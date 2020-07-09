Третьего не дано

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философ 09 Июля 2020 в 17:26:13
Больше того, путаницы и откровенного недоумения лишь прибавилось. Объявленный — и опять с подачи президента — двухнедельный локдаун вполне может стать четырехнедельным, а при неблагоприятном развитии ситуации — продолжится еще дольше. При этом назвать нынешнее положение благоприятным язык решительно не поворачивается. Не только социальные сети с их традиционной склонностью к алармизму, но и «респектабельные» газеты с телеканалами полны леденящих кровь свидетельств о переполненных больницах, вереницах карет «скорой» на подъездах к провизорным и катафалках, беспрерывно подъезжающих к моргам. То, что ситуация все меньше поддается контролю, с каждым днем становится очевиднее...
Хотели, как лучше...
Еще в начале весны, когда в стране появились первые «завозные» случаи «коронизации», власть и народ были едины в позитивных иллюзиях. Бывший теперь уже глава Минздрава Елжан Биртанов пророчил выход на пик заболеваемости в апреле-мае, а количество зараженных — около 5 тысяч. Не прошло и полгода, а экс-министр успел заболеть ковидом, заразить треть правительства, уйти в отставку и совсем недавно — выздороветь. А предсказанного им «пика» (после которого по логике должен начаться спад) и близко не видать. Больше того, недавно ВОЗ записала Казахстан в число стран с ускоренным распространением COVID, а прогнозы повторения в стране «итальянского сценария», звучащие из уст высоких медицинских чиновников, уже не кажутся ненаучной фантастикой. Хотя в конце марта тогдашний председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, а ныне вице-министр Людмила Бюрабекова уверенно заявляла: «Италия изначально упустила момент, поэтому там такая ситуация. Мы же контролировали этот процесс и справляемся: у нас нет тяжелых пациентов. Наши граждане переносят коронавирус в основном либо вообще бессимптомно, либо в легкой форме — как обычную простуду. Рассчитываем на то, что при помощи карантинных мер сможем сдержать вирус, не доводя до критических показателей, когда стационарам будет сложно справляться с потоком больных». Увы, не сдержали...
Спору нет, «чрезвычайку» вовремя ввели и в целом успешно провели. С последующим карантином тоже вроде бы не промахнулись. Но это можно записать в актив только одному представителю государства — его главе. Президент, несомненно, многое предвидел и стремился все сделать, как лучше. Но общество почти сразу со всей очевидностью увидело, у кого получилось — «как всегда»... Акиматы прозаседались в созданных по республиканскому образу и подобию «оперативных штабах», весь их «выхлоп» ограничивался идиотскими «пугалками», зачитываемыми в эфире гробовым голосом (на днях постоянно прерывали даже программы и фильмы, посвященные юбилею Лидера нации. Ощущалось как «когнитивный диссонанс» и выглядело как откровенное издевательство). Да бесконечными релизами для местных медиа, от тяжелого канцелярита которых ломило зубы. Если наши отцы-начальники всерьез думают, что это и есть «обратная связь с населением», то им стоит прочитать и законспектировать обращение к соотечественникам канцлера Германии Ангелы Меркель, регулярные радио-эфиры премьера Новой Зеландии или брифинги мэра Нью-Йорка. Вот они действительно что хотели, то и получили. У нас один только аким Карагандинской области Женис Касымбек на днях нашел в себе силы попросить у карагандинцев снисхождения к измотанным и взвинченным медикам «скорой помощи», извинившись за их срывы...
Объясните весь список, пожалуйста!
С «объяснялками» у наших чиновников те же проблемы, что и с «извинялками». Правда, Алексей Цой на своем первом в ранге министра онлайн-брифинге обронил фразу: мол, все, кто знает меня лично, подтвердят, что я никогда не ухожу от острых вопросов. Принято, Алексей Владимирович! Вот вам несколько — навскидку.
Вопрос первый. Вы доложили президенту о трех сценариях распространения вируса, назвав прогнозные цифры заболевших к августу — 27 тысяч, 7 тысяч и 2,5 тысячи в день. Откуда эти данные, кто их рассчитывал? Те же «специалисты», которые давали прежнему министру расчет по количеству зараженных от 3,5 до максимум 5 тысяч? Значит ли это, что статистику, приведенную вами президенту, можно смело умножать минимум на два? Что будет, если и она не подтвердится?
Вопрос второй. Можно ли доверять статистике летальных случаев от вашего ведомства? Сейчас вы планируете обнародовать количество умерших не ежедневно, а еженедельно — после «статистической обработки». По вашим словам, «комиссией по определению и отнесению смерти по коронавирусу или сопутствующему заболеванию, проводится в последующие дни после смерти, через 1-2 дня. Информация обычно приходит, когда пациент уже мог скончаться, в предыдущий день, а мы информацию получаем на следующий». На сколько, в таком случае, надо умножать общее количество жертв вируса по стране?
Вопрос третий. Насколько оправдано разделение случаев заражения КВИ и пневмонией «без признаков» коронавируса, если специалисты утверждают: ПЦР-тест (мазок из горла) может не показать заражения ковидом, потому что вирус уже ушел в легкие? Во многих регионах страны стационары переполнены заболевшими якобы пневмонией — со всеми классическими симптомами коронавируса, чуть ли не ежедневно сообщается о десятках смертей. Не пора ли признать очевидное и включить эту статистику в общую по КВИ?
