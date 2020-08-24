Бизнес победил природу в нацпарках
danilov 24 Августа 2020 в 16:33:18
Не могу это слушать, раздражает. Вроде правильные вещи говорят и это полностью совпадает с моими взглядами, но что-то мне мешает - то ли это жуткое мельтешение в кадре, то ли эта дебильная стена на заднем плане, то ли их невнятная речь и постоянные перебивания друг друга. Неужели они перед выпуском ролика его не смотрели? У меня одного такие ощущения?
Слежу за репортажами Борейко. Скажу одно, что кипишь который они подняли нужен и несомненно нужно доказать что твой голос что-то решает. Но по факту все это цирк и все эти общественные собрания тоже цирк, только ради соблюдения формальностей. К сожалению нихрена это не изменит. Уж если наверху решили отдать одному человеку 4 национальных парка, то они это сделают, не мытьём так катанием. Там всё и все повязаны. А кокжайляу это временное решение президента, вот увидите через 4-5 лет все начнется сначала. Я лично не против того что нужно что-то делать и бороться но как показывает практика результаты пока что удручающие. А в свете событий последних месяцев так и вообще думаю, что нашу страну уже вряд-ли что-то спасет.