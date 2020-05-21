Устроителей «всемирного карантина» ждёт Гаагский трибунал

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bozon house 21 Мая 2020 в 10:06:50
Если верить тревожным сообщениям СМИ, Беларусь, имеющая население около 9,5 млн жителей, догнала и перегнала «Незалежную», где живёт 42 млн человек и Польшу, где проживает 40 млн. Начиная с 6 мая здесь, в Республике Беларусь, каждый день выявляют более 900 заболевших.
В Беларуси не останавливалась экономика, не закрывались предприятия, не было «режима нерабочих дней», не запрещалось выходить на улицу, жарить шашлыки в отведённых для этого местах. Всё это время было можно посещать магазины, столоваться в местах общественного питания. 9 мая именно здесь прошёл Парад Победы, после которого, по мнению скептиков, никого в Беларуси не должно было остаться в живых. И, главное, цифры! Цифры многим кажутся реально пугающими.
А если принять во внимание тот факт, что официальная статистика «обязательно врёт»? Многие считают, что данные белорусского Минздрава спокойно можно умножать на 10, а то и на 20, чтобы понять, насколько страшна реальная картина в «Синеокой», которая пошла вопреки общемировой карантинной тенденции и сопутствующей ей истерии.
Можно и на 30. Почему нет?
Идиллической ситуация в Беларуси не является. Во дворах Минска тут и там снуют «чумные доктора в скафандрах». Участковые милиционеры (в Беларуси не нашли средств на то, чтобы милицию переименовать в полицию) с многостраничными списками в руках обходят тех, кто закашлял, пошёл и сдался в районную поликлинику, добровольно отдавшись в лапы актуальной реальности.
Есть ли Covid-19 в Беларуси? Есть. Никто и не говорил, что «его там нет». Но вопрос в другом?
Действительно ли в Беларуси, где не было никакой самоизоляции, ситуация хуже, чем в России или Украине?
Начнём с количества заболевших. «Тех, кто подхватил «модный вирус», больше в десятки раз!» - слышится тут и там. И, конечно же, их больше.
Эпидемиологи всех передовых стран мира неоднократно заявляли о том, что даже там, где был введён самый жёсткий формат карантина, реальные цифры заболевших несоизмеримо выше официально публикуемых данных.
Многие не обращаются за медицинской помощью, переносят заболевание на ногах либо бессимптомно, являются носителями, делятся заразой с теми, кто никогда не пойдёт с температурой к врачу до последнего.
Но есть и страны – в том числе, на постсоветском пространстве! – где COVID-19 нет. От слова совсем.
В экс-СССР это Таджикистан и Туркменистан. За пределами бывшего Советского Союза есть «прекрасная» Северная Корея. Тамошняя молва чуть не похоронила самого Ким Чен Ына, который жив, не кашляет, а значит – здоров. Значит, ли это, что коронавируса в этих странах, действительно, не наблюдается? Нет. Кажется абсолютной фантастикой, что вирусом не затронута хотя бы одна страна мира — даже закрытая со всех сторон Северная Корея.
Проводится несоизмеримо меньшее количество тестов.
Сравним Беларусь с европейской Украиной. В Киеве вот-вот начнут рапортовать о том, что юмор Зеленского вполне успешно победил загадочный вирус. За сутки прирост заболевших в этой 42-миллионной стране, где только собираются ослаблять карантин, всего 400 человек.
А каков ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Беларуси, где живёт 9,485 млн человека? По данным на 18 мая — 922. Но давайте сравним не количество выявленных, а число тех, кому сделан тест, на 1 млн населения.
На 1 миллион белорусов по данным на 18 мая сделано около 38 тысяч тестов. На миллион «закарантиненных» украинцев — 5 тысяч. То есть, тестов в Украине сделано в 7,5 раз меньше, чем в Беларуси. Отсюда и более «благоприятный» результат. И вот уже трубят тут и там, что, якобы, «братьям-хохлам» есть чем гордиться, а вот «братьям-бульбашам» – нет.
Но что в реальности? Число заболевших белорусов больше? Бесспорно. Число заболевших украинцев больше? Конечно. Число заражённых англичан, американцев и даже поляков, живущих в стране, где сделано на 1 млн жителей 17 тысяч тестов, больше? Да. Иначе не может и быть.
Кстати, по количеству проведённых тестов выгоднее выглядит Россия. На 144,5 млн человек у нас сделано 7,1 млн тестов. То есть больше 49 000 на 1 миллион. Число выявленных заражённых в РФ? 290 000 человек.
По количеству населения «чумной барак» Беларусь в 15,2 раза меньше добросовестно сидевшей на карантине России, где ради принудительного ухудшения жизни россиян (и, якобы, в целях нашего спасения) сделали всё возможное. Включая постановку дичайшего спектакля с болезнью главы российского правительства, двух министров и одного кремлёвского глашатая.
