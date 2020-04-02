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Мнения
Нужны цифры и все будет понятно
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danilov 02 Апреля 2020 в 23:25:57
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  Сила 02.04.2020 в 23:37:25   # 744917
ой ну его на хуй 40 минут ебануться. и так все понятно как день. тот же птичий тот же свиной тот же куринный блядь. каждую весну сука какой нибудь вирус.
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  Сила 02.04.2020 в 23:44:54   # 744919
волна этого вируса прошла с декабря по середину января. ебана в рот. китай ближний свет, вирус распространяется с неимоверной мать его скоростью по банальным до смеха причинам. пацаны будьте благоразумны. щас любой грипп у кого и паника сразу же блядь. это чистый психоз. раньше не снимали на камеры как люди умирали от гриппа, а тут ебать - Италия как самая большая реклама на весь мир. снимают кино короткими роликами. Тут совсем другая тема. но далеко не вирус. Реально заебал этот хайп
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  Author 02.04.2020 в 23:58:39   # 744921
Цитата: Сила от 02.04.2020 17:37:25
ой ну его на хуй 40 минут ебануться. и так все понятно как день. тот же птичий тот же свиной тот же куринный блядь. каждую весну сука какой нибудь вирус.

Советую к просмотру.
Ролик с юмором.
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  Сила 03.04.2020 в 00:05:04   # 744925
Я, моя жена мой кент и еще 4 знакомых болели гриппом в декабре, после которого свистели как соловьи недели 2. при чем симптомы у нас были одинаковые. Я реально таким дерьмом не болел никогда. Ебучая температура 39 полтора суток. кашель просто злоебучий. Ниче не пил, никакие лекарства, кроме воды. Встал на ноги 30 декабря и попиздил на базар елеле, но попиздил закупаться на НГ. Реально скажу таким никогда не болел. Кент неделю под капельницами валялся. Другой знакомый тоже вроде не долго пролежал. Но свист и хрипота при кашле во время отходняка, как будто в лёгкие насрали - не описуемое ощчучение на хуй. Но я не поверю что "короновирус" шёл с китая почти 4 блядь месяца! Я скажу так, неделя - максимум 2! чтобы вирус пришёл от туда к нам. не больше. это смешно на хуй....
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  DITRX 03.04.2020 в 00:13:48   # 744926
А тем временем мы переходим рубеж в 1 миллионный заражённый
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  NBE 03.04.2020 в 00:46:32   # 744932
Цитата: DITRX от 02.04.2020 18:13:48
А тем временем мы переходим рубеж в 1 миллионный заражённый
не путайте выявленных и реально зараженных, которых на порядок больше (или на два порядка)
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