Жириновский считает, что Лукашенко будет вынужден покинуть Белоруссию

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danilov 11 Августа 2020 в 15:33:58
"Конечно, это агония режима, больше выборов с участием Лукашенко не будет, он будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году или следующем. Все зависит от нас. Если нам нужны дармоеды, нахлебники, иждивенцы, значит будем держать", - сказал Жириновский журналистам.
И ещё:
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выходил протестовать к посольству Белоруссии в Москве из-за итогов президентских выборов в республике. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «выпустил собак» против своих граждан, «нарисовав себе 80 процентов».
«Многих людей даже не пускали на избирательные участки. Зато досрочное голосование 42 процента. Это что за математика? — прокомментировал он. — Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Все зависит от нас: сколько еще мы согласны содержать дармоеда?»
Политик также написал в своем Telegram-канале, что «это дикость и позор — сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих».
«Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жесткое нет диктатуре. Да здравствует свободная Белоруссия!» — заключил Жириновский.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 11.08.2020 09:44:34
А не предложить ли ему убежище в Хабаровске?
А не предложить ли ему убежище в Хабаровске?
Не по статусу ему Хабаровск.
Велкам в RonDon
Кстати и киргиза может с собой прихватить. Его много где ожидают
Цитата: строитель от 11.08.2020 09:51:29RonDon - что сие означает?
Не по статусу ему Хабаровск.
Велкам в RonDon
Кстати и киргиза может с собой прихватить. Его много где ожидают
Цитата: Zoggyla от 11.08.2020 09:44:34
А не предложить ли ему убежище в Хабаровске?
А не предложить ли ему убежище в Хабаровске?
Не по статусу ему Хабаровск.
Велкам в RonDon
Кстати и киргиза может с собой прихватить. Его много где ожидают
Ара горный 11.08.2020 в 16:09:54 # 760163
Цитата: Ара горный от 11.08.2020 10:09:54Какая херня!
Rostov upon Don.
Rostov upon Don.
Ара горный 11.08.2020 в 16:14:49 # 760165
Цитата: Zoggyla от 11.08.2020 10:11:23
Цитата: Ара горный от 11.08.2020 10:09:54Какая херня!
Rostov upon Don.
Rostov upon Don.
Cогласен, городок так себе. Масса кубаноидов на единицу площади зашкаливает.
Ара горный 11.08.2020 в 16:24:46 # 760169
Ара горный 11.08.2020 в 16:35:08 # 760173
Цитата: Ара горный от 11.08.2020 10:35:08Ага, с Кубы, Габона, Камеруна и Нигера тогда, сейчас - слегчало Сидит такой черненький на корточках перед дверью в центральный кабак, говорит, я сын князя, давай бухнем!
Побойтесь бога! Владимирщина это вотчина сермяжных русаков.
Побойтесь бога! Владимирщина это вотчина сермяжных русаков.
Ара горный 11.08.2020 в 16:42:08 # 760176
Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса…
Цитата: Ара горный от 11.08.2020 10:42:08Ты че офтальмолог?
Quote:
Quote:
Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса…
Ара горный 11.08.2020 в 17:10:57 # 760184
Цитата: Zoggyla от 11.08.2020 10:43:51
Цитата: Ара горный от 11.08.2020 10:42:08Ты че офтальмолог?
Quote:
Quote:
Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса…
Я библиограф...
Quote:
– А где же он теперь, твой Евтюшкин?..
– А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит в Сибири…
– Верно говоришь, – поддержал я ее. – В Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов – был. Он говорит: идешь, идешь, видишь – кишлак, а в нем кизяками печку топят, и выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул… Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего – приехал рыхлый и глаза навыкате…
– А в Сибири?..
– А в Сибири – нет, в Сибири не проживешь.
– А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит в Сибири…
– Верно говоришь, – поддержал я ее. – В Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов – был. Он говорит: идешь, идешь, видишь – кишлак, а в нем кизяками печку топят, и выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул… Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего – приехал рыхлый и глаза навыкате…
– А в Сибири?..
– А в Сибири – нет, в Сибири не проживешь.