Умереть от коронавируса и умереть с коронавирусом

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NBE 24 Апреля 2020 в 12:19:40
Причем covid-19 можно указать как причину смерти, даже не прибегая к лабораторным анализам, а основываясь только на эпидемиологической ситуации, т.е. если на данной территории были выявлены 1000 инфицированных, то можно предположить, что умерший тоже инфицирован и, не имеет значения, что он умер от другой патологии. Вот так ВОЗ накручивает счетчик смертности от covid-19.
Ссылка на официальный сайт ВОЗ, по которой можно ознакомиться с данными рекомендациями:
https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 24.04.2020 10:11:16
А может быть стоит поставить вопрос несколько иначе? Если бы не коронавирус, можно было пожить еще немного?
А может быть стоит поставить вопрос несколько иначе? Если бы не коронавирус, можно было пожить еще немного?
Думаю что нет, ресурс организма ограничен у всех по разному. Ни кто не знает когда она придет и ее ни кто не ждет, все живут так как будто в запасе 10 жизней. И я не исключение
Цитата: Skype от 24.04.2020 10:14:16А между тем статистика показывает, что люди с диабетом без коронавируса вполне могли бы еще пожить.
Думаю что нет, ресурс организма ограничен у всех по разному. Ни кто не знает когда она придет и ее ни кто не ждет, все живут так как будто в запасе 10 жизней. И я не исключение
Цитата: Zoggyla от 24.04.2020 10:11:16
А может быть стоит поставить вопрос несколько иначе? Если бы не коронавирус, можно было пожить еще немного?
А может быть стоит поставить вопрос несколько иначе? Если бы не коронавирус, можно было пожить еще немного?
Думаю что нет, ресурс организма ограничен у всех по разному. Ни кто не знает когда она придет и ее ни кто не ждет, все живут так как будто в запасе 10 жизней. И я не исключение
https://www.youtube.com/watch?v=AhGEJ5_nTW0
Препарат от COVID-19 успешно прошел испытания
https://tengrinews.kz/medicine/preparat-ot-covid-19-uspeshno-proshel-ispyitaniya-395838/
-Доктор, что пишем в заключении о смерти?
-Коронавирус
-Доктор, но у него же два ножевых и огнестрел
-Ладно пиши - корронавирус с сопутствующими заболеваниями
Цитата: Zoggyla от 24.04.2020 10:16:18
Цитата: Skype от 24.04.2020 10:14:16А между тем статистика показывает, что люди с диабетом без коронавируса вполне могли бы еще пожить.
Думаю что нет, ресурс организма ограничен у всех по разному. Ни кто не знает когда она придет и ее ни кто не ждет, все живут так как будто в запасе 10 жизней. И я не исключение
Цитата: Zoggyla от 24.04.2020 10:11:16
А может быть стоит поставить вопрос несколько иначе? Если бы не коронавирус, можно было пожить еще немного?
А может быть стоит поставить вопрос несколько иначе? Если бы не коронавирус, можно было пожить еще немного?
Думаю что нет, ресурс организма ограничен у всех по разному. Ни кто не знает когда она придет и ее ни кто не ждет, все живут так как будто в запасе 10 жизней. И я не исключение
никто не говорит что коронавирус - фейк, просто есть подозрения у очень многих людей, и среди них не глупые инфекционисты и вирусологи, что коронавирус намного ужаснее, чем сильный грипп. Сильный грипп кстати тоже неплохо косит людей со слабым иммунитетом и сопутсвующими заболеваниями, но никто не поднимает панику. Коронавирус это массовый психоз, которым воспользовались все кому не лень, начиная с ВОЗ.
Данные о смертности регистрируются в соответствии с рекомендациями ВОЗ, которая требует практически во всех случаях указывать CoViD-19 как причину смерти, или как состояние сопутствующее смерти.Отсюда вывод что ВОЗ старается нагнать на мир страху в надежде получить дополнительное бабло на БОРЬБУ".
Цитата: старик от 24.04.2020 13:45:01
Quote:
Quote:
Данные о смертности регистрируются в соответствии с рекомендациями ВОЗ, которая требует практически во всех случаях указывать CoViD-19 как причину смерти, или как состояние сопутствующее смерти.Отсюда вывод что ВОЗ старается нагнать на мир страху в надежде получить дополнительное бабло на БОРЬБУ".
И не только ВОЗ а все кто у кормушек сей час,на этом деле столько бабла мутят по ходу.