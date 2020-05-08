Павел Дуров ответил Дудю на фильм о "Кремниевой долине"

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Hairless 08 Мая 2020 в 13:12:04
В целом, на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту – обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах. Считаю своим долгом рассказать о недостатках Америки для того, чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников. Ниже – 7 причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину.
1. Полицейское государство
Несмотря на имидж страны свободы, США – жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Если Вы думаете, что Вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки. Как я рассказывал, мы в Telegram тоже сталкивались с давлением ФБР в ходе поездки в Сан-Франциско в 2016 году.
2. Недоступное здравоохранение
Система здравоохранения США – неэффективная и дорогая, в результате чего многие эмигранты летают лечиться в Восточную Европу – это выходит дешевле. В среднем, жители США не являются здоровыми: США находится на первом месте по ожирению среди развитых стран. Возможные причины этого – слабо регулируемая пищевая промышленность, низкая культура приема пищи и стресс.
3. Ограниченность культурной жизни
Кремниевая долина – это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью. Ближайший город, Сан-Франциско,– тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных. Парадоксально, что Сан-Франциско – единственное место за всю историю моих путешествий, где на меня было совершено нападение днем в центре города.
4. Посредственное среднее образование
Качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. Америка занимает лишь 38 место по качеству обучения математике в школах (из 79 исследованных стран). Все победители чемпионатов мира по информатике, которые выступают за именитые американские вузы, – этнические китайцы, получившие образование в китайских школах и переехавшие в США. Несмотря на это, США занимает на этих соревнованиях первые места значительно реже, чем Китай или Россия.
5. Высокие налоги
США – страна высоких налогов, и успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству. При этом США – единственное государство в мире, которое продолжает требовать подоходный налог со своих граждан даже после того, как они покинули страну. Паспорт Соединенных Штатов – это экономическое крепостное право, которое всегда с Вами независимо от того, в какой точке земного шара Вы живете. Конечно, можно пытаться отказаться от гражданства США, но – как показал печальный пример Олега Тинькова – и это не всегда работает. В Восточной Европе прямые налоги значительно ниже, чем в США, а в странах вроде ОАЭ и вовсе равны нулю.
6. Дороговизна разработки
Кремниевая долина – место высоких цен не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологического бизнеса. Сами предприниматели-эмигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины. Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей. В итоге эмигранты предпочитают сотрудничать с программистами и дизайнерами из Восточной Европы, но и это нередко дается им с трудом в силу 10-часовой разницы во времени. В этом смысле намного проще руководить разработкой из часового пояса, близкому к Восточной Европе или Индии.
7. Слабые перспективы рынка в XXI веке
Американский рынок – перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета, представляющий лишь 4% населения земли. Еще 10 или 20 лет назад казалось, что все глобальные проекты могут быть запущены только из Кремниевой долины, – и это было обосновано. Тогда США предоставлял собой самый большой единый интернет-рынок, и все новые проекты, такие как YouTube и Instagram, было проще запускать именно оттуда.
В последние годы это уже не так: самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают как раз за пределами Кремниевой долины. В качестве примера можно привести TikTok с 800 миллионами пользователей, или Telegram с 400 миллионами активных пользователей. На прошлой неделе индийский образовательный стартап Byju достиг капитализации в 10 миллиардов долларов. Это закономерно: сегодня Индия, а не США, представляет собой самый крупный открытый интернет-рынок. Не случайно доля индийских пользователей в Telegram превышают долю пользователей из любой другой страны. Мы рады, что наша штаб-квартира расположена относительно недалеко от этой страны, а не на обратной стороне земного шара.
Заключение
США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты.
Права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии. Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня – сродни покупке актива на пике стоимости.
https://t.me/durov_russia/21
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 08.05.2020 в 16:02:19 # 749207
Цитата: htmaker от 08.05.2020 08:24:06баррель чуйки стоит как танкер нефти. Легализовать если какой приток бабла
Поговаривают что чуйская долина бодрее кремниевой
Поговаривают что чуйская долина бодрее кремниевой
KapitanNemo 08.05.2020 в 17:17:51 # 749210
Цитата: старик от 08.05.2020 14:24:16
Что то защитников "великих " не слышно.
Что то защитников "великих " не слышно.
Серьезно, Старик?
Кого великих? Говорится про мир ИТ, причём здесь великие?
Пункт 4, важен только для ИТ компаний которым нужны инженеры. В США большинство старается получить гуманитарное образование - к интеллигенции стремятся и как правило интеллигенты заправляют этими компаниями.
У Сатьи Наделы хобби - поэзия!
У Тима Кукка - бизнес образование после инженерного
У Цукерберга - психология и ИТ инженерия
У Стива Джобса - интерес был в философии и восточным религиям (ездил в Индию изучать)
В США очень делают сильный упор на обучение выражать свои мысли оперируя фактами (даже если факты высосаны из пальца): посмотрите на видео, строители, фермеры и другие мало образованные толкают речи круче казахстанских министров.
https://youtu.be/6QRPvaK4DrQ
Поэтому критика Дурова адекватна.
