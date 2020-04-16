Придется отказаться от капитализма

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danilov 16 Апреля 2020 в 12:06:51
"Сейчас все вспоминают о прошлых кризисах, предыдущих потрясениях. Но сегодня ситуация другая, жизнь не вернется в прежнее русло. И нужно помнить историю западного мира, и видеть, как Азия победила нынешнюю пандемию, опыт Южной Кореи, Сингапура и Тайваня. Все это свидетельствует, что капитализм и децентрализация последних 40 лет, возможно, не выдержат этого кризиса, придется выстраивать новую систему, возможно, нужно будет выстраивать государственный социализм или принимать какие-то гибридные решения ".
https://tass.ru/ekonomika/8243699
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 16.04.2020 в 14:32:06 # 746371
да и сайт помойка ( по портфилу) как раз слюнявит такие темы
очередная лажа про КАПИТАЛИЗМ и прочая херня , ещё со времен Маркса-Энгельса-Ленина в их трудах четко прописаны что и как в капитализме
ну а так этот американский профессор отработал бабло что закажут то и говорит( при этом не теряет( отказывается) от американское гражданство)
едридмадрид 16.04.2020 в 14:36:28 # 746372
Джеймс К. Гэлбрейт
Визит-профессор
Кафедры Общей экономической теории Московской экономической школы МГУ имени М.В.Ломоносова.
В 1994 – 1997 годах был главным техническим советником Государственного планового комитета КНР по проекту макроэкономических реформ.
В соавторстве выпустил два учебника – «Экономическая проблема» (вместе с Робертом Л. Хейлбронером) и «Макроэкономика» (вместе с Уильямом Дэрити мл.), автор книг «Балансирующие акты: технология, финансы и американское будущее» и «Созданные неравными: кризис заработной платы в Америке», а также соавтор книги «Неравенство и промышленные изменения: глобальный взгляд».
Глава ассоциации «Экономисты за сокращение вооружений» (ЭКААР)
Он был председателем международного движения «Экономисты за мир и безопасность» в период с 1996 по 2016 год, в настоящее время руководит проектом Техасского университета по неравенству.
https://mse.msu.ru/teachers/dzhejms-k-gjelbrejt/
это типа спросить американского коммуниста про американский капитализм
Цитата: едридмадрид от 16.04.2020 08:36:28если в светочи капитализма возникает такие идеи, наверное стоит немного прислушаться.
Джеймс К. Гэлбрейт
Визит-профессор
Кафедры Общей экономической теории Московской экономической школы МГУ имени М.В.Ломоносова.
В 1994 – 1997 годах был главным техническим советником Государственного планового комитета КНР по проекту макроэкономических реформ.
В соавторстве выпустил два учебника – «Экономическая проблема» (вместе с Робертом Л. Хейлбронером) и «Макроэкономика» (вместе с Уильямом Дэрити мл.), автор книг «Балансирующие акты: технология, финансы и американское будущее» и «Созданные неравными: кризис заработной платы в Америке», а также соавтор книги «Неравенство и промышленные изменения: глобальный взгляд».
Глава ассоциации «Экономисты за сокращение вооружений» (ЭКААР)
Он был председателем международного движения «Экономисты за мир и безопасность» в период с 1996 по 2016 год, в настоящее время руководит проектом Техасского университета по неравенству.
https://mse.msu.ru/teachers/dzhejms-k-gjelbrejt/
это типа спросить американского коммуниста про американский капитализм
Джеймс К. Гэлбрейт
Визит-профессор
Кафедры Общей экономической теории Московской экономической школы МГУ имени М.В.Ломоносова.
В 1994 – 1997 годах был главным техническим советником Государственного планового комитета КНР по проекту макроэкономических реформ.
В соавторстве выпустил два учебника – «Экономическая проблема» (вместе с Робертом Л. Хейлбронером) и «Макроэкономика» (вместе с Уильямом Дэрити мл.), автор книг «Балансирующие акты: технология, финансы и американское будущее» и «Созданные неравными: кризис заработной платы в Америке», а также соавтор книги «Неравенство и промышленные изменения: глобальный взгляд».
Глава ассоциации «Экономисты за сокращение вооружений» (ЭКААР)
Он был председателем международного движения «Экономисты за мир и безопасность» в период с 1996 по 2016 год, в настоящее время руководит проектом Техасского университета по неравенству.
https://mse.msu.ru/teachers/dzhejms-k-gjelbrejt/
это типа спросить американского коммуниста про американский капитализм
Quote:
В 1994 – 1997 годах был главным техническим советником Государственного планового комитета КНР по проекту макроэкономических реформ
да уж бабло пропагондонов российское, он этот профессор нехило отрабатывает
да и сайт помойка ( по портфилу) как раз слюнявит такие темы
ДБЛ БЛТ
В очередной раз.
Сайт действительно похож на помойку, из-за педрищща, крысы вонючей