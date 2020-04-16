Свидетели Секты Святого Коронавируса

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danilov 16 Апреля 2020 в 15:08:48
Мне надоело отвечать одно и то же, поэтому соберу всё сюда, в этот пост.
1. Мы наблюдаем самую большую манипуляцию человеческим сознанием и самую большую мистификацию за всю историю человечества. Вбросы направляются и регулируются грамотно. Если уйти от эмоций и беспристрастно наблюдать за вбросами, сидя на другом края планеты, то становится очевидным: только паника начинает идти на спад (люди не могут паниковать вечно!), тут же происходит новый вброс. Рефрижираторы, морги, ледовые стадионы, горы трупов, «мы все умрем» - вбросы идут постоянно.
2. Вирус есть, никто этого не отрицает. Однако, за всеми этими локдаунами и карантинами стоит не забота о людях, не забота о здоровье человечества, а совершенно иные цели.
3. Понаблюдайте, как СМИ преподносят информацию - и официальные, и блоггеры. Некрологи в черных рамках. Жуткие рассказы в мельчайших подробностях, как «отец семерых детей заболел и как он умирал, как ужасно это было».
Но любая смерть страшна! Любая ужасна! Никто из людей не уходит на розовые облачка с улыбкой на устах. Давайте будем в красках описывать каждую смерть? Что происходит с человеком, умирающим от рака мозга, например. Да хотя бы с умирающим от бактериальной пневмонии. Манипуляция страшными подробностями должна быть уголовно наказуема. Или вот, блоггер пишет: «на моей улице заразился и умер сначала муж, а потом жена. Страшно ходить мимо их пустого дома. Они недавно сделали ремонт. Им было 83 и 88 лет».
Мне очень жаль этих достойных людей. Но за подобный массаж слезной железы коленом я бы эти самые колени блоггерам вырывала. А вот это «они недавно сделали ремонт» - это какой-то особый цинизм для наших пожилых людей.
«От этого вируса нет лечения!» - лечение любого гриппа направлено на снятие симптомов.
«Умерли от коронавируса» - от вируса не умирают.
«Надо ждать, когда изобретут вакцину!» - вакцина не панацея, она не действует всю жизнь.
«Надо всем сидеть в карантине и под замками до скончания века!» - любая эпидемия идет на спад, только когда выработан коллективный иммунитет (60-70% населения переболели в той или иной форме, в данном случае 75% населения вообще никогда не узнают, что болели, все проходит бессимптомно).
«Вы хотите, как в Италии?» - Италия своими руками создала прецедент из-за внутрибольничной мультипликации вируса. Сейчас то же самое происходит в других странах (в Америке, например).
4. Нас пичкают страшилками, часто фейковыми (чего стоит этот вчерашний вой про 9-часовые очереди из скорых в Москве), но никто не говорит о хорошем: сколько человек излечилось, что происходит ВНЕ Италии и США.
5. Вообще, вектор новостей очень интересен. Я читаю комменты и вижу, что все комментаторы говорят только о Европе и США. А знаете ли вы, что в Японии все открыто? Даже бары? Что в Корее, в моем любимом Сеуле, люди спокойно гуляют, любуются цветущими деревьями, занимаются спортом в парках?
Все мои японские друзья ходят на работу в офисы (кстати, в Сайгоне офисы японских компаний тоже открыты). Знаете ли вы как выглядел тот самый знаменитый китайский локдаун? Если нет, то я привожу карту, смотрите.
6. «Вы хотите как в Италии?». Я живу в Азии. И вот, что расскажу. С 23 по 29 января у нас был Лунный Новый год. Время, когда миллионы жителей Азии перемещаются по всему региону. Нас здесь 2 миллиарда, если что. В то время в воздухе ежеминутно (!) находилось около миллиона человек. И я в том числе. В период с 23 января по 15 февраля у меня было 10 перелетов - Сингапур, Лаос, Таиланд, Индия, Индонезия, мой родной Вьетнам. Во Вьетнаме и в Таиланде были сотни тысяч китайских туристов.