Вопрос четвертый. Объявлено, что теперь можно, заплатив скорой 5 тысяч 400 тенге, сдать кровь для анализа на КВИ. Откуда взялась эта сумма и что делать тем, у кого ее не окажется? Ждать, когда «вскрытие покажет»?
Вопрос пятый. Почему карантин, введенный с 00.00 5 июля, называется «жестким»? Ведь никаких серьезных ограничений для граждан не предусмотрено, запреты коснулись преимущественно бизнеса. Тогда как понятие «локдаун» подразумевает именно ограничение права на перемещение. Многие считают введение двухнедельного локдауна вынужденной передышкой для системы здравоохранения накануне осенней второй волны, на которую наложится сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ. Что делать тогда? Объявлять действительно жесткий карантин? Простите, но вам уже никто не поверит: очередное «закручивание гаек» рискует привести к массовым протестам и, как следствие, к самому худшему — потере управляемости ситуацией в стране. О такой перспективе открыто предупреждают многие серьезные аналитики. А это значит, что у Минздрава есть только один выбор — «раскороновать» проклятый вирус не позже, чем через две недели, в крайнем случае — месяц. Третьего «локдауна» страна может просто не выдержать!
Вопрос шестой. Имеют ли моральное право медицинские власти упрекать народ в «легкомысленном отношении» к их «мудрым» рекомендациям («мойте руки перед едой», «больше трех не собираться»), если буквально каждый день приносит сообщения о новых заболевших чиновниках? Последним подхватившим вирус стал мэр Семея, что, по всей видимости, вынудило главу Восточного Казахстана Даниала Ахметова распорядиться «закрыть» не только «сакральную столицу» Казахстана, но и областной центр Усть-Каменогорск. А в минувшую субботу «черный лебедь» прилетел из Костанайщины: скончался (предположительно от коронавируса) 43-летний заместитель акима одного из районов области. На сегодня проклятый вирус поражает государевых людей едва ли не чаще обычных — если брать в процентном соотношении и учитывать разницу в возможностях уберечь свое здоровье и соблюсти «социальную дистанцию». Уж наших-то должностных лиц трудно заподозрить в «медицинском нДАИШизме». А заражение главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, так долго и убедительно обучавшего сограждан мерам предосторожности, — совсем уж вопиющий случай...
Вопрос седьмой и самый непростой. Куда ушли выделенные на борьбу с COVID-19 бюджетные (и не только) средства? Отвечать на него глава Минздрава должен не один, а вместе с коллегами по правительству, акимами и прочими «операторами госзакупок» из квазигоссектора. На сегодня известна лишь общая сумма, направленная государством непосредственно на борьбу с заразой. По данным независимого экономического аналитика Сергея Домнина, из выделенных 6, а точнее, 5,9 трлн. тенге, непосредственно на противоэпидемические меры ушло 240 млрд. На что конкретно они потрачены? Официальных данных нет. И, судя по всему, неспроста. Во всяком случае, постоянные упоминания в соцсетях о нехватке в больницах элементарных средств защиты и других обязательных вещей, отчаянные призывы «скинуться» на покупку аппаратов ИВЛ, наконец, недавний уход со смены медиков горбольницы Костаная, которым пришлось второй раз облачаться в одноразовое «обмундирование», — все это возникает явно не на ровном месте. Придет время — и начнутся неизбежные в таких случаях «разборы полетов». Как у нас водится, «крайними» могут сделать главных, а то и простых врачей... Так не стоит ли уже сейчас провести доскональный аудит, проверив законность, обоснованность и целесообразность расходования каждого тенге — с обязательной публикацией итогов? Карантин — самое подходящее время для наведения всяческой чистоты и «государственной гигиены», в том числе — финансовой.
Хаос на фоне вируса
Интересоваться этим нужно не у «главного по таблеточкам», а у его коллег по правительству, отвечающих за экономику. С ней, надо признать, ясности не больше, чем с медициной. По официальным итогам мая, ВВП сократился на 1,7 процента. А по прогнозам соответствующих ведомств, оно не должно превысить 0,99 процентных пункта. Правда, эту оптимистичную цифру Минэкономики обнародовало еще в марте. Сегодня ее можно смело умножать на 3, если не на 5. Безработица, даже по прикидкам правительства, скакнет до 6 процентов, что, опять же, заставляет людей понимающих прибегнуть к методу умножения. Особенно — с учетом абсолютного тумана, навеянного окончанием нынешнего карантина и началом следующего. Как на дрожжах растет доля трат на продукты в структуре расходов казахстанцев. Если к концу марта мы тратили на жратву 52 процента доходов, то с началом «карантина-бис», похоже, практически «голодаем за еду»... Экономисты, не ангажированные властью, открыто предрекают возвращение пресловутых 90-х. А родное правительство последние пару месяцев благоразумно избегает публичных прогнозов: хорошим не поверят внизу, а за плохие можно «отхватить» сверху. Вот и выходит, что в настоящем у нас хаос, а в будущем — туман.
Что же в таком случае делать? Только верить. В светлое довирусное прошлое, которое когда-нибудь вернется...
Виктор ВЕРК
https://www.kp.kz/daily/27153.3/4249316/
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