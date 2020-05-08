Павел Дуров ответил Дудю на фильм о "Кремниевой долине"

Как устроена IT-столица мира / вДудьКое-что из внутренностей:0:01 Зачем мы это сняли2:05 $10 000 в месяц за дом - это очень скромное жилье3:46 Как работает инвестфонд5:01 Заработать первый $1 000 000 в 21 год - как это?7:36 Бесплатная еда и велики в офисе Google10:35 Два ютуб-канала, которые помогают Дудю в самоизоляции15:23 Как создать мобильный ютуб, если ты из Медведково19:19 «Мой бюджет был 300 рублей в день»21:14 Дом стартаперов в Сан-Франциско25:54 Двойник Дудя37:00 Родиться в Ульяновске и рисовать для всего мира45:59 Почему стартапы начинают в гараже50:49 «Экономика должна быть не как арбуз, а как гроздь винограда»52:03 Профессоры в университете - тоже стартаперы59:19 Сейчас вы захотите поступить в Стэнфордский университет1:01:24 Как правильно: Силиконовая долина или Кремниевая?1:03:33 «В Америке лучше кинуть какашкой в лицо, чем обосрать чужую работу»1:06:02 Как за 5 минут заставить купить кошку (не показывайте это своим детям)1:10:49 А сейчас вы создадите стартап1:14:09 «Толерантность к провалу - важнейшая часть игры»1:19:21 Сколько. Здесь. Зарабатывают1:22:41 Долина – это не только миллионеры1:27:13 Быть миллиардером, но не понтоваться - как это?1:31:27 Главная проблема Долины1:36:10 Tesla – мыльный пузырь?1:41:05 Дудя соблазняют1:42:31 Главный русский в Долине1:49:13 Как стартаперы ищут деньги1:53:40 «Мой ребенок купил акции Google»1:58:59 Как появилось приложение MSQRD. И зачем его купил фейсбук2:08:39 Белорусы - очень крутые в IT. Как так получилось?2:11:31 Почему исчезла маска Лукашенко2:15:14 «У стартаперов в Белоруссии нечего отобрать, поэтому их поддерживают»2:19:29 Белорусское Сколково – это что?2:20:35 Коронавирус убил Долину?2:26:46 Кто поднялся на пандемии2:32:09 Ну теперь-то Tesla точно рухнет?2:37:59 Как Крым повлиял на Долину2:39:14 Стоит ли уезжать из России2:48:34 «Важнее жить, для чего ты родился, чем там, где ты родился»2:52:52 Повторить Долину - реально?2:55:01 Сколково – провал. Почему так?3:04:17 В чем шанс России