вопросе экономики всё катилось в низ не означает что у других стран были подобные проблемы. Скажем Китаю, Штатам и Европе из-за экономических проблем закрываться было ни к чему, они не сидят на одной нефти. Эпидемия им тоже ничего по большому счёту не даёт, только убытки.
они не сидят на одной нефти.Они сидят на нашей шее как паразиты,а кто то ими восхищается.
Цитата: htmaker от 19.03.2020 07:59:33
Абсолютно разные ситуации с экономикой у стран СНГ, Европы, Китая, и Запада. То что в СНГ в вопросе экономики всё катилось в низ не означает что у других стран были подобные проблемы. Скажем Китаю, Штатам и Европе из-за экономических проблем закрываться было ни к чему, они не сидят на одной нефти. Эпидемия им тоже ничего по большому счёту не даёт, только убытки.
Цитата: Пермяк от 19.03.2020 07:28:52
Стагнация мировой экономики это реальность которая длится с 2008 года, сегодняшние события это всего лишь финальная часть, а грипп, это банальное прикрытие раздутое в инфо-пространстве для того что бы «списать» ответственность чиновников и финансовых воротил перед гражданами за то, что в ближайшее время они лишатся накоплений, пенсий, пособий и т.д., форс-мажор пАнимаишь.
Цитата: htmaker от 19.03.2020 07:10:26
Стагнация экономики невыгодна никому, поэтому эпидемия - это реальность.
Стагнация экономики невыгодна никому, поэтому эпидемия - это реальность.
Стагнация мировой экономики это реальность которая длится с 2008 года, сегодняшние события это всего лишь финальная часть, а грипп, это банальное прикрытие раздутое в инфо-пространстве для того что бы «списать» ответственность чиновников и финансовых воротил перед гражданами за то, что в ближайшее время они лишатся накоплений, пенсий, пособий и т.д., форс-мажор пАнимаишь.
Абсолютно разные ситуации с экономикой у стран СНГ, Европы, Китая, и Запада. То что в СНГ в вопросе экономики всё катилось в низ не означает что у других стран были подобные проблемы. Скажем Китаю, Штатам и Европе из-за экономических проблем закрываться было ни к чему, они не сидят на одной нефти. Эпидемия им тоже ничего по большому счёту не даёт, только убытки.
В том то и дело! Убытки как были так и остались и только множились.
Целые страны не знали что делать со своими долгами. Испания, Греция, Португалия, Исландия, страны Прибалтики, Польша, Румыния, и т.д.
В одних только США госдолг уже под 25 триллионов резаной, эти долги нужно же как то обслуживать, платить проценты...
Пенсионные фонды по вашему куда вкладывают накопления граждан? Правильно в ценные бумаги, Доуджонс обвалился на 22%, а это значит пенсфонды уже пошли в разнос, дальше сами подумайте.
Форс-мажор решает эту проблему и никто не за что не отвечает, просто все обнуляется, заново делится между сильнейшими и все с облегчением идут в «новую историю».
Цитата: Рамзес от 19.03.2020 08:06:07
Quote:
Quote:
они не сидят на одной нефти.Они сидят на нашей шее как паразиты,а кто то ими восхищается.
На твоей шее сидят говоришь . На сколько люди в СНГ зомбированы), что их грабят и объедают другие страны "Враги". А если посмотреть вокруг, носят одежду сделанную другой стране, пользуются техникой сделаной в другой стране, и куча подобных вещей. И кто кого ещё содержит.