Готов заплатить блоггерам из собственного кармана столько же, что и табачные компании

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danilov 30 Мая 2020 в 13:07:47
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Мы уже больше года поднимаем этот вопрос в сетях, и скажу честно мы прошли трудный и болезненный путь, и смогли добиться результата, несмотря на все попытки табачных компаний устраивать нам подножки в Парламенте РК.
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Именно после принятие Мажилисом парламента поправок по аппаратам нагревания табака (айкос, гло и т.п.), вейпов и снюсов в сетях стали появляться блогеры, которые стали высказываться против этих поправок и делать откровенные вбросы.
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Задам всем этим блогерам вопрос еще раз: "Почему именно сейчас?" и "И сколько стоит купить ваше мнение против здоровья ваших же детей и здоровья нации в целом?
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Я без лишнего популизма хочу сказать, что готов заплатить вам из своего кармана ту же сумму, что и табачные компании, если вы прекратите писать посты в поддержку того, чтобы ваши айкосы и гло курили в помещениях возле ваших же детей или ваших сестренок и братишек.
Вы можете написать мне в личку. Все будет конфидициально.
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В конце хочу сказать одно:
"Не продавайте свою честь так дёшево. Ведь народ этого не забудет".
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P.S. А напоследок информация для всех, кто говорит, что айкос, гло безвредны.
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"Нагреваемый табак вызывает сильнейшую никотиновую зависимость, усиливая тягу к курению, что «возвращает» курильщика к сигарете.
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Ученые доказали, что дым от нагреваемого табака гораздо более опасен и вреден, чем от сигареты, а Филипп Моррис скрыл в своей заявке FDA 56 ингредиентов, где обнаружены токсичные ядовитые субстанции с превышением на 200% по 22 позициям и более 1000% по 7 позициям. Среди скрытых веществ - прямыми канцерогенами (вещества, вызывающие рак). IQOS, GLO и вейпы по факту стали электронным ртом, раньше ваши легкие и рот долго раскуривали сигарету, а теперь это делают гаждеты, но суть то осталась – вы поглощаете никотин и гремучую смесь раковых ядов, токсинов и мутагенов.
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Производитель IQOS компания Philip Morris признался в своей заявке FDA (18.11.2016 года), что IQOS это сигарета.
Кайрат Кудайберген