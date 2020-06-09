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Мнения
"На злобу дня о свободе и правах". 20 лет назад...
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Absolute 09 Июня 2020 в 10:47:48
Ничего принципиально не поменялось ни на Западе, ни у нас в СНГ.

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  Aлекс 09.06.2020 в 10:53:45   # 752348
Карлин не шутит, а ведущий смеется как идиот
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  toliktommy 09.06.2020 в 11:35:00   # 752350
Полной свободы не бывает, если хочешь чтобы в стране сохранилась власть. "Свобода", которую мы сейчас видим на примере протестов - это контроль со стороны СМИ и корпораций, а еще диктат меньшинства над большинством. По сути это не свобода и вовсе, а какой-то суррогат.
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  едридмадрид 09.06.2020 в 14:01:17   # 752356
а ещё "свобода " это когда плешивый кремлевский карлик собрал возле себя шайку ( банду) и имеет всю Россию , делая народ ( вернее основновное население ещё беднее) смертность, вич и спид , уменьшение денег на здравоохранение, образование и при этом БЕШЕННЫЙ ПРИРОСТ друзей плешивого НОВЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ и миллионеров в России
вот такая " народная свобода" для холопов и крепостных
ну а если что, то всякие гввардии и прочие укажут на "истинную свободу"

народ как стадо при Путине, зато " свободный"
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