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danilov 12 Мая 2020 в 08:12:53
lend - одолжить, ссудить
lease - аренда, прокат, лизинг
Т.е. по русски говоря предоставить в лизинг. Это была продажа, а не альтруизм. Капитализм и слова такие дивные несовместимы.
Так, ради исторической правды. Они сначала Великобритании предоставляли "помощь" только после оплаты. После того, как полностью вывернули карманы британцев, получив их ЗВР, была придумана схема ленд-лиза. Кредит с отсрочкой платежа.
Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США 11 марта 1941 года. По этой схеме "помощь" получила Великобритания, Греция, Китай.
30 октября 1941 года Рузвельт сообщил Сталину о том, что Советскому Союзу предоставляется крупный кредит на 1 миллиард долларов.
7 ноября США сообщили Москве о том, что они распространяют на Советский Союз режим ленд-лиза. Сам документ по ленд-лизу был подписан Молотовым 11 июня 1942г во время поездки в США.
А до ноября 1941 СССР покупал у США "гуманитарку". И крейсер «Эдинбург», подбитый в мае 1942, вероятно вез золото в счет оплаты этих поставок.
Но и тут вот в чем штука. Ленд-лиз заработал только в 1943-1945 годах, в 1941-1942 поставки были незначительны. Т.е. товар массово пошел после перелома, когда в победе СССР была уверенность, точнее уверенность в том, что будет с кого взыскать долг. И долг они предъявили.
По схеме оплаты СССР должен был поставить в США обратный ленд-лиз. И если насчет вооружений вопросов не возникало, то возвращать одежду, медикаменты и продовольствие на выставленную американцами сумму 1279 млн долларов разрушенный войной СССР был не в состоянии. После чего СССР напомнил американцам о своей роли, мол не по братски ведете себя.
США не поняли логики такого бизнеса и заморозили послевоенные поставки в СССР под льготное кредитование 2,4% годовых.
В апреле 1947 в Москву прилетел госсекретарь США Маршал, где опять напомнил, что ленд-лиз это льготный кредит, который платят все кроме СССР, чем ставят правительство в неудобное положение перед Конгрессом. Но получил отказ.
К 1949 году США снизили свои требования до 1 млрд. долларов. К концу 1950-го СССР согласился на выплату 240 млн дол., США снизил требование до 800 млн.
В 1972 году президент Никсон и Брежнев договорились о выплате $722 млн до 2001 года (Соглашение между Правительством СССР и Правительством Соединённых Штатов Америки о торговле), но выплаты прекратились после введения США поправки Джексона-Вэника. 3 транша на общую сумму в 48 млн долларов успели выплатить.
В 1990 Горбачев с Бушем старшим договорились о выплате по ленд-лизу 674 млн до 2030г, но рухнул СССР.
При Ельцине, правоприемница СССР - Россия, вернулась к договоренности. В итоге долг по ленд-лизу был полностью погашен в 2006 году.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Другое дело, что испортившиеся отношения СССР и США не позволили решить проблемы с оплатой так, как это подобало недавним союзникам.