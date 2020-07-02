«Это настоящая безответственность». Взгляд на ход пандемии в Казахстане из США

Граждане США, на мой взгляд, более серьезно отнеслись к эпидемии [чем в Казахстане], даже с учетом сильно распространенного индивидуализма в обществе. Я слышал много раз от знакомых про похороны, на которые никто не приходил, дни рождения, отмечаемые через Zoom, вечеринки и другие мероприятия были отменены людьми еще до карантина, свадебные вечеринки тоже — гостям дали возможность виртуально присутствовать.

Quote:о да, все мы видим как американцы сейчас митингуют, и мало у кого есть маски, но они всегда лучше всех, ПНХ американец Ким, не учите других жить.