Если бы этот вирус был и вправду так опасен и так заразен, то из 2 миллиардов населения Азии уже мало кто бы остался в живых. Были бы горы трупов среди стюардесс, продавцов магазинов, таксистов, массажисток, фей любви - то есть, тех, кто в прямом и близком контакте.
И знаете что? Их нет, этих гор трупов, передвижных моргов, душераздирающих подробностей в СМИ о «папочка, не умирай». Во Вьетнаме проживает 98 миллионов человек. Заболело около 300. Не умер никто. В Таиланде, центре мирового туризма и дешевой любви, 2500 заболевших (1150 благополучно выздоровели, умерло 30 с чем-то). Это страны, которые рядом с Китаем и которые просто Вавилон по пассажиропотоку и количеству иностранцев. СМИ пишут, что в Италию вирус завезли 2 китайских туриста. А у нас их было сотни тысяч, если не миллионы! И...ничего.
Сейчас кто-то обязательно прийдет и заведет обычную шарманку: «так мало случаев, потому что мало тестируют, не проверяют покойных на вирус». Так ведь и нет этих гор трупов. Все больницы и морги работают в обычном режиме. Никакого страшного ужасного ужаса. Тестирование всех умерших на вирус - это натягивание совы на глобус. Давайте всех умерших тестировать на герпес или вирус папилломы человека. Он будет у большинства. Значит ли это, что все умерли от герпеса?
Кстати, еще одно отличие Азии от Европы. Если в Европе при любых симптомах люди (накрученные паникой) бегут в больницу и требуют положить их в палату, то в моих краях говорят: «лучше я посижу дома, понаблюдаю за своим состоянием, буду пить много чая. В больнице меня скорее могут заразить чем-то». Вьетнам сразу признал, что одним из главных очагов инфекции стала больница в Ханое - об этом сообщили все СМИ. Внутрибольничное распространение вируса надо пресекать, а не поощрять.
7. «Мы сидим в карантине во имя спасения человечества. Чем дольше карантин, тем лучше».
Про коллективный иммунитет я говорила выше.
Про бессмысленность локдаунов в то время, как вирус уже есть везде и карантины не снижают его распространение - это уже очевидно всем.
Про то, что как только карантин снимут, пойдет новая волна, понятно даже ребенку.
А теперь немного о другом.
Например, снова о Таиланде. 2000 заболевших за все время эпидемии - и 3 миллиона безработных (это только официально) за последнюю неделю.
Ежегодно в мире от голода умирает 9 миллионов человек, из них 6 миллионов дети - это в условиях отсутствия экономического кризиса (а то, что сейчас мир вошел не просто в кризис, а в пике, тоже понятно). Когда блоггер призывает нас оплакать двух итальянских старичков, только-только сделавших ремонт в доме, в свои 80+ - и все рыдают и покрываются мурашками от мысли «мы все умрем» - в день около 20 тысяч человек умерло от голода.
Дальнейшие карантины и локдауны толкают человечество в экономическую и политическую пропасть. Их цинизм заключается как раз в том, чтобы «подчистить» популяцию человеков на планете через увеличение нищеты и голода.
8. Нас всех одномоментно лишили прав и свобод, посадили за железные занавесы, внедрили тотальный контроль - и никто даже не пикнул. Наоборот, радуются, не хотят «рефрижераторов и гор трупов».
Майдан в Украине начался с того, что милиция избила студентов. Вчера моя украинская часть ленты была полна новостей о том, как полиция избивает (и даже калечит!) «нарушителей» карантина, обычных людей - и...ничего. «Мы не хотим, как в Италии. Надо сидеть дома. Даешь локдаун до сентября». Оказывается, все так просто. Сначала надо всех запугать до икоты, а потом можно делать с массами все, что угодно.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10214587468234431&id=1653499115
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