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Мнения
Умереть от коронавируса и умереть с коронавирусом
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NBE 24 Апреля 2020 в 12:19:40
Есть разница между умереть от коронавируса и умереть с коронавирусом. Данные о смертности регистрируются в соответствии с рекомендациями ВОЗ, которая требует практически во всех случаях указывать CoViD-19 как причину смерти, или как состояние сопутствующее смерти. Ниже приведу пример из рекомендаций ВОЗ: в графе "причина смерти" - указано, что человек умер от гиповолемического шока, который произошел из-за разрыва аорты в результате дтп; в графе "другие состояния, сопутствующие смерти" указывается covid-19!

Причем covid-19 можно указать как причину смерти, даже не прибегая к лабораторным анализам, а основываясь только на эпидемиологической ситуации, т.е. если на данной территории были выявлены 1000 инфицированных, то можно предположить, что умерший тоже инфицирован и, не имеет значения, что он умер от другой патологии. Вот так ВОЗ накручивает счетчик смертности от covid-19.

Ссылка на официальный сайт ВОЗ, по которой можно ознакомиться с данными рекомендациями:

https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 24.04.2020 в 16:11:16   # 747456
А может быть стоит поставить вопрос несколько иначе? Если бы не коронавирус, можно было пожить еще немного?
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  Skype 24.04.2020 в 16:14:16   # 747457
Цитата: Zoggyla от 24.04.2020 10:11:16
А может быть стоит поставить вопрос несколько иначе? Если бы не коронавирус, можно было пожить еще немного?


Думаю что нет, ресурс организма ограничен у всех по разному. Ни кто не знает когда она придет и ее ни кто не ждет, все живут так как будто в запасе 10 жизней. И я не исключение
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  Zoggyla 24.04.2020 в 16:16:18   # 747458
Цитата: Skype от 24.04.2020 10:14:16
Цитата: Zoggyla от 24.04.2020 10:11:16
А может быть стоит поставить вопрос несколько иначе? Если бы не коронавирус, можно было пожить еще немного?


Думаю что нет, ресурс организма ограничен у всех по разному. Ни кто не знает когда она придет и ее ни кто не ждет, все живут так как будто в запасе 10 жизней. И я не исключение
А между тем статистика показывает, что люди с диабетом без коронавируса вполне могли бы еще пожить.
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  Нана 24.04.2020 в 17:24:59   # 747467
ОБМАН КОРОНАВИРУСА - пневмония как симптом....
https://www.youtube.com/watch?v=AhGEJ5_nTW0
Препарат от COVID-19 успешно прошел испытания
https://tengrinews.kz/medicine/preparat-ot-covid-19-uspeshno-proshel-ispyitaniya-395838/
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  Софруджу 24.04.2020 в 17:44:02   # 747471
Полный интернет шуток
-Доктор, что пишем в заключении о смерти?
-Коронавирус
-Доктор, но у него же два ножевых и огнестрел
-Ладно пиши - корронавирус с сопутствующими заболеваниями
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  NBE 24.04.2020 в 17:48:41   # 747475
Утром проснулася: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно. Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного коронавируса.
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  NBE 24.04.2020 в 17:55:55   # 747477
Цитата: Zoggyla от 24.04.2020 10:16:18
Цитата: Skype от 24.04.2020 10:14:16
Цитата: Zoggyla от 24.04.2020 10:11:16
А может быть стоит поставить вопрос несколько иначе? Если бы не коронавирус, можно было пожить еще немного?


Думаю что нет, ресурс организма ограничен у всех по разному. Ни кто не знает когда она придет и ее ни кто не ждет, все живут так как будто в запасе 10 жизней. И я не исключение
А между тем статистика показывает, что люди с диабетом без коронавируса вполне могли бы еще пожить.

никто не говорит что коронавирус - фейк, просто есть подозрения у очень многих людей, и среди них не глупые инфекционисты и вирусологи, что коронавирус намного ужаснее, чем сильный грипп. Сильный грипп кстати тоже неплохо косит людей со слабым иммунитетом и сопутсвующими заболеваниями, но никто не поднимает панику. Коронавирус это массовый психоз, которым воспользовались все кому не лень, начиная с ВОЗ.
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  старик 24.04.2020 в 19:45:01   # 747507
Quote:
Данные о смертности регистрируются в соответствии с рекомендациями ВОЗ, которая требует практически во всех случаях указывать CoViD-19 как причину смерти, или как состояние сопутствующее смерти.
Отсюда вывод что ВОЗ старается нагнать на мир страху в надежде получить дополнительное бабло на БОРЬБУ".
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  Рамзес 24.04.2020 в 20:01:40   # 747520
Цитата: старик от 24.04.2020 13:45:01
Quote:
Данные о смертности регистрируются в соответствии с рекомендациями ВОЗ, которая требует практически во всех случаях указывать CoViD-19 как причину смерти, или как состояние сопутствующее смерти.
Отсюда вывод что ВОЗ старается нагнать на мир страху в надежде получить дополнительное бабло на БОРЬБУ".

И не только ВОЗ а все кто у кормушек сей час,на этом деле столько бабла мутят по ходу.
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