Те кто в инвестициях и инновациях разбираются, понимают что главный плюс силиконовой долины это инвесторы. И едут туда только за этим. И те кто давал интервью не будут кусать руку с которой кормятся. А разработку это глупо производить там на месте.
Все остальное правда!
Цитата: Wolfkz от 08.05.2020 15:56:36
Фильм Дудя еще не досмотрел, только начало с полчаса. Но примерно понимаю о чем речь. Мотивация и т. п.
Поэтому критика Дурова адекватна.
Те кто в инвестициях и инновациях разбираются, понимают что главный плюс силиконовой долины это инвесторы. И едут туда только за этим. И те кто давал интервью не будут кусать руку с которой кормятся. А разработку это глупо производить там на месте.
Фильм Дудя еще не досмотрел, только начало с полчаса. Но примерно понимаю о чем речь. Мотивация и т. п.
Поэтому критика Дурова адекватна.
Те кто в инвестициях и инновациях разбираются, понимают что главный плюс силиконовой долины это инвесторы. И едут туда только за этим. И те кто давал интервью не будут кусать руку с которой кормятся. А разработку это глупо производить там на месте.
Смотря на каком уровне компания. В начале проще нанять в Индии или Киеве. Если хочешь успех то нужны крутые спецы и они стоят дорого и как правило сконцентрированы в Калифорнии.
Разница между топ и просто хорошим не большая, но если ваша компания типа Фейсбук и этот топ хотяб на 1% лучше, то это имеет большую разницу.
Пример: если топ инженеру надо плотить $500.000 в год а хорошему $200.000. Топ лучше всего на 1%.
У Фейсбука более 2 млрд активных пользователей в месяц. Это примерно $2 млрд 1% от 2 млрд ~ $20 млн. Итог топ окупается за 1 месяц.
В Калифорнии много спецов который получают более $1 млн в год. Просто работая инженером с 8-ю лет стажа и выше.
Зарплаты спецов
https://www.levels.fyi/
Как устроена IT-столица мира / вДудь
https://www.youtube.com/watch?v=9lO06Zxhu88&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=9lO06Zxhu88&feature=emb_logo
Кое-что из внутренностей:
0:01 Зачем мы это сняли
2:05 $10 000 в месяц за дом - это очень скромное жилье
3:46 Как работает инвестфонд
5:01 Заработать первый $1 000 000 в 21 год - как это?
7:36 Бесплатная еда и велики в офисе Google
10:35 Два ютуб-канала, которые помогают Дудю в самоизоляции
15:23 Как создать мобильный ютуб, если ты из Медведково
19:19 «Мой бюджет был 300 рублей в день»
21:14 Дом стартаперов в Сан-Франциско
25:54 Двойник Дудя
37:00 Родиться в Ульяновске и рисовать для всего мира
45:59 Почему стартапы начинают в гараже
50:49 «Экономика должна быть не как арбуз, а как гроздь винограда»
52:03 Профессоры в университете - тоже стартаперы
59:19 Сейчас вы захотите поступить в Стэнфордский университет
1:01:24 Как правильно: Силиконовая долина или Кремниевая?
1:03:33 «В Америке лучше кинуть какашкой в лицо, чем обосрать чужую работу»
1:06:02 Как за 5 минут заставить купить кошку (не показывайте это своим детям)
1:10:49 А сейчас вы создадите стартап
1:14:09 «Толерантность к провалу - важнейшая часть игры»
1:19:21 Сколько. Здесь. Зарабатывают
1:22:41 Долина – это не только миллионеры
1:27:13 Быть миллиардером, но не понтоваться - как это?
1:31:27 Главная проблема Долины
1:36:10 Tesla – мыльный пузырь?
1:41:05 Дудя соблазняют
1:42:31 Главный русский в Долине
1:49:13 Как стартаперы ищут деньги
1:53:40 «Мой ребенок купил акции Google»
1:58:59 Как появилось приложение MSQRD. И зачем его купил фейсбук
2:08:39 Белорусы - очень крутые в IT. Как так получилось?
2:11:31 Почему исчезла маска Лукашенко
2:15:14 «У стартаперов в Белоруссии нечего отобрать, поэтому их поддерживают»
2:19:29 Белорусское Сколково – это что?
2:20:35 Коронавирус убил Долину?
2:26:46 Кто поднялся на пандемии
2:32:09 Ну теперь-то Tesla точно рухнет?
2:37:59 Как Крым повлиял на Долину
2:39:14 Стоит ли уезжать из России
2:48:34 «Важнее жить, для чего ты родился, чем там, где ты родился»
2:52:52 Повторить Долину - реально?
2:55:01 Сколково – провал. Почему так?
3:04:17 В чем шанс России