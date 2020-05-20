Убить Билла, или Как появляются теории заговора?

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философ 20 Мая 2020 в 21:30:59
В 2011 году Робин Кук публикует книгу, в которой детально описывает распространение фиктивного вируса, передаваемого через воздух, о всевозможных попытках его выявить и сдержать потери социального порядка в условиях пандемии.
Четырьмя годами позже, в своем выступлении на Ted Билл Гейтс предупреждает, что наибольшим риском для человечества является не ядерная война, а инфекционный вирус. Эти два события описывают одинаковые гипотетические сценарии фильма Стивена Содерберга «Заражение», который сейчас, на фоне бушующей пандемии, поймал вторую волну популярности.
Однако в 2020 году именно Биллу Гейтсу выпадает честь нести корону первенства во всей этой унизительной и смехотворной инфодемии. Именно этот человек вынужден принимать на себя удары СМИ и нести на себе крест дезинформации. Но вопрос: почему именно Билл?
Слияние антивакцинаторов, конспирологических групп и ультраконсервативных движений в США в один щелчок обеспечили Гейтсу дурную славу в киберпространстве. Хоть эти группы и различаются по своей цели, все они используют общую тему для дезинформации, распространения лжи и создания паники в обществе.
Да, Гейтс о пандемии предупреждал, и да, он непосредственно связан с вакцинами. Но обвинять его в создании вируса, чтобы в дальнейшем нажиться на вакцинах – это и смешно, и грустно.
Может, моя точка зрения не понравится, но на пандемии коронавируса это не закончится, и в будущем подобных болезней будет еще больше. И не потому, что кто-то искусственно создает эти вирусы. А потому, что человеческое население уже переходит критическую черту. И это нормальное развитие в природе, где микроорганизмы и паразиты находят свою нишу в популяции.
Сто лет назад люди чаще умирали от болезней – господствовал естественный контроль через болезни и вирусы. Сейчас же здравоохранение и вакцинации позволяют нам жить гораздо дольше. И это как раз-таки то, что пропагандирует фонд Гейтса, – глобальное улучшение здравоохранения и распространение вакцин в развивающихся странах. Однако его деятельность вызвала необоснованные обвинения в том, что Гейтс причиняет бедным людям вред, давая им ненужные лекарства и финансируя разработку генетически модифицированных сельскохозяйственных культур, дабы сократить население планеты.
И тут не могу не переключить внимание на антивакцинаторов (противопрививочников).
Тимезорал и недоверие к государству
Относительно новое, порожденное и уже дискредитированное в США антивакцинное движение медленно, но верно распространяется по всему миру. Началось все с того, что большинство претензий американцев были основаны на вреде ртути, содержащейся в вакцинах, и ее связях с развитием аутизма у детей.
Этиловую форму ртути содержит тимезорал – вещество, являющееся консервантом. Оно использовалось в США в многодозовых флаконах лекарств и вакцин. Но даже после того, как тимезорал был удален из почти всех детских вакцин в 2001 году, показатели аутизма продолжали расти, что противоположно тому, что можно было бы ожидать, если бы этот консервант действительно вызывал аутизм.
С другой стороны политического спектра – многие консервативные группы против вакцин противостоят требованиям государственной иммунизации, потому что не доверяют «большому правительству». Не спорю, у людей есть история недоверия вакцинам, и об этом мало кто говорит.
В прошлом веке многие вакцины испытывались в странах третьего мира, прежде чем им давали пропуск в США.
Есть факты, что Джонас Солк – американский вирусолог, разработчик вакцины против полиомиелита – испытывал ее Африке. Эксперименты, которые не сработали, повторно осуществлялись на африканцах.
Многие фармакологические компании после развала Советского Союза перевели в постсоветские страны. В списках значатся Украина, Беларусь, Монголия. Не уточнялось, какие конкретно препараты давали людям, но таким образом компании набирали статистику. Кто-то, конечно, сильно разбогател на этом.
И здесь становятся понятны причины людского недоверия.
В настоящее время в Казахстане и постсоветском пространстве сложилась ситуация, где люди не то, что остаются недовольными качеством вакцинации, но и вовсе отказываются от нее. Ни для кого не секрет, что граждане не доверяют правительству и его способности решать проблемы здравоохранения. Прежде чем вводить какие-либо радикальные изменения, органы управления должны создать открытый диалог с народом, объяснить преимущества вакцинации для общества, метрики, почему были выбраны именно эти прививки, и как производился процесс приобретения вакцин.
И самое главное – взять на себя ответственность, которую априори несет государство и органы правительства в этом процессе.