Если разделить 290 000 (количество заражённых в России) на 15,21 получим цифру 19066. Как ни крути, 19066 – это лучше, чем в Беларуси. Там общее число имеющих по состоянию на 18 мая положительный тест на коронавирус — 30572 человека.
А если учесть тот факт, что в России сделано 49000 тестов против 38000 тестов в Беларуси (в 1,32 раза больше), да умножить белорусские 30572 на 1,32, то получится, что в РФ дела обстоят получше ровно вдвое!
Ура?! Вот и нет.
Как там насчёт смертности?
Здесь главный провал. По официальным данным, в Беларуси на 18 мая 2020 года умер 171 человек, а в России 2722. Делим 2722 на 15,2. Цифра получается не в пользу России. Если бы в нашей стране жило столько же людей, сколько в Беларуси (9,485 млн), то COVID-19 угробил бы 178 человек даже при всех принятых в России репрессивных мерах. В Беларуси же умер 171.
Итак, «боевые потери» в России примерно равны или даже выше, чем в соседнем «чумном бараке», от которого мы отгородились железным занавесом, устроив цирк с побиением столетних старух, вышедших «не в близлежащий магазин», или догонялками улепётывавших от полицейских «потенциально опасных» подростков.
А вот испорченные жизни и сломанные людские судьбы – это вовсе не цирк. И совсем не смешно, что в этом году бюджет одной лишь Москвы недополучит 600 млрд рублей. В столице 140 млрд упущенной прибыли и поставлено на паузу проектов на 350 млрд рублей. Об этом сегодня «Ведомостям» сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов, подчеркнувший, что экономика Москвы чувствует себя намного лучше других регионов. Ущерб, который понесли регионы, где тоже объявили войну своему народу, ещё предстоит оценить, подсчитать, свести воедино, сопоставить с ущербом и последствиями Великой Отечественной войны.
Почему «чумной барак» Беларусь имеет меньшие показатели по смертности, чем Россия, которой ещё предстоит оказать братской республике традиционную посильную помощь?
Может, в Беларуси не была столь успешно проведена реформа здравоохранения от госпожи Скворцовой, говаривавшей в более благополучные в эпидемиологическом отношении времена, что её реформа идёт «безболезненно»?
За три месяца до начала пандемии мэр Москвы Сергей Собянин бодро доложил об успешном проведении структурной реорганизации в системе здравоохранения, рассказав, что успешно «закрыты лишние койки», «сокращён лишний медперсонал». Сергей Семёнович даже высмеял совершенно ненужную и вовремя ликвидированную возможность «уложить ровным слоем в больницы всё население Москвы».
Пройдет немного времени. Погревшиеся на реформе здравоохранения власти будут напоминать раненного в одно место зайца. И требовать, чтобы мы не вылезали из своих нор, теряя работу, зарплату, получая огромные штрафы за один лишь выход на улицу. Всё ради того, чтобы прикрыть откровенную бездарность их преступных действий.
Может, сравнить Беларусь с европейской Литвой, где вместо озверевших полицейских по городам и весям летали дроны, выявляющие нарушителей режима самоизоляции? Там 56 скончавшихся. Но население Литвы (2,794 млн) в три с лишним раза меньше, чем население Беларуси. Умножаем 56 на 3. И получаем всё те же 170 «унесённых COVID-ом».
Необычно и очень интересно выглядит мнение отметившего 70-летний юбилей российского профессора, экономиста Валентина Катасонова. Ссылаясь на работы авторитетных мировых учёных, он уверяет, что нет никакой пандемии. Ни в России, ни в Беларуси, ни во всём мире. А эпидемия не более страшна, чем сезонный грипп. При этом карантинные истерики властей наносят нам несоизмеримо больший урон, чем сама пандемия.
Катасонов не одинок. Профессор Стэндфордского университета, доктор медицины Скотт Атлас на излёте апреля опубликовал сенсационную статью. Она называлась «Вот данные — остановите панику и прекратите тотальную изоляцию» (The data is in — stop the panic and end the total isolation). Именитый медик из США открыл миру глаза на то, что
Коэффициент смертности от COVID-19 составляет от 0,1 до 0,2% от числа инфицированных.
Скотт Атлас в своей статье анализировал ситуацию в Нью-Йорке, на который приходится более трети от всех смертей, вызванных COVID-19 в США. Учёный отметил, что в Стэндфордском университете проведено обстоятельное исследование 6570 летальных исходов у людей, имевших диагностированный коронавирус. Причиной смерти 6520 были тяжёлые заболевания, которые осложнил COVID-19. При этом 2/3 умерших были старше 70 лет. А более 95% — старше 50-ти. Атлас уверяет, что
всеобщая изоляция дееспособного населения наносит огромный ущерб, при этом карантин тормозит остановку эпидемии.
