▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Мнения
КОРОНАВИРУС КАК ПРИКРЫТИЕ
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
Absolute
01 Августа 2020 в 23:27:43
Интервью с Игорем Николаевичем Острецо́вым — доктор технических наук, профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике. Автор монографии «Введение в философию ненасильственного развития».
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
KapitanNemo
02.08.2020 в 21:51:47
# 758770
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь