Умереть от коронавируса и умереть с коронавирусом

Данные о смертности регистрируются в соответствии с рекомендациями ВОЗ, которая требует практически во всех случаях указывать CoViD-19 как причину смерти, или как состояние сопутствующее смерти.

Quote:Отсюда вывод что ВОЗ старается нагнать на мир страху в надежде получить дополнительное бабло на БОРЬБУ".