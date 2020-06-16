Почему Маск лучше Маркса

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Гость 16 Июня 2020 в 12:31:37
Пока социалисты всех оттенков красного, опьяненные идеями МАРКСА и прочих проповедников социального переворота, поджигали улицы американских городов, громили магазины и точки общепита, сходились в рукопашной схватке с полицейскими в Лондоне и Париже, новатор и предприниматель МАСК сотворил очередное большое дело, которое в шуме восстаний прошло почти незамеченным.
SpaceX Илона Маска 13 июня произвела успешный запуск ракеты-носителя "Фалькон-9" с космодрома на мысе Канаверал с 61 спутником на борту. На орбиту запущены 58 спутников связи в рамках программы строительства сети высокоскоростного спутникового интернета Starlink и три спутника SkySat Earth, предназначенных для фотографирования Земли.
Это первый пуск SpaceX в рамках программы попутных пусков, когда ракета-носитель помимо основной нагрузки берет с собой дополнительную. То есть проект Маска начинает демонстрировать коммерческую самоокупаемость.
Событие это, если задуматься, дарит нам вдохновляющую символичность. В отличие от разрушительного потенциала идей Маркса, идеи Маска полны созидания. Молодежь, увлёкшись идеями создателя Space X и Tesla, никогда не выйдет на ночную улицу ради куража классовой ненависти и экспроприации чужого имущества. По сути, Маск реанимирует для молодёжи актуальность некогда популярной советской песни "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью".
Причём Маск убедительно доказывает, что сделать сказку былью можно и без революционных социальных потрясений, через механизмы свободного предпринимательства, которое не только и не сколько про деньги. Прежде всего, предпринимательство - это про умение креативить, создавать лучшие ценности, совершенствовать нашу жизнь, придумывать более дешёвые и доступные товары и услуги.
Маск доходчиво объясняет, что в условиях свободного рынка достаток создаётся не путём грабежа, дележа и принуждения, а через демократическое голосование кошельком свободных потребителей. В условиях справедливой конкуренции никто не в состоянии заставить потребителя, обладающего правом выбора, купить тот или иной товар. Конкурентные качества и цена - основные мотиваторы. Покупая товар, потребитель добровольно голосует за процветание его продавца и производителя. Не это ли настоящая квинтэссенция демократии и справедливости?
Когда же скептики говорят, что Илон Маск по факту ничего нового не придумал и не предложил - мол, дальше орбиты Земли никто не улетел, новых физических принципов полёта ракеты не придумано, то они, конечно же, глубоко неправы.
Маск показал, что частная инициатива способна не только сворачивать горы, но и, повторюсь, делает сказку былью, а именно, делает космос коммерчески окупаемым - значит, инвестиционно привлекательным. А из этого следует, что уже не за горами то время, когда коммерческие космические полёты станут таким же обычным явлением, как и привычные сегодня коммерческие авиарейсы. То есть человечество вплотную подошло к стремительному освоению космоса.
Для полноты картины, предлагаю мнение российского специалиста, главы Института космической политики РФ Ивана МОИСЕЕВА, которое он озвучил в интервью Би-Би-Си.
"У Маска много сторонников, и в России в том числе. Но и противников достаточно. Расклад примерно такой: кто простой инженер, тот Маска приветствует, а руководство разными словами обзывает.
Какое влияние он окажет на пилотируемую космонавтику? Для американского сегмента МКС это привлечение новых заказчиков. Американцы изо всех сил пытаются вывести свой сегмент на самоокупаемость. Появление корабля многоместного, мощного и хорошо распиаренного позволяет им надеяться эту работу ускорить.
Что касается нашей космонавтики, на нас это никак не повлияет. Руководство Роскосмоса не принимает в расчет внешние факторы. Дело в том, что за последние несколько лет нас почти полностью вытеснили с мирового космического рынка, и этого никто не заметил.
У нас было три сегмента - запуск спутников на геостационарную орбиту с помощью "Протонов", запуск космонавтов на МКС и поставка двигателей РД-180. А сейчас ситуация какая? Контракт, заключенный в этом месяце на 90 млн долларов за кресло на МКС - последний. И то он американцам не очень нужен, только для подстраховки.
Нет заказов на "Протоны". Будут единичные заказы, но не системные, как было в хорошие времена. Контракт на 180-е закончился, остались 181-е, но они в два раза дешевле.
Для России сейчас картинка довольно безрадостная, и запуск этого корабля - последний удар, нож в спину, потому что монопольное положение России на рынке запусков к МКС вовсю использовалось в пропагандистских целях. И вот по этой риторике нанесен мощный удар.
Финансирование пилотируемой программы с нулевых годов выросло в десятки раз. Спутниковая орбитальная группировка качественно не изменилась, а количественно снизилась. Дополнительное финансирование, вбрасываемое в отсталую в технологическом отношении отрасль, ничего не дает.
Наш корабль "Федерация" в зачаточном состоянии. У нас (Федеральная космическая) программа до 2025 года. И он уже должен бы полететь, но он не полетит, потому что до сих пор с ракетой проблемы, что на одной ракете, что на другой. Могут, конечно, запустить весогрузовой макет, чисто символический. Но так, чтобы сделать корабль, такого нет.
Но американцев никто не догонит. Они одни делают больше, чем все остальные страны вместе взятые". /конец цитаты/
А мне в очередной раз хотелось бы отметить, что символом столь значительного космического прорыва огромной страны стал именно частный предприниматель. И только за это, на мой взгляд, Маску надо поставить памятник. Где-нибудь напротив памятника Карлу Марксу. Для разительного контраста, в качестве учебного пособия для молодёжи. Потому что памятник Маску - это будет памятник созиданию. А памятник Марксу - памятник разрушению. По-моему, очевидно - кто и что лучше.
https://ratel.kz/outlook/pochemu_mask_luchshe_marksa