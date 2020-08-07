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Мнения
Интервью Лукашенко Гордону
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walker 07 Августа 2020 в 21:27:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 07.08.2020 в 22:04:10   # 759537
Мне одному кажется что у Гордона рожа гнусная?
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  stasik02 07.08.2020 в 22:33:43   # 759540
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  stasik02 07.08.2020 в 22:36:52   # 759541
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