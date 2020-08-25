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Ставший героем мема белорусский силовик рассказал о происходящем на фотографии с акции протеста
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строитель 25 Августа 2020 в 13:47:22
Ставший героем мема белорусский силовик рассказал о происходящем на фотографии с акции протеста

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  charg 25.08.2020 в 15:34:33   # 761848


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  charg 25.08.2020 в 15:40:40   # 761851


Лукашенко надо брать пример с Грузии и с Саакашвили как наводить порядок демократическими методами:
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  GoodZone 25.08.2020 в 16:44:24   # 761857
Силовик все правильно сделал, молодец! Уж не знаю оклемался бы задержанный сам или нет, была ли угроза его жизни, но чисто по-человечески он наверное должен сказать спасибо этому МУЖЧИНЕ. Кто-то скажет, что силовик боялся последствий и прочее, но мне хочется верить, что он просто честно выполнил свой гражданский долг.
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