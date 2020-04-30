Токаев прекратил полномочия Дариги. Что это значит?

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danilov 02 Мая 2020 в 16:59:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 02.05.2020 в 17:05:46 # 748635
рейтинг помойки титусной ( по портфилу) падает, даже НАКРУТКИ посещения и активность троллей лахтинских ватников не помогает,
вот и нужно всякие мнения, тем более касаемо семьи
едридмадрид 02.05.2020 в 17:08:41 # 748637
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил позаботиться о пострадавших жителям Туркестанской области
«В сёлах Женис и Жана Турмыс Туркестанской области произошло подтопление, вызванное прорывом дамбы на водохранилище в Узбекистане. Сегодня Премьер-министр А.Мамин и аким У.Шукеев доложили о принимаемых мерах по эвакуации жителей сел. Поручил оказать помощь пострадавшим семьям», - написал глава Акорды в Twitter
После этого предупреждают Моську, что к ее собственной жопе подкрадывается пушной зверек...
АБР: в регионе Центральной Азии ожидается небывалый экономический спадQuote:
30.04.2020
Ранее АБР спрогнозировал замедление роста экономики Узбекистана из-за пандемии, но отметил, что власти страны предпринимают все необходимые меры по ее скорейшему восстановлению.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Размер и масштабы экономического спада в регионе Центральной Азии из-за пандемии коронавируса будут беспрецедентными.Эксперт о сильном экономическом кризисе, вызванном пандемией
Об этом говорится в докладе Азиатского банка развития (АБР) https://blogs.adb.org/ru/it-s-time-central-asia-do-whatever-it-takes-minimize-pandemic-s-economic-impact.
Эксперты отмечают: директивным органам и центральным банкам республик, в том числе Узбекистана, необходимо предпринять решительные действия для того, чтобы поддержать экономику региона на плаву в разгар пандемии.
Между тем COVID-19 и многочисленных ограничений, введенных с прошлого месяца, окажет серьезное влияние на всю мировую экономику, которая переживет продемонстрирует в этом году спад, говорится в докладе.
"Вспышка COVID-19 приведет мировую экономику к серьезной рецессии в 2020 году. С начала марта пандемия быстро распространилась по Центральной и Западной Азии, которая включает в себя Афганистан, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан", — отмечают специалисты.
...
Читать далее: https://uz.sputniknews.ru/economy/20200430/14037669/ABR-v-regione-Tsentralnoy-Azii-ozhidaetsya-nebyvalyy-ekonomicheskiy-spad.html
30.04.2020
Ранее АБР спрогнозировал замедление роста экономики Узбекистана из-за пандемии, но отметил, что власти страны предпринимают все необходимые меры по ее скорейшему восстановлению.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Размер и масштабы экономического спада в регионе Центральной Азии из-за пандемии коронавируса будут беспрецедентными.Эксперт о сильном экономическом кризисе, вызванном пандемией
Об этом говорится в докладе Азиатского банка развития (АБР) https://blogs.adb.org/ru/it-s-time-central-asia-do-whatever-it-takes-minimize-pandemic-s-economic-impact.
Эксперты отмечают: директивным органам и центральным банкам республик, в том числе Узбекистана, необходимо предпринять решительные действия для того, чтобы поддержать экономику региона на плаву в разгар пандемии.
Между тем COVID-19 и многочисленных ограничений, введенных с прошлого месяца, окажет серьезное влияние на всю мировую экономику, которая переживет продемонстрирует в этом году спад, говорится в докладе.
"Вспышка COVID-19 приведет мировую экономику к серьезной рецессии в 2020 году. С начала марта пандемия быстро распространилась по Центральной и Западной Азии, которая включает в себя Афганистан, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан", — отмечают специалисты.
...
Читать далее: https://uz.sputniknews.ru/economy/20200430/14037669/ABR-v-regione-Tsentralnoy-Azii-ozhidaetsya-nebyvalyy-ekonomicheskiy-spad.html
Центральной Азии нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать экономические последствия пандемии https://blogs.adb.org/ru/it-s-time-central-asia-do-whatever-it-takes-minimize-pandemic-s-economic-impact
Директивным органам и центральным банкам необходимо предпринять смелые действия для поддержания экономики региона на плаву и сдерживания пандемии.
Вспышка COVID-19 приведет мировую экономику к серьезной рецессии в 2020 году. С начала марта пандемия быстро распространилась по Центральной и Западной Азии, которая включает в себя Афганистан, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
...
Директивным органам и центральным банкам необходимо предпринять смелые действия для поддержания экономики региона на плаву и сдерживания пандемии.
Вспышка COVID-19 приведет мировую экономику к серьезной рецессии в 2020 году. С начала марта пандемия быстро распространилась по Центральной и Западной Азии, которая включает в себя Афганистан, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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