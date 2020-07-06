Кто виноват в «локдауне» с антибиотиками

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философ 06 Июля 2020 в 20:37:16
Две волны
Если вначале весны большинство наших граждан были озабочены тем, «как бы не заболеть» и штурмовали аптеки в поисках профилактических средств: спирта, хлоргексидина, других антисептиков, масок и т.д., которых первые недели корона-кризиса не было в наличии, то теперь дела обстоят куда серьезнее.
Теперь люди стоят в живых очередях в аптеки, озабоченные не профилактикой коронавируса, а тем «как лечить пневмонию в домашних условиях». Система здравоохранения переживает свой «локдаун»: если весной в условиях ЧП, медицинские службы могли себе позволить проводить эпидемиологические расследования, лечить заболевших, даже изолировать в стационарах «контактных», не говоря уже о блокировании отдельных домов и подъездов, то в текущий момент система просто сдалась.
С каждым днем становится все меньше людей, чью семью если не затронул коронавирус или загадочная пневмония, то уж точно в окружении или среди знакомых которых кто-то переболел, болеет или хотя бы контактировал с заболевшим Covid-19. Складывается ощущение, что так называемых «контактных» уже чуть ли не полстраны.
А в условиях, когда больницы перестали принимать новых пациентов, да и меры содержания в них, уход за больными из-за перегрузки системы – мягко говоря, оставляет желать лучшего, спасение утопающих становится уделом самих утопающих.
Поэтому люди и обивают пороги аптек в поисках цефтриаксона или Цеф-3, лидокаина и элементарных шприцов: кто-то, потому что уколы нужно ставить прямо сейчас, а кто-то, потому что хочет запастись впрок на «черный день».
Однако кризис системы здравоохранения, который сейчас переживает Казахстан, выглядит тотально, если учесть, что в аптеках практически нет этих лекарств, наметился дефицит лидокаина и новокаина, обычных шприцов, более того – отсутствуют антибиотики, принимаемые перорально, например, такие как азитромицин. То есть, нет даже тех антибиотиков, которые могут поддержать стабильное состояние больного Covid-19, а в случае отсутствия таких факторов как переохлаждение организма, помочь ему пережить недуг без тяжелой формы и обострения с переходом в стадию пневмонии.
Напрашивается резонный и хрестоматийный вопрос: кто виноват и что делать?
ПОЧЕМУ УПУСТИЛИ ФОРУ
Ясное дело, что ответственность во многом лежит на экс-министре здравоохранения Елжане Биртанове. Но в первую очередь, он ответственен за полную неготовность системы здравоохранения отразить по-настоящему серьезный удар пандемии, тем более что времени на подготовку ему отводилось более чем достаточно.
Начиная с момента объявления ЧП в Казахстане, мера которого была правильной и своевременной, позволившая нашей республике выиграть почти три месяца форы, необходимо было развернуть госпитали по всей стране с запасом койкомест, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, воды и продуктов питания.
Вместо этого, мы, к сожалению, пошли по пути строительства двух супердорогих больниц с жестко ограниченным количеством койкомест. Таким образом, гандикап почти в три месяца, который был у Казахстана на первоначальном этапе благодаря оперативному реагированию на ситуацию руководства страны, растворился в воздухе, его не использовали должным образом, а все правильные чрезвычайные меры впоследствии оказались бесполезными и предпринятыми зря.
В то же время, небывалый коллапс с антибиотиками, принимаемыми как перорально так и внутримышечно, произошел по вине единого дистрибьютора лекарственных препаратов в республике – СК «Фармация», которую как раз в наиболее кризисный апрель 2020 года возглавил бывший зампред этой компании Берик Шарип.
ВБРОС ИЛИ ОШИБКА?
Недавно один из анонимных казахстанских телеграмм-каналов «Всемирное Шежире» описал ситуацию с лекарственным «локдауном» в стране, назвав БерикаШарипа одним из виновных в сложившейся ситуации с тотальной нехваткой жизненно важных препаратов.
Не станем оспаривать этот тезис. Обратим внимание на другой момент из анонимного сообщения, растиражированного по телеграмм-мессенджеру. А именно то, что Берика Шарипа ни много ни мало сватают в «люди» или «креатуры» помощника первого президента РК – первого заместителя руководителя Управления делами первого президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева – Абая Бисембаева.