Каждый препарат имеет побочные эффекты, и у минимального процента людей ожидаются краткосрочные осложнения после вакцинации. И об этом тоже важно и нужно говорить. Но если вакцинированные дети продолжают массово госпитализироваться – то это уже не аномалия, а статистика, подчеркивающая некачественность лекарства.
Люди должны научиться доверять решениям государства: коррупция в этой жизненно важной сфере должна быть полностью искоренена, а качество медицины – повыситься. Может быть, только после этих мер наступят перемены, которые приведут к полному доверию, а доверие – к исчезновению причин для дезинформации.
Чипирование VS комары
Вторая группа, которая способствует распространению мифа о «великом и ужасном Билле» – это создатели конспиративных теорий. Фонд Гейтса известен вкладом в разработки вакцин, в особенности – против малярии. И тут он, кстати говоря, в верном направлении.
За всю историю человечества самым смертельным организмом против человечества является не какой-нибудь вирус или бактерия, а комары. Они помогают распространять все существующие болезни, и я не удивлюсь, если в будущем появится эпидемия и от них.
Гейтс если и делал заявления об инфекционных заболеваниях, то о тех, которые уже были известны всем ученым. И глупо приписывать всю пандемию на совесть одного человека. Глупо, но ведь все-таки это происходит. Смешно, когда симптомы COVID-19 связывают со словами Гейтса. Все признаки, которые он перечислил в своем выступлении на Ted – по умолчанию были и являются кошмаром для эпидемиологов и вирусологов.
Но самое занимательное то, что «в своей вакцине Гейтс хочет спрятать микрочипы», дабы контролировать людей. Возможно, такая теория связана с ролью, которую Гейтс сыграл в технологической революции и монополией, которую его компания Microsoft держала долгое время. Аналогичным уровнем правдоподобности этой теории могут служить наблюдения НЛО, контролирование США ирландцами, после – католиками, евреями, а сейчас – латиноамериканцами и мусульманами.
Продвижение технологий и развитие социальных сетей дали голос каждому человеку с телефоном, и контролировать каждый голос невозможно.
Билл Гейтс – один из самых богатых людей в мире с имуществом более 100 миллиардов долларов. И сколько людей не хотело бы в это верить – ему совершенно нет дела до чипирования ребенка в Намибии или в Казахстане.
Не критикуй, не критикуем будешь
Третья группа, более организованная, чем предыдущие – это ультраконсервативные организации в Америке, которые оперируют с политической выгодой. Билл Гейтс долгое время предупреждал о возможности таких эпидемий, и за последние недели сам же обострил ситуацию своей критикой в адрес американской администрации. Всем известно его персональное презрение к президенту Дональду Трампу, с которым он встречался несколько раз.
В преддверии президентских и парламентских выборов из-за огромного экономического спада, связанных с пандемией, многие организации, поддерживающие нынешнюю администрацию, перешли на агрессивный режим.
В поиске козлов отпущения в этой политической ситуации Гейтс и его фонд стали наиболее удобной целью. Такой, которая бы смогла отклонить критику в адрес администрации и отвлечь внимание американцев на что-то другое.
Каждое слово Гейтса на данный момент обсуждается и искажается во многих социальных сетях. Медиааналитики насчитали около 16 000 постов на Facebook, которые прокомментировали и лайкнули почти 900 000 раз. На YouTube 10 самых популярных видео, распространяющих информацию о связи Гейтса и COVID-19, были просмотрены 10 миллионов раз. Всего с февраля по май эта теория упоминалась 1,2 миллиона раз в социальных сетях и в передачах на ТВ.
Хотя каждая дезинформация в сущности является ложной и намеренно созданной для нанесения вреда человеку, социальной группе или стране, в данном случае эта инфодемия не сильно влияет на самого Гейтса.
Самое страшное – что эти пустые теории заговора могут особенно навредить борьбе с самой пандемией – начиняя с мер предосторожности, заканчивая эффективностью будущей вакцины.
К сожалению, социальные сети способствуют распространению ложных утверждений, которые могут иметь глобальные последствия. Например, Facebook была главной платформой распространения ненавистнической информации, что привело к геноциду меньшинства рохинджа в Мьянме.
Ложные видеоролики на YouTube повлияли на последние президентские выборы в Бразилии и сместили геополитический баланс в Южной Америке. Многие платформы были использованы для варварской пропаганды ИГИЛ в прошлые годы.
Антидотом этим проблемам и восстановлению доверия в обществе как было, так и до сих пор является качественное образование, диалог между культурами и религиями, толерантность к мнениям других и понятиям, отличающихся от наших.
Билл-то инфодемию переживет, а вот нам остается культивировать в себе информационную осознанность, дабы научиться отличать черное от белого, а правду от лжи.
https://esquire.kz/kill-bill-covid-19/
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