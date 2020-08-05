Получил письмо от НПП Атамекен

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danilov 05 Августа 2020 в 20:38:22
Неужели НПП не понимает, что бизнесу реально тяжело. Мы просто выживаем. Моя компания и в прошлом году оплатила 265 125 тг. Я не понимаю за что. Никакой помощи от Атамекена мы не получаем и не ждем. И даже не нуждаемся.
Я и без того оплачиваю 9 видов налогов: ОПВ, НДС, ИПН, Социальные отчисления, Социальный налог, ОСМС, налог на транспорт, налог за наружную рекламу, эмиссию от передвижения источников. Этого видимо мало. Нас на законодательном уровне обязали оплачивать членские взносы палате, в услугах которой мы не нуждаемся. На деле получается, что узаконили «рэкет».
Почему бы Атамекену не работать так, чтобы мы, предприниматели, хотели стать членами палаты и платить взносы по желанию? Да, понимаю, это сложно. Легче всех нагнуть. Дорогие мои, с такими бюджетами как у вас даже самый безнадежный менеджер может что-либо организовать. Попробуйте сделать что-нибудь без поборов с бизнеса. Сократите число своих работников и свои представительские расходы. Хватит за наш счет продвигать не наши интересы!
Я не хочу, чтобы моя компания была членом НПП. Но нас заставили по закону. Я не хочу платить эти членские взносы (мне есть кому помогать в коллективе во время карантина). Но нас заставили по закону. Что это за законы, которые душат бизнес? Мы требуем отмены п. 4 статьи 29 Закона РК «О национальной палате предпринимателей РК», обязывающей весь средний и крупный бизнес оплачивать взносы! НПП нам еще ставит сроки оплаты, проверяет сколько мы платим налогов и высчитывает, сколько мы должны им оплатить.
НПП Атамекен, от вас в год приходит всего одно письмо и это – счет на оплату членских взносов. Вы могли хотя бы один раз для приличия отправить письмо поддержки во время пандемии, представить механизмы по выходу из кризиса, направить советы или рекомендации. Нет же, вам только деньги с нас снять.
Коль у НПП нет предложений, прошу Атамекен рассмотреть мои:
1. Отмените сбор обязательных членских взносов с бизнеса в пользу НПП Атамекен за 2020 год. Покажите, что вы действительно хотите поддержать бизнес. Даже государство предоставило нулевую ставку на соцотчисления до 1 октября тг.
2. Верните бизнесу прошлогодние взносы. Это будет реальная поддержка, а не просто слова. В некоторых странах вернули часть налогов бизнесу. Кто сколько оплатил, тот на эту сумму и получил поддержку. Согласитесь, такой подход мотивирует платить больше налогов и взносов.
Также прошу отчитаться, сколько денег с бизнеса собрал Атамекен в прошлом году и куда были потрачены эти миллиарды.
Прошу НПП Атамекен рассматривать данный пост как официальное обращение.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10158555051824419
Комментарии, по рейтингу, по дате
Коротышкин 05.08.2020 в 21:36:28 # 759278
Цитата: Skype от 05.08.2020 15:36:33это есть меньшевизм
а зачем было вступать ??? раньше вступали в партию, это довало преференции некоторым партийцам.
а зачем было вступать ??? раньше вступали в партию, это довало преференции некоторым партийцам.
Цитата: Skype от 05.08.2020 15:36:33
а зачем было вступать ??? раньше вступали в партию, это довало преференции некоторым партийцам.
а зачем было вступать ??? раньше вступали в партию, это довало преференции некоторым партийцам.
так пишут же закон есть Quote:
п. 4 статьи 29 Закона РК «О национальной палате предпринимателей РК», обязывающей весь средний и крупный бизнес оплачивать взносы!вот интересно что будет если не платить? исключат из палаты представителей ???
Цитата: Джимбо от 05.08.2020 16:22:22э, погодите, а помните были какие-то образования торговые, в которые нужно было вносить обязательно мзду, чтобы в будущем испытать на себе радость преференций. Забыл как это называлось.
Да поганная контора, а обязательные взносы это вообще позорище для страны.
Да поганная контора, а обязательные взносы это вообще позорище для страны.
Фонд оплаты труда 1984,4 млн. (1миллиард 984 миллиона)
3 млрд. 826 млн. расходы НА РЕАЛИЗАЦИЮ НЕФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Цитата: Джимбо от 05.08.2020 16:32:33Это типа зп челам,которые приходят к тебе на пекарню и говорят, блть, как здорово , что вы есть и у вас вкусный хлеб?
Вот их бюджет на 2020 https://atameken.kz/ru/pages/749-byudzhet-i-finansovaya-otchetnost
Фонд оплаты труда 1984,4 млн. (1миллиард 984 миллиона)
3 млрд. 826 млн. расходы НА РЕАЛИЗАЦИЮ НЕФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Вот их бюджет на 2020 https://atameken.kz/ru/pages/749-byudzhet-i-finansovaya-otchetnost
Фонд оплаты труда 1984,4 млн. (1миллиард 984 миллиона)
3 млрд. 826 млн. расходы НА РЕАЛИЗАЦИЮ НЕФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Цитата: htmaker от 05.08.2020 16:50:06пищевая цепочка...попробуй выпади
Это случай, когда один бизнесмен, дорвавшийся до власти и имея хорошие связи, организовал кормушку в масштабах всей страны. И каждый бизнес в стране стал частью чужого бизнеса.
Это случай, когда один бизнесмен, дорвавшийся до власти и имея хорошие связи, организовал кормушку в масштабах всей страны. И каждый бизнес в стране стал частью чужого бизнеса.
Цитата: NBE от 05.08.2020 17:12:30Мздить.Прикинь, ни разу не подогревал никого, хз, мож все впереди или уже позади)))
У кого то радужные мысли что он живет в цивилизованной и свободной стране, заплати мзду и живи спокойно.
У кого то радужные мысли что он живет в цивилизованной и свободной стране, заплати мзду и живи спокойно.