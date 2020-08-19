Дружба дружбой, а табачок врозь

Цитата: alpha_portal от

Не удивительно.

В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать. Не удивительно.В таком случае Батьке надо чистку жесткую провести. А что еще поделать.

А это логичное завершение эксперимента под названием Беларуський социализм) Надо же, попытаться скрестить социализм с капитализмом)