Если кого и стоило изолировать в принудительном порядке, то группу риска – пожилых, а также более молодых людей, которые имеют тяжёлые заболевания. Но никак не «всех и везде», так как иммунитет социума «куют» практически здоровые (не имеющие хронических заболеваний) люди, инфицированные новым вирусом.
Пока мир спасался, вводя карантин в медицинских учреждениях, отменяя плановые операции и текущие процедуры, умирали от онкологии те люди, шансом на спасение для которых была операция или отменённая химиотерапия. Значительно ухудшилось без лечения состояние и самочувствие тяжёлобольных.
Может быть, Скотт Атлас – «местный американский сумасшедший», учёный с бредовыми идеями? Нет.
Ему вторит инфекционист из Швейцарии — доктор Пьетро Вернацца, полагающий, что подавляющее большинство людей легко переносит COVID-19 на ногах. У скончавшихся, с точки зрения Вернацца, вирус стал триггером хронических заболеваний.
«Пик эпидемии был пройден ещё до того, как практически во всех странах мира был введён карантин!» - считает немецкий эпидемиолог Кнут Витковский, назвавший блокирование всемирного социума «катастрофическим решением», повлёкшим колоссальный ущерб.
Хендрик Штреек, вирусолог из ФРГ, оценил верхний предел смертности от COVID-19 в 0,36%. Авторитетный немецкий учёный заявил, что средний возраст умерших, у которых был диагностирован вирус, 81 год.
Но, простите, в 81 можно умереть от чего угодно.
С эпидемией было бы покончено ещё накануне Пасхи, если бы не идиотские карантины и режимы «самоизоляции» с чревовещанием о том, что «мир никогда не будет прежним». Затяжной характер пандемии – дело руковотворное – вот общий знаменатель мнения этих уважаемых специалистов.
Такие «многоходовки» напоминают происки высшей социальной группы – политиков и чиновничества, прекрасно понимающего, что научно-технический прогресс имеет все шансы очень скоро исключить их посредничество в вопросах распределения благ и обязанностей, переведя все ключевые процессы в автоматизированный режим.
Каково же будет своре депутатов, чиновников всех мастей, этих феноменальных разработчиков бредовых директив и законов? Что станет с кузнецами заказного правосудия, мастерами расхищения бюджета? Что будут делать реформаторы, мастерски уничтожившие то хорошее, что было в отечественной медицине, чтобы панически возопить нам:
#Сидите_дома!!!
Куда они все пойдут? К станку? Да нет. Станок – это, скорее, для нас. А для них? Больше подходит тюремная камера, где самое место тем, кто вытер ноги о наше право на достойную жизнь, на гарантированные конституцией гражданские свободы.
2020-й год запомнится, как точка отсчёта растянутого на месяцы, годы (а возможно и десятилетия) преступления против человечества. Давайте вспомним – что это такое? В международном праве преступлениями против человечества называются злодеяния, которые преследуют цель:
Умышленное нанесение широкомасштабного ущерба населению
Долгие годы мы ассоциировали этот широкомасштабный ущерб с тем, что сделали нацисты. И полагали, что на скамье подсудимых Гаагского трибунала должны сидеть только те, кто уничтожал человечество физически, как верные адепты фюрера – Кальтенбрунер, Кейтель, Йодль, Риббентроп, на шеях у которых затянулась петля.
А какого наказания заслуживают те, кто превратил этот мир в цифровой лагерь, нанеся несоизмеримый ущерб — хотелось бы подчеркнуть! — именно мирному населению. Ведь армия, полиция, специальные службы, обслуживающие интересы правительств, присвоивших себе на правах высшей социальной группы монополию на насилие над нами, мирным населением не являются и не могут быть объектом преступления.
Они соучастники. Речь не только о полисменах из Индии, дубасивших за выход на улицы бамбуковыми палками. Но и о тех, кто успешно выполнил «план по палкам» — «винтил» столетних бабушек и родителей с детьми, составляя протоколы по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП.
Что будет с ними, когда всё вскроется? Ведь выполнение преступных приказов не избавляет от ответственности. Приходят на ум строки из песни, звучавшей в фильме «Вариант «Омега»: «Где он, этот день? И на каком календаре, как пламя, он алеет?». Герой песни и фильма отчаянно пытался дотянуть до Дня победы над фашизмом. Ему удалось. Но как дожить до дня победы над царящим вокруг маразмом, увидев всех причастных на скамье подсудимых? Вот это последний вопрос.
А не дожить – так себе вариант.
https://rusplt.ru/society/ustroitelei-vsemirnogo-karantina-zhdyot-5ec29.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 21.05.2020 в 15:13:24 # 750569
Цитата: vvka от 21.05.2020 09:01:19
Сколько веревочке не виться - все равно конец придет.
Сколько веревочке не виться - все равно конец придет.
KapitanNemo 21.05.2020 в 18:09:02 # 750583