Придется отказаться от капитализма

Джеймс К. ГэлбрейтВизит-профессорВ 1994 – 1997 годах был главным техническим советником Государственного планового комитета КНР по проекту макроэкономических реформ.В соавторстве выпустил два учебника – «Экономическая проблема» (вместе с Робертом Л. Хейлбронером) и «Макроэкономика» (вместе с Уильямом Дэрити мл.), автор книг «Балансирующие акты: технология, финансы и американское будущее» и «Созданные неравными: кризис заработной платы в Америке», а также соавтор книги «Неравенство и промышленные изменения: глобальный взгляд».Глава ассоциации «Экономисты за сокращение вооружений» (ЭКААР)Он был председателем международного движения «Экономисты за мир и безопасность» в период с 1996 по 2016 год, в настоящее время руководит проектом Техасского университета по неравенству.https://mse.msu.ru/teachers/dzhejms-k-gjelbrejt/это типа спросить американского коммуниста про американский капитализм