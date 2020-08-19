Дружба дружбой, а табачок врозь

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danilov 19 Августа 2020 в 11:03:55
Вряд ли сотрудников этих предприятий не интересует судьба своей родины в столь непростой час. Просто любой из них прекрасно понимает: стоит ему хотя бы заикнуться о забастовке, как иностранный менеджмент в тот же день найдёт ему замену. Протестуй сколько влезет — только уже на улице и не на польские / литовские / китайские деньги.
Учитывая однозначную заинтересованность Вильнюса и Варшавы в дестабилизации обстановки в Белоруссии, картина складывается довольно комичная: мы, мол, с восставшим народом, только пусть он восстаёт на государственных предприятиях, а не на наших фабриках
Автор Telegram-канала @ia_steklomoy специально для @rt_russian
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 19.08.2020 в 11:13:56 # 761024
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
Цитата: alpha_portal от 19.08.2020 05:13:56А это логичное завершение эксперимента под названием Беларуський социализм) Надо же, попытаться скрестить социализм с капитализмом)
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ЗАНАВЕС, после этого как кто то через телегу написал для пуйловского пропогондного канала эту шнягу)))))
можно считать очередной сброс говна на помойку произошел)))
да кстати ватники и прочие кремлеботы, это типа я или Борисч, ну или для философа попросили найди подходящую фразу - написали бы для кого либо ( своё виденье ))))))))
alpha_portal 19.08.2020 в 16:56:59 # 761059
Цитата: Zoggyla от 19.08.2020 05:16:58
Цитата: alpha_portal от 19.08.2020 05:13:56А это логичное завершение эксперимента под названием Беларуський социализм) Надо же, попытаться скрестить социализм с капитализмом)
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
А че пытаться, вон Китай в пример. Все работает и процветает!
Цитата: alpha_portal от 19.08.2020 10:56:59Вы уверены? Хотите сравнить китайский менталитет и их методы руководства, скажем, с евроазиатским мышлением и управлением))). Китайский социализм - больше всего похож на оруэловский). Я бы не рискнул сравнивать.
А че пытаться, вон Китай в пример. Все работает и процветает!
Цитата: Zoggyla от 19.08.2020 05:16:58
Цитата: alpha_portal от 19.08.2020 05:13:56А это логичное завершение эксперимента под названием Беларуський социализм) Надо же, попытаться скрестить социализм с капитализмом)
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
А че пытаться, вон Китай в пример. Все работает и процветает!
Цитата: Zoggyla от 19.08.2020 05:16:58
Цитата: alpha_portal от 19.08.2020 05:13:56А это логичное завершение эксперимента под названием Беларуський социализм) Надо же, попытаться скрестить социализм с капитализмом)
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
Не удивительно.
В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.
С вами согласен! Это всегда плохо кончается, на примере того же СССР.