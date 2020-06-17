Уничтожив расследовательскую журналистику, в Казахстане, наконец, декриминализовали клевету

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философ 17 Июня 2020 в 19:14:13
До внесения поправок в УК РК статья 130 “Клевета” предусматривала в качестве наказания лишение свободы до 3 лет. Все, разумеется, зависит от тяжести совершенного деяния.
Но, в общем, мало приятного. Особенно если учесть, что под удар попадают те, кто должен быть рупором и совестью общества, - средства массовой информации.
Собственно, Казахстан много лет шел к декриминализации. Еще в 2010 году Астана приняла рекомендации Совета по правам человека ООН в части декриминализации клеветы и оскорбления к 2014 году. В 2011 году декриминализацию пообещал Елбасы, сообщив, что и диффамацию (распространение порочащих сведений, которые могут не носить клеветнического характера) тоже переведут из уголовного в Адмкодес. Однако в 2015 году ответственность за клевету ужесточили.
Кстати, именно депутаты тогда активно лоббировали ужесточение наказания журналистов за клевету. Мол, за пример брали европейский опыт, и депутаты “взвешивали все”, но таки решили, что декриминализация - прихоть самих журналистов, а не потребность свободы слова.
И пока в столице обсуждали закручивание гаек, в Актобе бывший мажилисмен Марат Итегулов подал в суд на актюбинскую журналистку Наталью Садыкову, написавшую статью про то, как в области происходит процесс госзакупок. В 2018 году журналистов телеканала “Евразия” и ресурса Newtimes.kz суд признал виновными в клевете после сюжета и публикации статьи о том, как полковник Ерик Баталов напился, был госпитализирован и уже в медучреждении избил врачей. Вроде бы банальная бытовуха, но полицейскому такое поведение не к лицу - не по кодексу. Полицейский потребовал выплатить ему компенсацию за причиненный моральный ущерб по 1 млн тенге с каждого издания, что суд и решил, несмотря на результаты служебной проверки МВД и последовавшее увольнение полковника Баталова из внутренних органов за “проступок, дискредитирующий правоохранительный орган, оскорбляющий человеческое достоинство и общенравственную ценность”.
По данным фонда “Адил соз”, только в 2019 году обвинения за клевету и оскорбления выдвигали 26 раз. Например, шеф-редактора газеты “Квартал” (Северо-Казахстанская область) Елену Кузнецову за цикл материалов приговорили к году ограничения свободы условно. Редактора “Сарыагаш инфо” (Туркестанская область) Амангельды Батырбекова приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. (Обоих впоследствии оправдали.)
В общем, уголовное наказание за клевету фактически уничтожило в стране расследовательскую журналистику. Поскольку любой чиновник (действующий или бывший), пойманный журналистами на не самых лицеприятных фактах, мог подать в суд (и выиграть его). Ибо “нет антикоррупционного дела - нет поводов не сажать журналистов или не закрывать СМИ”, именно так трактовались все судебные решения против СМИ, коих в последние годы было немало. Потому что, увы, если за рубежом рассмотрение дел о клевете ведет независимый суд, то наша правоприменительная практика, к сожалению, не демонстрирует независимость от исполнительной власти или от других указаний.
И вот в декабре прошлого года на заседании национального совета общественного доверия Президент Токаев заявил о своем решении “декриминализировать статью 130 УК РК (“Клевета”) и перевести ее в Административный кодекс”. “При этом необходимо сохранить высокую меру ответственности, чтобы гарантировать права других граждан и защитить их от нападок”, - заявил тогда президент.
Решение воплотили в жизнь в предельно короткие сроки - менее полугода потребовалось на разработку/обсуждение/принятие Парламентом РК самой ожидавшейся журналистским сообществом нормы.
После подписания президентом поправок статья “Клевета” появится в КоАП под номером 73. Согласно ей клевета (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию) влечет штраф на физическое лицо в размере 160 МРП (444,5 тыс. тенге, или $1100) или арест на срок 15 суток, на должностное лицо - штраф в размере 550 МРП (1,5 млн тенге, или $3700) либо арест на срок 20 суток. То же деяние, совершенное публично или с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, влечет штраф на физическое лицо в размере 180 МРП (500 тыс.тенге, или $1200) или арест на срок 20 суток, на должностное лицо - штраф в размере 650 МРП (1,8 млн тенге, или $4400) либо арест на срок 25 суток. Клевета с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно повлекшие тяжкие последствия, влечет штраф на физическое лицо в размере 200 МРП (555600 тенге, или $1350) или арест на срок 25 суток, на должностное лицо - штраф в размере 750 МРП (2,1 млн тенге, или $5000) либо арест на срок 30 суток.
Примечательно, что долгожданная реформа по декриминализации клеветы пришлась на начало “министрства” Аиды Балаевой - первой женщины, возглавившей идеологическое ведомство страны. Впрочем, она так много лет трудилась на поприще внутренней политики на разных должностях (от специалиста отдела анализа и координации общественно-политических процессов и начальника управлений внутренней политики акиматов двух столиц до завотделом ВП в Администрации Президента), что все “болевые точки” идеологического продвижения госинтересов знает “назубок”. В том числе и ситуацию со СМИ.
И, судя по первым шагам дамы с портфелем, Балаева станет “журналистским министром”, работающим в связке с медиасферой, а не против нее. Во всяком случае она пообещала обсуждать с медиасообществом “проблемы и пути их решения, не только касающиеся информационной проблематики, но и других волнующих общество вопросов”.
https://mk-kz.kz/politics/2020/06/16/unichtozhiv-rassledovatelskuyu-zhurnalistiku-v-kazakhstane-nakonec-dekriminalizovali-klevetu.html