Китай настаивает на проверке американских лабораторий

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UktamNamozov 23 Июня 2020 в 12:28:33
Военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин заявил в интервью «Глобал таймс», что «Россия неоднократно высказывала свои опасения по поводу функционирования лабораторий США на территории своих соседей, таких как Украина и Грузия, но власти США проигнорировали эти опасения. Причина проста - США скрывают свою программу биологического оружия ".
«США имеют очень продвинутые возможности для создания химического и биологического оружия со времен холодной войны, и они использовали его во Вьетнаме, подобно агенту «Орандж», что привело к серьезным жертвам и нанесло ущерб вьетнамским гражданским лицам и даже американским солдатам, поэтому это разумно беспокоятся о том, что делают США в своих биолабораториях, в частности зарубежных», заявил один из экспертов военной академии в Пекине, пожелавший остаться неназванным.
Джин Канронг, заместитель декана Школы международных исследований Университета Жэньминь в Пекине, сказал, что вопросы, поднятые Китаем в отношении американских лабораторий оправданы и полностью отличаются от необоснованных обвинений и теорий заговора о происхождении COVID-19, сделанных некоторыми конгрессменами и политиками США. Обвинения в адрес Китая поступали и от главы американского дипломатического ведомства госсекретаря Майка Помпео.
Обеспокоенность Китая и других стран деятельностью американских боилобораторий в том числе вызвана и масштабом биологической программы США. Если в Китае в настоящее время по официальным данным функционирует только две лаборатории P4 (лаборатория с наивысшим уровнем биобезопасности, предназначены для работы с самыми опасными и заразными вирусами и бактериями, против которых не существует лечения), в то время как в США есть 13, которые находятся либо в работе, либо в процессе расширения, либо в планировании, согласно февральскому отчету Федерации американских ученых».
Кроме того общее число американских лабораторий уровня Р3 равняется 1495, и это не считая многих других лабораторий, которые построили США на территориях бывшего Советского Союза, как на Украине и в Казахстане, и во многих других местах по всему миру.
Особым пунктом стоит выделить то, что США были единственной страной, которая заблокировала возобновление переговоров по протоколу проверки к Конвенции о биологическом оружии. Что тоже достаточно странно и вызывает множество вопросов.
Кроме того, исследования биологического оружия должны проводиться в окружающей среде и для людей, против которых это оружие может быть использовано. Таким образом, «Россия и Китай, как главные стратегические конкуренты США, являются целями, и именно поэтому США создали эти лаборатории в странах, соседствующих с его двумя основными конкурентами», - считает Сун Чжунпин.
По словам Сун Чжунпина, «если США хотят начать международное расследование в отношении лаборатории Ухань P4, Китай и Россия также могут инициировать расследование в Совете Безопасности ООН по всем лабораториям, способным исследовать биологическое оружие. Не удивительно, что США откажутся, поскольку знают к каким результатам может прийти такое расследование».
https://yvision.kz/post/859691
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