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Ставший героем мема белорусский силовик рассказал о происходящем на фотографии с акции протеста
Ставший героем мема белорусский силовик рассказал о происходящем на фотографии с акции протеста
Лукашенко надо брать пример с Грузии и с Саакашвили как наводить порядок демократическими методами:
Силовик все правильно сделал, молодец! Уж не знаю оклемался бы задержанный сам или нет, была ли угроза его жизни, но чисто по-человечески он наверное должен сказать спасибо этому МУЖЧИНЕ. Кто-то скажет, что силовик боялся последствий и прочее, но мне хочется верить, что он просто честно выполнил свой гражданский долг.