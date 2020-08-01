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КОРОНАВИРУС КАК ПРИКРЫТИЕ
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Absolute 01 Августа 2020 в 23:27:43
Интервью с Игорем Николаевичем Острецо́вым — доктор технических наук, профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике. Автор монографии «Введение в философию ненасильственного развития».

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