Мол, раз Шарип до прихода в СК «Фармация» в 2018 году, проработал некоторое время в структурах Управделами президента Казахстана, то значит это, безусловно, выходец из этой системы, более того – «человек Абая Бисембаева», которого тот продвигает на стратегические и денежно-емкие позиции в государстве.
Последнее утверждение является либо намеренным вбросом для перевода стрелок в условиях, когда в стране так и так будут искать виновных в чрезвычайной ситуации с недопоставками нужных лекарств, либо банальным незнанием истории вопроса, чем частенько грешат анонимные телеграмм-каналы с пониженным уровнем блогерской ответственности.
Так ряд околополитических телеграмм-каналов любят бравировать тем, что сидят на инсайдах из Ак Орды,окружения Елбасы, самой канцелярии первого президента – так называемой «Библиотеки», даже больше – на донесениях прямиком из Администрации президента РФ, то есть из Кремля.
На поверку же, многие из таких телеграмм-каналов все же не владеют реальной информацией, зачастую больше раздувая щеки и пытаясь манипулировать сознанием левобережной элиты Нур-Султана с целью корректировки или влияния на принимаемые решения. А фактически пытаясь играть в свою игру под названием «столкни всех лбами».
Например, рассказывая об агропромышленном комплексе страны, определенных течениях в нем, группах влияния, концепциях и интересах, они зачастую выдают совершенно оторванную от реальности устаревшую информацию 5-10 летней давности.
Так вот, если говорить о председателе правления СК «Фармация» Берике Шарипе как есть, то он уже достаточно давно следует по карьерной лестнице за одним человеком – медицинским чиновником, ныне возглавляющим управление здравоохранения Костанайской области Вячеславом Дудником.
Пусть география занимаемых должностей никого не вводит в заблуждение. Сам Вячеслав Юрьевич Дудник в свое время карьерно вырос в Костанае – в конце 90-х – первой половине нулевых годов.
Например, он был главным врачом Костанайского областного онкологического диспансера с 1997 по 2005 годы, а потом резко стал директором Департамента здравоохранения города Астаны, проработав в этой должности полтора года.
Затем не менее кардинально поменял место дислокации и профессиональной службы, переведясь ни куда-нибудь, а в Южно-Казахстанскую область, где возглавил областное управление здравоохранение – назначение знаковое и очевидно заметное, так как главным врачом ЮКО стал не просто «не местный», а даже не казах. И произошло это сразу же после вспышки ВИЧ-инфекции среди детей в Шымкенте, когда полетели головы и в Южно-Казахстанскую область пришла новая власть в лице новой администрации.
ЗДОРОВЬЕ И СОБЕС
Удивительным образом пути Берика Шарипа совпадают с карьерной кривой Вячеслава Дудника аккуратно по хронологии: Департамент здравоохранения Астаны, затем аналогичное управление в Шымкенте-ЮКО, потом возвращение вслед за Дудником в Астану, где Вячеслав Юрьевич возглавил Медицинский центр Управления делами президента РК, а Берик Шарип стал там же главным экспертом.
Вскоре, причем синхронно пути Дудника и Шарипа вроде бы расходятся: первый становится главным врачом РГП «Центральная клиническая больница» Медицинского центра Управделами президента РК. А второй – приходит в СК «Фармация», где начинает двигаться с главного юриста департамента и начальника отдела до управляющего директора компании.
Напомним также, что немаловажно – первую высокую должность в СК «Фармация» Берик Шарип получает к 2012 году. Сам единый дистрибьютор закупа лекарственных препаратов относится, если кто забыл, к холдингу «Самрук-Казына». А как раз к 2012 году в ФНБ «Самрук-Казына» на волне жанаозенских событий приходит новое руководство, которое начинает активно продвигать своих людей в структуре холдинга и подведомственные организации.
Однако вскоре Берик Шарип уходит заместителем главного врача, замдиректора по стратегическому развитию РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента». Как вы думаете: кто в это время трудится замруководителя Медцентра Управделами Президента? Правильно – Вячеслав Дудник.
