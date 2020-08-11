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Мнения
Жириновский считает, что Лукашенко будет вынужден покинуть Белоруссию
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danilov 11 Августа 2020 в 15:33:58
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, больше выборов с участием Александра Лукашенко в Белоруссии не будет, а сам он вынужден будет покинуть страну в ближайшие годы.

"Конечно, это агония режима, больше выборов с участием Лукашенко не будет, он будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году или следующем. Все зависит от нас. Если нам нужны дармоеды, нахлебники, иждивенцы, значит будем держать", - сказал Жириновский журналистам.

И ещё:

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выходил протестовать к посольству Белоруссии в Москве из-за итогов президентских выборов в республике. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «выпустил собак» против своих граждан, «нарисовав себе 80 процентов».

«Многих людей даже не пускали на избирательные участки. Зато досрочное голосование 42 процента. Это что за математика? — прокомментировал он. — Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Все зависит от нас: сколько еще мы согласны содержать дармоеда?»

Политик также написал в своем Telegram-канале, что «это дикость и позор — сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих».

«Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жесткое нет диктатуре. Да здравствует свободная Белоруссия!» — заключил Жириновский.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 11.08.2020 в 15:44:34   # 760152
А не предложить ли ему убежище в Хабаровске?
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  строитель 11.08.2020 в 15:51:29   # 760157
Цитата: Zoggyla от 11.08.2020 09:44:34
А не предложить ли ему убежище в Хабаровске?

Не по статусу ему Хабаровск.
Велкам в RonDon
Кстати и киргиза может с собой прихватить. Его много где ожидают
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  Zoggyla 11.08.2020 в 16:02:25   # 760161
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  Ара горный 11.08.2020 в 16:09:54   # 760163
Rostov on Don.
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  Zoggyla 11.08.2020 в 16:11:23   # 760164
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  Ара горный 11.08.2020 в 16:14:49   # 760165
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  Zoggyla 11.08.2020 в 16:21:55   # 760167
А разве кубаноиды живут не вдоль Кубани?
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  Мура45 11.08.2020 в 16:24:39   # 760168
А как же "Доколе?!"?!
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  Ара горный 11.08.2020 в 16:24:46   # 760169
И вдоль и поперек. Ростовчане это буферная зона между кубаноидами и великороссами.
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  Zoggyla 11.08.2020 в 16:30:19   # 760170
Ну не знаю... Приходилось наблюдать огромное количество кубаноидов и близких к ним в свое время во Владимире. Алкаши еще те!
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  Ара горный 11.08.2020 в 16:35:08   # 760173
Побойтесь бога! Владимирщина это вотчина сермяжных русаков.
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  Zoggyla 11.08.2020 в 16:36:39   # 760174
Цитата: Ара горный от 11.08.2020 10:35:08
Побойтесь бога! Владимирщина это вотчина сермяжных русаков.
Ага, с Кубы, Габона, Камеруна и Нигера тогда, сейчас - слегчало Сидит такой черненький на корточках перед дверью в центральный кабак, говорит, я сын князя, давай бухнем!
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  Ара горный 11.08.2020 в 16:42:08   # 760176
Quote:
Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса…
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  Zoggyla 11.08.2020 в 16:43:51   # 760177
Цитата: Ара горный от 11.08.2020 10:42:08
Quote:
Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса…
Ты че офтальмолог?
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  stasik02 11.08.2020 в 16:58:31   # 760179
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  stasik02 11.08.2020 в 17:00:26   # 760180
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  stasik02 11.08.2020 в 17:02:04   # 760181
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  Ара горный 11.08.2020 в 17:10:57   # 760184
Цитата: Zoggyla от 11.08.2020 10:43:51
Цитата: Ара горный от 11.08.2020 10:42:08
Quote:
Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса…
Ты че офтальмолог?


Я библиограф...
Quote:
– А где же он теперь, твой Евтюшкин?..

– А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит в Сибири…

– Верно говоришь, – поддержал я ее. – В Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов – был. Он говорит: идешь, идешь, видишь – кишлак, а в нем кизяками печку топят, и выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул… Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего – приехал рыхлый и глаза навыкате…

– А в Сибири?..

– А в Сибири – нет, в Сибири не проживешь.
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