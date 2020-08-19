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Дружба дружбой, а табачок врозь
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danilov 19 Августа 2020 в 11:03:55
Характерно, что заводские стачки в Белоруссии практически не затронули частные иностранные предприятия. Бастуют в основном работники государственных предприятий — МАЗа, БелАЗа, МТЗ, «Беларуськалия» и других. Фабрики польской компании «Кроноспан», литовские мебельные предприятия VMG Industry и «Мебелайн», белорусско-китайский автомобильный завод «Белджи» и десятки других частных иностранных предприятий работают в штатном режиме.

Вряд ли сотрудников этих предприятий не интересует судьба своей родины в столь непростой час. Просто любой из них прекрасно понимает: стоит ему хотя бы заикнуться о забастовке, как иностранный менеджмент в тот же день найдёт ему замену. Протестуй сколько влезет — только уже на улице и не на польские / литовские / китайские деньги.

Учитывая однозначную заинтересованность Вильнюса и Варшавы в дестабилизации обстановки в Белоруссии, картина складывается довольно комичная: мы, мол, с восставшим народом, только пусть он восстаёт на государственных предприятиях, а не на наших фабриках

Автор Telegram-канала @ia_steklomoy специально для @rt_russian
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 19.08.2020 в 11:06:46   # 761023
Бастовка "Беларуськалия" - млрдная инвестиция в экономику РФ)
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  alpha_portal 19.08.2020 в 11:13:56   # 761024
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
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  Zoggyla 19.08.2020 в 11:16:58   # 761025
Цитата: alpha_portal от 19.08.2020 05:13:56
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
А это логичное завершение эксперимента под названием Беларуський социализм) Надо же, попытаться скрестить социализм с капитализмом)
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  Zoggyla 19.08.2020 в 11:32:55   # 761027
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  портфил 19.08.2020 в 11:42:35   # 761028
"Автор Telegram-канала @ia_steklomoy специально для @rt_russian"

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ЗАНАВЕС, после этого как кто то через телегу написал для пуйловского пропогондного канала эту шнягу)))))
можно считать очередной сброс говна на помойку произошел)))

да кстати ватники и прочие кремлеботы, это типа я или Борисч, ну или для философа попросили найди подходящую фразу - написали бы для кого либо ( своё виденье ))))))))
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  строитель 19.08.2020 в 11:48:25   # 761031
Прощай МАЗ, прощай БЕЛАЗ, здравствуй польский унитаз !!!!
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  Konstant 19.08.2020 в 12:26:12   # 761042
Пусть у Батько железные яйца
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  alpha_portal 19.08.2020 в 16:56:59   # 761059
Цитата: Zoggyla от 19.08.2020 05:16:58
Цитата: alpha_portal от 19.08.2020 05:13:56
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
А это логичное завершение эксперимента под названием Беларуський социализм) Надо же, попытаться скрестить социализм с капитализмом)

А че пытаться, вон Китай в пример. Все работает и процветает!
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  Zoggyla 19.08.2020 в 17:15:40   # 761061
Цитата: alpha_portal от 19.08.2020 10:56:59
Цитата: Zoggyla от 19.08.2020 05:16:58
Цитата: alpha_portal от 19.08.2020 05:13:56
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
А это логичное завершение эксперимента под названием Беларуський социализм) Надо же, попытаться скрестить социализм с капитализмом)

А че пытаться, вон Китай в пример. Все работает и процветает!
Вы уверены? Хотите сравнить китайский менталитет и их методы руководства, скажем, с евроазиатским мышлением и управлением))). Китайский социализм - больше всего похож на оруэловский). Я бы не рискнул сравнивать.
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  Nelegal 19.08.2020 в 17:22:45   # 761063
Цитата: Zoggyla от 19.08.2020 05:16:58
Цитата: alpha_portal от 19.08.2020 05:13:56
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
А это логичное завершение эксперимента под названием Беларуський социализм) Надо же, попытаться скрестить социализм с капитализмом)

С вами согласен! Это всегда плохо кончается, на примере того же СССР.
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