Еще через несколько лет они аккуратно, но недалеко расходятся: Дудник становится главным врачом РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента», затем возглавляет Центральную клиническую больницу Медцентра Управделами главы государства. А Шарип продвигается на место зампредседателя Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК.
Кстати, незадолго до продвижения Шарипа в Минздрав, это ведомство несколько лет возглавляла не менее знаковая для нашего разговора фигура – Тамара БосымбековнаДуйсенова, а Минздрав тогда назывался – Министерство здравоохранения и социального развития (МЗСР) РК.
Тамара Дуйсенова тоже человек из этой же команды: вместе с Дудником и Шарипом работала год в год в Южно-Казахстанской области – заместителем акима региона. Просто потом пошла немного по другой линии: по «социалке». Причем, до 2018 года ей сопутствовал успех, а потом словно карму повредили. Неприятная критика со стороны главы правительства Бакытжана Сагинтаева («Тамара, ты устала?!») сильно убавила ей очки.
Дуйсеновой пришлось пережидать в подведомственной организации Минтруда и соцзащиты населения, которым она еще недавно руководила – АО «Центр развития трудовых ресурсов». Но и там не совсем заладилось. Команда, к которой относилась Тамара Босымбековнарешила повысить значимость Центра развития трудовых ресурсов с прицелом на денежные потоки из ЕНПФ. Но как часто это бывает у них в последнее время – они потерпели фиаско.
В итоге, Дуйсенову решили перевести на «безопасное расстояние», чтобы отбить у стоящей за ее хрупкой спиной команды всякое хищное желание и аппетиты: ее сделализаведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений граждан Администрации президента Республики Казахстан. Работа вроде с одной стороны и почетная, но с другой – черная и рутинная, и уж точно лишенная всяких мечт о финансовых ресурсах и потоках.
Похожий кармический цикл переживает и Вячеслав Дудник, который как-будто замыкает гештальту, вновь возвращаясь в тот город, откуда он начинал свой блестящий карьерный взлет – в Костанай. Да, конечно, быть главой управленияздравоохранения Костанайской области, наверное, престижно и статусно, но не будем забывать, что Вячеслава Юрьевича сватали на должность министра здравоохранения, взамен утратившего доверие ЕлжанаБиртанова. А стал им в итоге – Алексей Цой.
Причем, насчет профессиональных качеств к Дуднику претензий нет, а вот тесная близость с одной казахстанской VIP-персоной, к которой сегодня в элите накопилось масса вопросов, могла сыграть с ним злую шутку.
НЕФАРТОВЫЙ
Кто же эта VIP-персона, которая долгое время благоволила Вячеславу Дуднику, Берику Шарипу и «уставшей» Тамаре Дуйсеновой, давая «зеленый свет» их продвижению на должности в системе здравоохранения и социального обеспечения.
Кто руководил Костанайской областью в конце 90-х годов и до середины нулевых? Кто затем на пару лет перебрался в Астану, руководить строящейся столицей, а после – уехал в Шымкент, верховодить в Южно-Казахстанской области?Кто недолго порулил в ЮКО, а затем вновь вернулся в Астану – вначале в правительство, а далее – в фонд «Самрук-Казына»?
Кто в последние годы переживает объективный закат своей политической и управленческой карьеры, будучи больше не в силах договариваться внутри элиты и продвигать «своих людей» на ключевые государственные посты? Чье окружение сегодня по большому счету либо безработное, либо сгрудилось возле шефа на юге, в акимате Туркестанской области?
Кто тот в недавнем прошлом еще VIP-чиновник, близость к которому когда-то могла быть индульгенцией или «входным билетом» наверх, а в настоящее время служит скорее отрицательной рекомендацией и нежелательным раздражающим фактором?
Тот, кто найдет ответы на эти вопросы, сможет понять, кто несет пусть и косвенный, но тем не менее – груз ответственности за ситуацию со снабжением лекарственными препаратами наших медицинских учреждений, оптовых складов и розничных аптек. За дефицит антибиотиков, образовавшийся в острую фазу второй волны коронавируса в Казахстане, когда люди атакуют аптеки в надежде приобрести уколы от пневмонии, а не спирт с перчатками.
https://kazvedomosti.kz/article/kto-vinovat-v-lokdaune-s-antibiotikami/
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