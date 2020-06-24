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Про локдаун в Костанае и плач в Шымкенте. А еще про Путина и СССР
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danilov 24 Июня 2020 в 11:07:56
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Konstant
24.06.2020 в 11:47:35
# 753833
Тарахтелка с ушами демократическими
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stasik02
24.06.2020 в 13:21:36
# 753844
Обнуленный совсем головой тронулся. Больной старикашка.
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KapitanNemo
24.06.2020 в 13:23:00
# 753845
Парад Победы идет.
Там и наши солдаты пройдут по Красной площади.
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stasik02
24.06.2020 в 13:25:21
# 753846
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