Каково это – жить в стране, где нет карантина. Казахстанец, живущий в Белоруси рассказал, как страна справляется с коронавирусом

В начале так и было. Рассказывали, что даже платили за согласие на диагноз. А теперь наоборот. Если в Белоруссии надо умножить на два, то у нас, наверно, на 20. Все знакомые кругом болеют, но ни у одного из них никто не брал, не берёт и не собирается брать анализы. А значит они все не в статистике