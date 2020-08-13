Познер считает, что «обнуление» придумал не Путин

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Гость 13 Августа 2020 в 11:39:20
«Я-то считаю, что прав был тот англичанин, который сказал: «Власть – развращает, а абсолютная власть – развращает абсолютно». Очень сладкая это штука. И это касается многих, ведь президент Рейган, например, протестовал против существования в американской Конституции соответствующей поправки относительно невозможности идти на третий срок. Он говорил: «Как же так? Если народ меня любит, если народ меня хочет, так почему он не может меня выбрать в третий раз?»; собственно, это же говорит Дональд Трамп, правда его еще не выбрали во второй раз, но неважно», — сказал Познер.
По его словам, власть страшно притягивает.
«И потом, когда ты долго у власти, как мне кажется, постепенно возникает ощущение того, что ты умнее всех, что ты знаешь лучше. Особенно если окружаешь себя людьми, которые тоже хотят быть у власти, и, следовательно, они тебе льстят, они тебе говорят то, что ты хочешь слышать, а не то, что надо бы говорить. И ты слышишь это с утра до вечера, изо дня в день, из недели в неделю, из года в год. И постепенно, постепенно ты поддаешься этому и возникает чувство своей безгрешности и такое ощущение, что без тебя, собственно говоря, страна вряд ли сможет просуществовать. А когда находятся еще высокопоставленные чиновники, которые говорят, например, «Без Путина – нет России», – это ведь тоже… Такого человека надо или уволить, чтобы другим было неповадно, либо ты в общем как-то это принимаешь», — сказал Познер.
Говоря об «обнулении» президентских сроков журналист отметил:
«Вся эта история с «обнулением», ведь в общем все понимают, что это в последний момент возникло, и каким образом это возникло. Ведь не сам Владимир Владимирович предложил это. Ну он предложил поправки в Конституцию, мог предложить и это – не предложил, а Терешкова «от простых людей». Я это очень люблю. Кто такие «простые люди»? Я до сих пор не понимаю. Это которые не имеют высшего образования, что ли, вот это «простой человек»? Или кто? И, конечно, Валентина Владимировна войдет в историю не только как первая женщина-космонавт, но еще, конечно, как женщина, которая сделала это предложение», — сказал Познер.
https://echo.msk.ru/blog/v_radionov/2615943-echo/
Комментарии, по рейтингу, по дате
да кстати помоичные ватники - типа новость как раз для ваших ушей, чтоб больше хамали))))
между словами ПРЕДЛОЖИТЬ и ПРИДУМАТЬ - БООООЛЬШАААЯЯ РАЗНИЦА ))))))))))))))))))
пуйло придумал( ибо боится за свою жопу в дальнейшем))) - а вот предложить его идею, ПОРУЧИЛИ всяким жополизам ))))))))
о да тут и философ появился, разбавит сейчас вашу тухлую помойку НОВОСТЯМИ)))))
Цитата: bolatbol от 13.08.2020 09:35:32bolatbol без обид, но вы отличный раб, вам всегда нужен будет хозяин. Ставит знак равенства между отцом и президентом, ммм...
Углубим эту умную мысль умного человека.
Господь англосакс сказал 2 срока по 4-5-7 лет, и всем исполнять. Приходишь домой, а дочка: "Отец, ты хороший, но больше двух сроков нельзя. Сейчас у нас выборы нового папы, а ты давай гуляй."
Углубим эту умную мысль умного человека.