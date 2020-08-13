Познер считает, что «обнуление» придумал не Путин

Господь

Углубим эту умную мысль умного человека.англосакс сказал 2 срока по 4-5-7 лет, и всем исполнять. Приходишь домой, а дочка: "Отец, ты хороший, но больше двух сроков нельзя. Сейчас у нас выборы нового папы, а ты давай гуляй."