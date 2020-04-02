Нужны цифры и все будет понятно

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Цитата: Сила от 02.04.2020 17:37:25
ой ну его на хуй 40 минут ебануться. и так все понятно как день. тот же птичий тот же свиной тот же куринный блядь. каждую весну сука какой нибудь вирус.
ой ну его на хуй 40 минут ебануться. и так все понятно как день. тот же птичий тот же свиной тот же куринный блядь. каждую весну сука какой нибудь вирус.
Советую к просмотру.
Ролик с юмором.
Цитата: DITRX от 02.04.2020 18:13:48не путайте выявленных и реально зараженных, которых на порядок больше (или на два порядка)
А тем временем мы переходим рубеж в 1 миллионный заражённый
А тем временем мы переходим рубеж в 1 миллионный заражённый